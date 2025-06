En el Museo Luke de Seattle’s Wing Luke, ‘desplazar’ lo más destacado de los nativos hawaianos

Cuando el co-curador amante del juego de palabras del La última exposición del Museo Wing Luke Se le ocurrió su nombre, ella giró un término para capturar las tensiones experimentadas por los nativos hawaianos fuera de Hawai: “desplazarse”.

“En el pidgin hawaiano, diciendo ‘este lugar’, afirmar la ubicación de uno, suena más como el ‘lugar de disco’, que es irónico cuando piensas en el desplazamiento de los hawaianos, pero aún intenta afirmar nuestra identidad cultural y validez en un lugar que está lejos de nuestro hogar original”, dijo Lehuauakea, quien usa un solo nombre.

Hoy, el estado de Washington tiene la segunda población más alta de hawaianos nativos (alrededor de 31.300 en 2020) después de California (95,300) en los Estados Unidos continentales, Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Ese número ha crecido en la última década, ya que Hawai ha enfrentado escasez en viviendas asequibles exacerbadas por desastres climáticos como los incendios forestales 2023. En 2020, por primera vez, la Oficina del Censo encontró un mayor número de hawaianos nativos que viven en los Estados Unidos continentales que en Hawai.

A través de “Desplazar“, Lehuauakea y el co-curador Kanani Miyamoto combinan las obras de 11 artistas con sede en Washington y Oregón de la diáspora hawaiana con narraciones históricas y artefactos para arrojar luz sobre las historias y las experiencias modernas de los hawaianos en el noroeste del Pacífico. La exhibición, que abre el 13 de junio, el 4 de enero hasta el 4 de enero, 2027.

“Nos dimos cuenta de este hilo común entre todos nosotros (en la diáspora hawaiana), artistas o de otro tipo, que estábamos encontrando conexiones dentro de nuestras comunidades para combatir este sentimiento de borrado cultural o asimilación y desplazamiento cultural que sentíamos a miles de millas de distancia de Hawai”, dijo Lehuauakea.

Al crecer, Lehuauakea no era ajeno a las presiones de la asimilación cultural. Nacida en Oregon, vivió en Hawai de entre 3 y 14 años, cuando su familia regresó a Oregon debido a los menores costos de vida y preocupaciones en torno a Lehuauakea y sus hermanas con buenas oportunidades educativas, dijo. Lehuauakea fue de un entorno escolar donde estaba rodeada de comidas, música e idioma hawaianas a uno en el que una maestra no dijo nada cuando otra alumna le preguntó si, en Hawai, vivía en una cabaña de césped.

“Creo que fue una pregunta seria. No creo que haya tratado de ser divertido. Eso marcó la pauta de cómo me vi en adelante”, dijo. “Incluso cambié mi nombre durante ocho, nueve años para no pasar por mi nombre hawaiano. Así que había mucha presión de asimilación que sentí cuando me mudé”.

Hoy, como artista, su trabajo gira en torno al renacimiento y la continuación de la cultura hawaiana. Ella espera que a través de exhibiciones de curación como “desplazarse”, puede ayudar a las generaciones más jóvenes a sentirse empoderadas en su herencia, contribuir a la educación de aquellos que no están en la comunidad hawaiana y proporcionar una plataforma para celebrar el trabajo de los artistas en la diáspora hawaiana, “invitarlos a mostrar su trabajo a gran escala, para contar estas historias con sus propias voces”.

Para la artista “desplazada” Malia Peoples, que nació y creció en Washington, el arte la ha conectado con su herencia hawaiana y las tensiones iluminadas dentro de ella. Los pueblos fabricaron kapa, corteza tradicional hawaiana, que se hace con corteza de los árboles de Wauke. Entrenado en Hawai, pero viviendo en Seattle, los pueblos comenzaron a obtener sus materiales de un productor de Wauke con sede en Washington. La elección sacó el retroceso de un mentor en Hawai que le dijo: “Si el wauke no se cultiva en Hawai, no puedes llamarlo hawaiano”. La declaración se sintió como una bofetada en la cara. “Al igual que el wauke que se cultiva en Washington, si crecía aquí, ¿soy menos hawaiano?”

Una de las obras de las personas, “El único wauke de Wakinekona” (Wakinekona se traduce en Washington) es un sombrero de kapa hecho con Wauke de Washington y Hawai. Incrustados en él hay 60 azulejos de porcelana con un poema escrito en oro basado en el “proverbio hawaiano)” Lone Wauke de Kūloli “(uno que está solo en sus luchas). En los azulejos dice: “Él kukāhi au, no wauke no wakinekona. ʻOiaʻiʻo, Lawa, hoʻolōkahi. ʻAʻhehe hilahila hou” que se traduce como: Peoples ha enseñado talleres inspirados en Kapa durante los últimos años. Ella quiere su obra de arte para afirmar a los miembros de la diáspora hawaiana en sus identidades culturales. “Las prácticas artísticas están destinadas a elevar y hacerse en la comunidad”, dijo, “es para todos nosotros como hawaianos”.

Con más de la mitad de los hawaianos nativos que ahora viven en los Estados Unidos continentales, las cuestiones de identidad y pertenencia son resonantes para muchas generaciones actuales y futuras de hawaianos. Como la periodista y autora Sara Kehaulani Goo explora en su nuevo libro, “Kuleana: A Story of Family, Land y Legacy en Old Hawai’i”, muchos hawaianos nativos han sido a un precio de las islas. A través de la historia de la lucha de su propia familia para mantener sus tierras en Hawai, cuando sus impuestos a la propiedad aumentaron un 500%, Goo destaca una tendencia amplia de desplazamiento que enfrentan hoy los hawaianos nativos y cómo la conexión a la tierra se cruza con cuestiones de identidad y preservación cultural.

“Creo que ‘¿Cuál es el futuro de Hawai sin hawaianos?’ es un problema realmente serio en el que la gente necesita pensar ”, dijo. El arte y las historias, dijo, son formas de llevar a las personas a comprender los problemas que enfrenta la diáspora hawaiana, así como “esencial para que el pueblo hawaiano mantenga viva la cultura”. Goo discutirá sus memorias en Compañía de libros de Elliott Bay en Capitol Hill el 1 de agosto.

En “Displaus”, pinturas, fotografía, impresiones, ilustración digital, moda, arte de vinilo y películas darán vida a algunas de esas historias. “Realmente sentimos que era importante tener tantas expresiones diferentes de estas historias como pudiéramos”, dijo Lehuauakea.

Lehuauakea ve grandes oportunidades para continuar construyendo la unidad y unir divisiones dentro de la diáspora hawaiana en la Consejo para el avance hawaiano nativoLa convención anual, que se llevará a cabo en Tulalip por primera vez este otoño. Ella y Miyamoto están buscando asociarse con el consejo para incluir las obras de artistas de “desplazamiento” en la convención. “Estamos buscando aumentar la visibilidad sobre nuestras historias”, dijo Lehuauakea, “y hacer más para aumentar el acceso a la educación cultural y las oportunidades de financiación para los hawaianos nativos (en los Estados Unidos continentales)”.

Como fabricante de kapa, Lehuauakea dijo que la responsabilidad que le ha puesto en ella sus maestros y mentores es continuar este trabajo “de una manera que continúe enseñando a nuestros jóvenes a estar orgullosos de quién son, orgullosos de dónde vienen, sin importar si eso está en nuestras patrias ancestrales, o si está en algún lugar muy lejos como el noroeste pacífico”.