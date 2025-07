‘Farmers de flores’ desenterra consejos de expertos sobre el cultivo de pétalos bonitos

“Los agricultores de flores: inspiración y consejos de productores expertos”, de Debra Prinzing y Robin Avni (Abrams, 2025) están llenos de historias sobre la belleza y el valor de cultivo de flores para el mercado, con perfiles de 29 agricultores de toda América del Norte, incluidos productores de flores de corte especializado, agricultores, horticultores y diseñadores florales.

Quizás se pregunte qué tiene un libro sobre los agricultores trabajadores que tiene para ofrecer a los jardineros caseros. Confía en mí, mucho, y deliciosamente. Prinzing y Avni creen que cultivar flores es un acto universal, uno accesible e inclusivo para todos. Como los autores afirman en la introducción del libro: “La suciedad da la bienvenida a todos”.

La agricultura está lejos de ser un esfuerzo único para todos. “The Flower Farmers” presenta una selección inspiradora de personas, ubicaciones y enfoques. La historia de cada agricultor comparte su camino personal hacia las flores, y la diversidad de las granjas perfiladas es tan variada como los productores que los tenden, salvo por el hecho de que todos lideran con creatividad, corazón y trabajo, mucho trabajo.

Conocerás a los urbanitas que han cambiado la vida de la ciudad por acres de campo, mayores de granjas multigeneracionales y empresarios creativos que cultivan sus cultivos en tierras arrendadas o prestadas. Incluso hay un productor residencial cuyo jardín de corte de patio trasero es compatible con un programa de agricultura y talleres de diseño de la comunidad floral. Desde una perspectiva colectiva, en 2011, 15 granjas en Washington, Oregon y Alaska establecieron el mercado de cultivadores mayoristas de Seattle, una cooperativa de productores, para vender sus cultivos de un funky Georgetown Warehouse.

Hermosas fotos de viejos graneros y exuberantes campos llenos de flores y agricultores sonrientes son atractivos, pero, no se equivoquen, cultivar flores a escala comercial no es para los débiles de corazón. Leerá cómo los agricultores con experiencia en corporaciones, tecnología o hospitalidad aprovechan los delgados márgenes de ganancias con campañas de marketing basadas en redes sociales o organizando eventos como cena en un campo de flores o talleres de diseño. Ofrecer cursos de ecoturismo durante todo el año en la elaboración de tintes de plantas naturales es cómo un ingenioso agricultor de flores en Manitoba trata una temporada de crecimiento que apenas supera los 100 días.

Junto con su historia, cada agricultor ofrece una “flor destacada”, una inmersión profunda en un cultivo único con consejos integrales de cultivo, cuidado y cosecha, junto con sus variedades favoritas y fuentes de semillas o plantas. Desde Zinnias, Snapdragons y Dahlias hasta Peonies, Delphinium, Chrysanthemum y Astilbe, todos se presentan como candidatos de flores cortados, incluidos muchos que podrían sorprenderlo. Hellebores hermosos como los que se muestran en la portada del libro y los botines románticos de clemátides florecientes son familiares para los productores domésticos y consideran cultivos especializados para el comercio floral. Los cultivos leñosos incluyen ramas en flor, lavanda y rosas.

Prinzing es un escritor, orador y uno de los principales defensores del país para cultivar y obtener flores domésticas. Conozco los princes desde la universidad y he visto el impresionante crecimiento de Slowflowers.comsu directorio en línea de granjas, tiendas y estudios de diseño floral americanos y canadienses que suministran flores nacionales y locales.

Avni es un director creativo y diseñador experimentado en las industrias de los medios y la alta tecnología, así como un defensor de las artes en el estado de Washington. Ha producido 18 libros florales y de estilo de vida, incluidos ocho en colaboración con Prinzing, su cofundadora y directora editorial de Bloom Irrint.

“Los agricultores de flores” invita a los lectores a “jardín como un granjero de flores” e imaginan una vida llena de flores, incluso si su “granja” se limita a una parcela de patio trasero o algunos contenedores en el patio. Usted y yo podríamos no estar al amanecer plantando superficie, cosechando tallos o conduciendo millas y millas para vender ramos en el mercado de agricultores locales, pero eso no significa que no podamos aprender de los que sí lo hacen.