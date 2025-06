El bajista Carol Kaye le dice a AP que está rechazando la inducción del Salón de la Fama del Rock & Roll, ‘permanentemente’

NUEVA YORK (AP) – Carol Kaye, un bajista prolífico y venerado que tocó en miles de canciones en la década de 1960, incluidos Hits by Beach Boys, Simon & Garfunkel y Barbra Streisand, le dijo a The Associated Press el viernes que no quiere parte del Rock & Roll Hall of Fame.

“He rechazado el RRHOF. Permanentemente”, dijo Kaye, de 90 años, en un correo electrónico a la AP. Ella dijo que ha enviado una carta al pasillo diciendo lo mismo.

Sus comentarios se producen dos días después de una publicación de Facebook, desde que se eliminó, en la que dijo: “No, no estaré allí. Estoy rechazando el programa de premios RRHOF”.

Kaye se incluirá en noviembre en una clase que también incluye a Joe Cocker, Chubby Checker y Cyndi Lauper.

Ella dijo en su publicación eliminada que estaba “rechazándolo porque no era algo que refleja el trabajo que los músicos de estudio hacen y hicieron en la era dorada de los éxitos de grabación de la década de 1960”.

Los créditos de Kaye incluyen las líneas de bajo en “Homeward Bound” de Simon y Garfunkel, “Buenas vibraciones” de los Beach Boys y “I’m a Belyver” de los Monkees.

Junto con el baterista Hal Blaine y el guitarrista Tommy Tedesco, ella era parte de un núcleo de músicos de estudio muy usados ​​que Blaine luego llamó “The Wrecking Crew”.

Kaye odiaba el nombre y sugirió en su publicación de Facebook que su asociación era parte de la razón para la disminución de la inducción.

“Nunca fui un ‘destructor’ en absoluto”, escribió, “ese es un nombre insultante terrible”.

La página Inducida de Kaye en el sitio web del Salón de la Fama del Rock & Roll no menciona al apodo.

Los representantes de Hall no tuvieron comentarios inmediatos.

Muchos artistas han sido inducidos en su ausencia o después de su muerte, y en 2006 las Pistolas Sexs se convirtieron en el Salón de la Fama a pesar de rechazar su inducción.

En 2022, Dolly Parton inicialmente rechazó su inducción, diciendo que alguien más asociado con el rock ‘n’ roll debería obtener el honor. Pero estaba convencida de cambiar de opinión y abrazar el honor.

___

Dalton informó desde Los Ángeles.