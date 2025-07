Seth Rogen, Cristin Milioti, Noah Wyle y más reaccionan a las nominaciones al Emmy

LOS ÁNGELES (AP) – El martes se anunciaron la cosecha de nominados a Emmy de este año. “Severance” lideró con 27 nominaciones al Emmy, mientras que “The Studio” lideró a los nominados de comedia con 23 en un año dominante para Apple TV+.

Los 77 ° premios EMMY de horario estelar se emitirán en CBS desde el Peacock Theatre en Los Ángeles el 14 de septiembre. Nate Bargatze está programado para ser el anfitrión.

Aquí están las reacciones para algunos de los nominados notables del día:

Seth Rogen para “The Studio”

“Estar en este punto de nuestras vidas y hacer algo que tenga este tipo de atención es tan novedosa de muchas maneras, y realmente emocionante y emocionante y muy validante de una manera que no estoy acostumbrado a ser validado. Rogen, nominado a Mejor Actor en una serie de comedia, así como escritos y dirigiendo, en una entrevista.

Evan Goldberg para “The Studio”

“Mi madre nunca quiso que creciera para hacer un montón de comedias con clasificación R sucia, pero hoy está realmente orgullosa”. – Goldberg, nominado para la escritura sobresaliente para una serie de comedia, en una entrevista.

Erin Doherty por “adolescencia”

“Lo que me encanta de este trabajo es que cuando haces el trabajo de todo corazón, incluso cuando te mueves sobre las lecciones. Si te sientas y escuchas, y dejes que alguien hable, esa es una oferta tan hermosa, y no creo que lo hagamos a menudo. Estoy tratando de llevar eso hacia adelante”. – Doherty, nominado a la mejor actriz de reparto en una serie o película limitada, en una entrevista.

Katherine Lanasa para “The Pitt”

“¿Qué se siente? Es como si hicieras café para alguien todos los días durante 20 o 30 años, y te gustó hacer café y te pagan bien por hacer café … y luego, un día, 20 o 30 años después, alguien dijo, ya sabes, ¡realmente nos encanta la forma en que haces café y realmente lo apreciamos?

“Pasé por el cáncer aproximadamente un año antes de conseguir este trabajo, y pasé un tiempo en el departamento de emergencias … y uno de mis peores días fue realmente salvado por una enfermera del departamento de emergencias en Atlanta. Las cosas que me dijo realmente me salvó, y ella no necesitaba hacer eso. Era una generosidad emocional de su parte, y traje todo eso a Dana”. – Lanasa, nominada a la mejor actriz de reparto en una serie dramática, en una entrevista después de un día de filmación de la temporada 2 de “The Pitt”.

Noah Wyle para “The Pitt”

“Estoy muy contento de que las nominaciones se extendieran en todos los diferentes departamentos, ya que refleja nuestro esfuerzo colectivo. Un sincero felicidades a todos mis compañeros nominados. Estoy humillado y agradecido”. – Wyle, nominado al mejor actor principal en una serie dramática, escribió en un comunicado.

Cristin Milioti por “el pingüino”

“Ha sido tan hermoso ver cuántas nominaciones ha recibido el programa. Estoy muy, tan emocionado por mi compañero elenco y mi equipo. Ha sido un día realmente emocionante … realmente maravilloso.

“Había estado deseando un papel como ese durante mucho tiempo y buscando uno, y tuve el momento de mi vida. Sabes, me conecté con ese personaje tan profundamente”. – Milioti, nominado a la mejor actriz en una serie limitada, escuchó sobre la nominación mientras hacía mandados. Ella habló en una entrevista.

Dan Erickson por “Severance”

“No puedo comenzar a expresar lo emocionado que estoy de regresar a los Emmy y ver si las gafas de sol que dejé en el baño hace 3 años todavía están allí. Erickson, quien creó” indemnización “, en un comunicado.

Jason Isaacs para “The White Lotus”

“La gente quería verlo. Querían hablar de eso. Querían vestirse como personajes. Querían beber Pina Coladas. Querían, querían conocer, ya sabes, y verlo juntos.

“Mira, el mundo real, las nubes se están reuniendo y no es tan fácil de estar. Es complicado y desafiante estar adentro y mantenerse cuerdo y feliz y le dio a las personas un lugar feliz para estar. Por lo tanto, solo querían continuar y expandirlo en la periferia de nosotros y nuestra vida privada, lo que parecía extraño, pero yo, por qué querían seguir hablando de las cosas blancas”. – Isaacs, nominado al mejor actor de apoyo en una serie dramática, dijo en una entrevista.

Michael Urie por “encogerse”

“Creo que hay algo en el programa que le da permiso a las personas para cuidar su propia salud mental. Y es, siento que es algo nuevo para nosotros, los humanos en esta sociedad, que se nos permite hablar sobre ella y disfrutar de ella … y pedir ayuda. Así que me alegro de que estamos haciendo y me alegro de que la industria también esté en ella.

“Realmente no pensé que esto sucedería. – Urie, nominado al mejor actor de apoyo en una serie de comedia, dijo en una entrevista.

Tony Gilroy por “Andor”

“Estoy muy feliz de ver que el lado técnico de nuestro programa fue reconocido y Michael Wilkinson y Luke Hall y los departamentos de sonido y el departamento de efectos visuales. Pensé que realmente se pasó por alto un poco la última vez. Ojalá hubiera sido más para los actores. Gilroy, nominado a la mejor serie dramática y una excelente música original y letras originales, en una entrevista.

Stephen Graham por “adolescencia”

“PoleAxed es una buena palabra, ¿no? (Estoy) tan feliz y tan lleno de gratitud por el conjunto, para la pieza en sí en su conjunto, como un colectivo … solo el hecho de que no hay una persona específica o no hay una cosa específica, pero cada elemento ha sido reconocido, y ser una parte de un conjunto tan maravilloso, para mí, es lo que se trata. Película.

Connor Tomlinson por “Love on the Spectrum”

“Eso es increíble … Me siento como un duende en el Día de San Patricio”. – Connor Tomlinson, una estrella de la realidad en “Love on the Spectrum”, reaccionando en un mensaje de video a las cinco nominaciones del programa.

Jenny Slate por “Morir por sexo”

“Me siento realmente orgulloso, muy orgulloso de nuestro programa. Realmente orgulloso de (Show Inspiration y productor) Nikki Boyer y todo el trabajo que ha hecho. Y me siento tan feliz de que este trabajo haya entrado en mi vida. Ha sido un tipo de felicidad tras otro.

“Nuestro programa realmente permite que las personas piensen en las elecciones que quieren hacer por sí mismas para que puedan tener más, para que puedan entrar en la forma en la que realmente les gusta ver a sí mismos, ya sabes, como la persona que sienten que son, pero que de alguna manera se mantienen”. – Slate, nominada a la mejor actriz de reparto en una serie o película limitada, habló en una entrevista desde su casa en Massachusetts.

Entrevistas realizadas y compiladas por los periodistas de Associated Press Hilary Fox, Liam McEwan, Brooke Lefferts, Itzel Luna, Jocelyn Noveck, Ryan Pearson y Alicia Rancilio.

Para obtener más cobertura en los Premios Emmy de este año y los recientes programas de televisión, visite: https://apnews.com/hub/television