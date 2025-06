Revisión: Infeccioso ’28 años después ‘devuelve la vida al género zombie

Reseña de la película

A mitad de camino “28 años después”, nuestro joven héroe, Spike (Alfie Williams), aprende una nueva frase: “Memento Mori”, latín para “Recuerde la muerte”. En un mundo atado por la muerte, fronteras y cultura definidas por él, uno sería difícil olvidar. Pero para Spike, la frase se convierte en una lección que para honrar la muerte, incluso en una circunstancia en la que la muerte, la muerte y los muertos vivientes son ubicuos, es honrar la vida misma. Los ritos funerarios tienen un propósito: celebrar la vida mientras reconocemos la muerte.

Hace veintitrés años, el director Danny Boyle y el escritor Alex Garland resucitaron el género zombie con su atrevido “28 días después”, lo que sugirió que los zombis podrían ser rápidos e imaginaron las posibilidades distópicas de un “virus de la ira” que podría desgarrar a una nación isleña como el Reino Unido. Después de omitir la secuela “28 semanas después”, la pareja ha vuelto al material, una vez más alterando el género con la pregunta central que anima “años”: ¿cómo puede la muerte tener significado nuevamente entre los muertos vivientes? ¿Darle la importancia a la muerte restablece la humanidad donde parece que no hay ninguno?

Estas preguntas comienzan a infectar el cerebro de Spike como un virus durante un viaje de caza ritual. Él y su padre, Jamie (Aaron Taylor-Johnson), se dirigen al continente británico desde su aldea aislada en una isla para que Spike pueda realizar su primer rito de virilidad: matar a un zombie. Logra esto disparando a una criatura lenta y lenta que se arrastra en el suelo comiendo gusanos, pero pronto se entera de que hay otro tipo de muerto viviente con el que tendrá que aprender a lidiar: los rápidos, los alfas.

La aldea utópica de Spike y Jamie ha sido aislada y protegida de daños durante décadas por una fuerte corriente de rasgaduras y un estricto protocolo de seguridad. Pero las cosas no son perfectas para Spike. Su madre, Isla (Jodie Comer), está enferma y muriendo. Cuando se entera de que un incendio que espía en el continente podría provenir de un médico que una vez vivió allí, está decidido a llevarla a él para un tratamiento para salvar vidas, embarcando en un viaje de la mayoría de edad fuera de los rituales prescritos de su cultura.

Garland pinta un mundo mucho más grande que el que existe en su isla, tan idílico como parece. Los soldados internacionales patrullan las aguas, provenientes de una Europa que se ha mudado en el mundo (Spike no tiene idea de qué podría ser un “conductor de entrega” o un teléfono inteligente, criado en su aldea analógica de colectivismo y eliminación). Graffiti se refiere a alguien llamado “Jimmy” adorna las paredes y está tallado en torsos. Están los zombis alfa y los lentos y el fuego que podrían pertenecer a un médico, que puede haber sobrevivido estos 28 largos años. Todo es nuevo para Sweet Spike, que está abrumado por la inmensidad de todo.

No es que haya sido en cuestión, pero “28 años después” es un recordatorio estimulante de que Boyle, como técnico del estilo cinematográfico vertiginoso y atrevido, nunca ha perdido su bola rápida, y la emplea con gran efecto que enfatiza la experiencia emocional visceral de Spike. La cinematografía digital es granulada y saturada, casi inquisitiva en su naturaleza. La cámara se siente como un tentáculo, respondiendo sensible a cada mirada y gesto; Tiene sentido saber que el director de fotografía Anthony Dod Mantle filmó la película con un arsenal de iPhones (y drones).

Cuando Spike está con su padre, aprendiendo a cazar, la cámara es atlética y hinchable, empujándolas y tirando de situaciones peligrosas; La partitura de la banda escocesa Young Phathers se enfrenta con ruido industrial, mezclando con el diseño de sonido de Johnnie Burn, pulsando con sirenas y pesadas pisadas. Cuando Spike está con su madre, la cámara flota pacíficamente, una melodía folk bajo su viaje a través de campos de flores silvestres que, sin embargo, son pésimas con zombis.

Boyle, Garland y el equipo creativo de Mantle, Burn y Editor Jon Harris trabajan en Micro and the Macro: The Spelling Vistas de un paisaje sorprendentemente verde y los momentos íntimos entre madre e hijo. El estilo de Boyle sigue siendo tan dinámico como siempre, reflejando la experiencia y el viaje subjetivos de nuestro personaje cuando descubre el mundo más allá de las puertas donde fue criado.

Quien controla la información controla el poder (como vemos reflejado en nuestros propios eventos actuales), Apocalypse o no. Jamie, que quiere mantener a Spike a salvo, controla lo que su hijo hace y no sabe, curando cuidadosamente su realidad. Pero en su propio deseo de salvar una vida, Spike se niega a aceptar lo que él no conoce. Justo cuando pensamos que la vida había salido de la película zombie, Boyle y Garland nos recuerdan que el género es lo suficientemente flexible como para evolucionar junto con nuestra propia realidad, y sigue siendo una de nuestras metáforas culturales más poderosas y un rico paisaje para la experimentación estilística.

“28 años después” ★★★★ (de cuatro) Con Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, Alfie Williams, Ralph Fiennes. Dirigida por Danny Boyle, de un guión de Alex Garland. 115 minutos. Calificado R por una fuerte violencia sangrienta, imágenes espeluznantes, desnudos gráficos, lenguaje y breve sexualidad. Abre el 19 de junio en múltiples teatros.

