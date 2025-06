El último circo de Corea del Sur, DongChoon, se sostiene mientras marca Centennial

Ansan, Corea del Sur (AP) – No más actos de elefantes y monos. No más acrobacias de motos que desafían la muerte. No más cantar o actuar en el escenario.

Varios cientos de espectadores todavía aplaudían constantemente cuando los acróbatas con la compañía DongChoon Circus, el último circo de Corea del Sur y 100 años, giraban en una tela larga y suspendida, hacían malabares con clubes en una rueda grande y giratoria y montaron un monociclo en una cuerda floja debajo de la parte superior grande.

“Como recuerdo las dificultades que he pasado, creo que he hecho algo significativo”, dijo Park Sae-Hwan, jefe del circo, en una reciente entrevista de Associated Press. “Pero también siento una gran responsabilidad porque si DongChoon se detiene, el circo de nuestro país, un género en nuestras artes escénicas, desaparecerá. Ese es el problema”.

La edad de oro de los circos

Fundado en 1925, Dongchoon es el circo más antiguo de Corea. En las edades doradas de los circos de Corea del Sur en la década de 1960, cuando la mayoría de los hogares todavía no tenían televisores, DongChoon viajó por todo el país, sorprendiendo al público con animales exóticos como un elefante y una jirafa y una variedad de programas que incluyen sketches, charlas cómicas, canto, baile y programas de magia. En sus años pico, tenía más de 200 artistas, acróbatas y otro personal, según Park.

Al igual que en muchos otros países, los televisores y películas más tarde sífonaron el público de Dongchoon y otros circos en Corea del Sur. Sus actores, cantantes y comediantes se mudaron a las estaciones de televisión, y algunos se convirtieron en estrellas más grandes. El advenimiento de Internet, los videojuegos y los deportes profesionales fueron otro golpe. Los circos de Corea del Sur también lanzaron a los animales que enfrentaron las protestas de los activistas de los derechos de los animales.

Ahora, DongChoon es el único circo en Corea del Sur después de que todos sus rivales cerraron.

Cómo sobrevive DongChoon

Park, quien se unió a Dongchoon en 1963, sirvió como presentador de espectáculos y, a veces, cantó y actuó en los programas de drama del circo. Dejó el circo en 1973 y dirigió un lucrativo negocio de supermercados. En 1978, regresó a la industria del circo al hacerse cargo de DongChoon, que se puso a la venta después de devastando daños al tifón.

Park, ahora de 80 años, dijo que preocupaba que DongChoon pudiera desaparecer en la historia después de ver informes de periódicos que sus activos se dividirían en partes y se vendieron.

“Pensé que DongChoon no debía desaparecer. Cuando queremos estudiar las raíces de los dramas de nuestro país, deberíamos mirar hacia atrás en los rastros de DongChoon. Lo mismo ocurre con la historia de nuestros otros espectáculos, actuaciones musicales tradicionales y espectáculos de magia, así como los circulares mismos”, dijo Park.

Heo Jeong Joo, experto en el Instituto de Investigación Heritage All That Heritage, también valora altamente el legado de DongChoon, que según ella incorporó a muchos artistas y artistas tradicionales que operaban antes de su fundación de 1925.

“Su fundamento supera los 100 años. En una perspectiva histórica, creo que debería designarse como un activo cultural intangible”, dijo Heo.

Park dijo que casi cerró el circo en 2009 después de que sus espectáculos atrajeron solo 10-20 espectadores cada uno durante varios meses durante un brote de gripe generalizado. Sobrevivió después de que los informes de los medios locales que simpatizan con la difícil situación de DongChoon llevaron a muchas personas a acudir en masa y empacar completamente los espectáculos durante semanas, dijo.

DongChoon salta de nuevo en su gran top junto al mar

Desde 2011, DongChoon ha estado actuando en un gran top en una zona turística costera en Ansan, justo al sur de Seúl. Sus trabajadores de circo también viajan con frecuencia a otras áreas para espectáculos temporales. Los funcionarios de Dongchoon dijeron que su negocio está haciendo relativamente bien, atrayendo a varios cientos de espectadores de lunes a viernes y hasta 2,000 los fines de semana en Ansan solo.

El funcionario de Ansan Sharon Ham dijo que el turismo local ha sido impulsado por la presencia de Dongchoon. Ella dijo que los espectáculos de dongchoon son populares entre las generaciones mayores que desean recordar recuerdos de la infancia de circos y generaciones más jóvenes que buscan algo nuevo.

“Fue un circo muy impresionante y significativo”, dijo Sim Chung-Yong, un espectador de 61 años, después de un show la semana pasada. “Pero también pensé en cuánto grandes dolores y dificultades se sometieron a esos acróbatas de circo para realizar así”.

Los funcionarios de Dongchoon dicen que ahora ofrecen solo actuaciones acrobáticas y se abstienen de actos demasiado fiestos porque a muchas personas ya no les gustan.

Todos los 35 acróbatas ahora son chinos, ya que un trabajo de circo generalmente es rechazado por los surcoreanos más ricos que lo consideran demasiado peligroso y mal pagado. Park dijo que compró tierras en Ansan, donde espera construir una escuela de circo para nutrir a los artistas de circo de Corea del Sur.

Xing Jiangtao, de 37 años, ha estado trabajando para DongChoon desde 2002, inicialmente como un acróbata y ahora como su director de actuación. Recordó que cuando llegó por primera vez a Corea del Sur, él y sus colegas chinos trabajaron como asistentes de los 50 acróbatas de Corea del Sur, pero todos se han dejado uno por uno.

“Ahora, es el único circo en Corea del Sur, y espero que creemos buenas actuaciones de circo para mostrar a los espectadores para que podamos ayudar a DongChoon a existir por otros 100 años”, dijo Xing en coreano fluido.