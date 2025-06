Qué saber sobre BTS a medida que el grupo K-Pop regresa del servicio militar

Seúl, Corea del Sur (AP) – Es oficial, casi. Pronto, los siete miembros del grupo K-Pop masivamente popular BTS habrán completado el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El rapero Suga será el último de los compañeros de banda en ser lanzado el sábado, después de cumplir con su deber como agente de servicio social, una alternativa a servir en el ejército que, según los informes, eligió debido a una lesión en el hombro.

La agencia de entretenimiento de BTS dijo que no se planifican eventos para la liberación de Suga por preocupación por el hacinamiento.

Los otros seis, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y J-Hope, sirvieron en el ejército.

A principios de este mes, cuatro miembros de BTS – RM, V, Jimin y Jung Kook – fueron dados de alta del servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

Jin, el miembro de BTS mayor, fue dado de alta en junio de 2024 como fue J-Hope en octubre.

Se espera que BTS se reunite a finales de este año. Antes de ese muy esperado regreso a casa, esto es lo que necesita saber sobre el grupo.

El surgimiento de BTS

BTS, abreviatura de Bangtan Sonyeondan, o “Bulletproof Boy Scouts” en coreano, debutó en junio de 2013 bajo la compañía Big Hit Entertainment, ahora conocida como Hybe. El grupo de siete miembros consiste en RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook.

El grupo se lanzó en 2013 con el álbum single de hip-hop “2 Cool 4 Skool”, lanzando tres proyectos completos antes de ganar impulso con su álbum “Wings” de 2016. Su avance global llegó en 2017 cuando “DNA” ingresó al Billboard Hot 100, convirtiendo a BTS en la primera banda de chicos coreanos en lograr tal hazaña. El éxito de la canción fue seguido por una actuación en los American Music Awards, alimentando aún más su base de fanáticos internacionales.

A la banda se le atribuye en gran medida traer K-Pop al escenario internacional y con una buena razón. A través de su discografía, BTS rompió límites y registros: en 2020, lanzaron la cinco veces “Dynamite” de platino, su primer sencillo All-Iglish, que debutó en el número 1 en el Billboard Hot 100, el primero para una Ley Musical de Corea del Sur. En el apogeo de su popularidad, BTS no solo era el grupo K-pop más grande del planeta, sino la banda de chicos más grande en general.

Atractivo global

De hecho, han sido certificados Platinum muchas veces, según la Asociación de la Industria de Grabación de América. Sus éxitos de platino incluyen:

– “Mic Drop” de 2018;

– 2020 “Mapa del alma: 7”, “Te ámate a ti mismo: respuesta” e “ídolo”;

– “Be” de 2021 y “Butter” de Song of the Summer;

-y colaboraciones de alto perfil “My Universe” con Coldplay y “Boy With Luv” con Halsey.

BTS también ha sido nominado para cinco premios Grammy. El primero, para “Dynamite” en la categoría de rendimiento del mejor dúo/grupo POP, marcó la primera vez que una Ley K-Pop recibió un asentimiento de Grammy.

A medida que creció su popularidad global, el septet también se convirtió en defensores internacionales de la justicia social. Su discurso de 2018 a la Asamblea General de las Naciones Unidas lanzó la campaña “Love Myself” en asociación con UNICEF para combatir la violencia, el abuso y la intimidación al promover la autoestima entre los jóvenes. El compromiso del grupo con el activismo de los derechos humanos continuó en 2020 cuando donaron $ 1 millón al movimiento Black Lives Matter, denunciando la discriminación racial y la violencia. Su base de fanáticos, conocido en todo el mundo como ejército, respondió igualando la donación en 24 horas.

Su doble impacto en la música y las causas sociales culminaron en 2022 cuando fueron invitados a la Casa Blanca para discutir los crímenes de odio antia Asiático con el presidente Joe Biden.

El servicio militar obligatorio de BTS agita el debate

En Corea del Sur, la ley exigió a todos los hombres de entre 18 y 28 años a todos los hombres de 18 a 28

La ley ofrece exenciones especiales a los atletas, músicos clásicos y tradicionales, y ballet y otros bailarines si han obtenido los mejores premios en ciertas competiciones y se evalúa que ha mejorado el prestigio nacional. Las estrellas de K-Pop y otros artistas no están sujetos a tales privilegios.

Sin embargo, en 2020, BTS pospuso su servicio hasta los 30 años después de que la Asamblea Nacional de Corea del Sur revisó su Ley de Servicio Militar, permitiendo a las estrellas de K-Pop retrasar su alistamiento hasta los 30 años.

Hubo un acalorado debate público en 2022 sobre si ofrecer exenciones especiales del servicio militar obligatorio para los miembros de BTS, hasta que la agencia de gestión del grupo anunció en octubre de 2022 que los siete miembros cumplirían sus deberes.

Break permite tiempo para proyectos en solitario

BTS atentó sus alistamientos, dando tiempo suficiente para que sus miembros se concentren en proyectos en solitario mientras el grupo estaba en un descanso.

Jin lanzó dos EPS, “Happy” en 2024 y “Echo” en mayo de este año. Suga lanzó su álbum en solitario debut, “D-Day”, en 2023 bajo su apodo Agust D.

También en 2024, RM lanzó su segundo álbum en solitario, The Elastic, experimental “Right Place, Wrong Person”, y J-Hope lanzó un EP, “Hope on the Street Vol. 1.” A principios de este año, J-Hope se embarcó en su primera gira en solitario.

Jimin lanzó dos proyectos, “Face” de 2023 y “Muse” de 2024. El álbum debut de V, The Smooth Alt-R & B “Layover”, llegó en 2023, al igual que el debut retro-pop de Jung Kook, “Golden”.

___

La escritora de música AP Maria Sherman informó desde Nueva York.