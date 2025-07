Lindsey Stirling debutan con Seattle Symphony

Difícil de imaginar: Lindsey Stirling, la emperatriz ágil y de gran parpadeo del violín contemporáneo cuya mezcla de expresividad y fisicalidad la ha ayudado a acumular Más de 14 millones de suscriptores de YouTubeno pudo hacer el corte para su equipo de baile de la escuela secundaria.

“Todos los años mi mejor amigo y yo audicionábamos, y nunca lo lográbamos”, dijo Stirling, quien jugó fútbol y dirigió a campo traviesa en la escuela secundaria. “No sabíamos bailar”.

Eventualmente aprendió, obviamente, pero nuevamente se cayó, esta vez en la televisión nacional en 2010. Durante su aparición en la temporada 5 de “America’s Got Talent”, el juez Piers Morgan se encogió de la actuación de Stirling: “No tienes sin talento”, Él le dijo“Pero no eres lo suficientemente bueno, no creo, para salirse con la suya volando por el aire e intentando jugar el violín al mismo tiempo”.

Su respuesta? Ella lanzó un vellen de platino 2012 álbum debut homónimo; ganó Billboard Music Awards para el mejor álbum de baile/electrónico en 2015 y 2017 (para “Romperme” y “Lo suficientemente valiente“); Publicado una autobiografía que en 2016 alcanzó el número 10 en la lista de bestseller del New York Times; Terminado como subcampeón en la temporada 25 de “Bailando con las estrellas“; Colaboró con artistas como John Legend y Sabrina Carpenter; Y ahora está apoyando su séptimo álbum, “Dualidad“Con una gira que incluye nueve conciertos respaldados por orquestas, incluidos un Detención del sábado en Benaroya Hallsu primera actuación con la Sinfonía de Seattle.

Takeaway de Stirling: cree en ti mismo; Aprovecha tu “Oro interno“El título de una colaboración autoafirmante con el vocalista alternativo Royal & The Serpent que se encuentra en” Dualidad “.

“Mi mayor esperanza”, dijo Stirling, de 38 años, en una entrevista de Zoom antes de actuaciones en el Centro Kennedy en Washington, DC, con la Orquesta Sinfónica Nacional a principios de este mes, “es que hago que las personas sientan que pueden hacer cosas. Espero que la gente me vea y me dé cuenta de que soy una persona normal que trabajó realmente”.

Ese trabajo comenzó con lecciones de violín a los 5 años, seguido de una docena de años de entrenamiento clásico. Encontrarse sirviendo como titular en un entorno orquestal es un sueño exagerado hecho realidad.

La madre de Stirling asistió a la parada orquestal de la gira, con Colorado Symphony, en el anfiteatro Red Rocks cerca de Denver en junio. “Ella me dijo después del espectáculo:” Siempre supe que algún día tu música sería orquestada “, dijo Stirling. “Me hace sentir emocional pensar en eso. Ella dijo: ‘No sabía si alguna vez podía verlo en mi vida’. Fue realmente especial para ella después de verme crecer en sinfonías para ver ese momento de círculo completo “.

Debería ser especial para los fanáticos escuchar a Stirling expandir su mashup clásico/pop/rock/dubstep en Benaroya Hall después de siete conciertos anteriores de encabezado pop en varios lugares de Seattle que datan de 2014. Será respaldada por su banda habitual (tecladista/guitarrista/baterista), junto con una orquesta completa.

“Poder experimentar mi propia música tocada por 100 músicos detrás de mí, en vivo, es absolutamente increíble”, dijo. “Tener violines vivos y trompetas y flautas que tocan todas estas líneas que generalmente son pistas de sintetizador crean un tipo diferente de reverberación. Es realmente, muy mágico”.

Agregó con una mirada astuta de lateral: “También es un poco más elegante. Estoy usando un vestido Mientras juego. Muy diferente. Es una combinación realmente genial de mi pasado y mi presente “.

El pasado de Stirling incluye unirse a una banda de rock influenciada por Weezer en la escuela secundaria. “Me hizo pensar por primera vez, ¿qué podría hacer con el violín? ¿Cómo podría expresarme de diferentes maneras?” ella dijo.

“Cuando comencé a escribir música, era este sonido muy robusto. Quería ser un intérprete. Ese siempre fue el objetivo. No se trataba del todo en la música. Me encanta la narración de cuentos. Quería escribir música para poder hacer un espectáculo. Así que pensé, ‘Ok, esta música es realmente grande. ¿Cómo coincidía con su energía?’ Tengo que aprender a moverse y comencé a enseñarme a mí mismo. “

En la universidad (Brigham Young University), se “desvió” de la capacitación clásica “y se hizo experimental”. Ella cambió de especialización y estudió cine. Después de verla llegar a los cuartos de final en “America’s Got Talent”, un camarógrafo en BYU, Devin Graham, la invitó a asistir a su taller de tres horas sobre cómo ser un youtuber.

“Interesante”, recordó Stirling pensando. “Pensé que YouTube era un lugar para los videos de gatos. Este era 2010. No había demasiada gente que se pusiera en cola”.

Uniéndose a Stirling en el seminario de Graham se convirtieron algunos compañeros que se convirtieron en Los piano chicos (7.1 millones de suscriptores de YouTube) y Mindy McKnightoriginador de peinados de niñas lindas (5.7 millones). “Todas estas personas dejaron su clase y tenían carreras basadas en ella”, dijo Stirling, quien hoy tiene más suscriptores de YouTube que Mariah Carey o Sabrina Carpenter.

Los artistas instrumentales generalmente luchan por dejar una marca en el paisaje convencional de la música pop, pero el amplio reconocimiento de Stirling es un tributo tanto a su innovación como compositor (violín elegante combinado con ritmos de dubstep) como de su dinámico toque visual. (Olímpico Suni Lee usado El “ojo de los no contados” de Stirling durante su equipo y rutinas individuales de piso en los Juegos de París de 2024).

“La razón por la que salí es porque soy un nicho”, dijo. “Bromeo que es fácil ser el mejor en lo que haces si eres el único que lo hace. En los primeros días de YouTube, lo que te hizo más compartible fue cuando era diferente. Si algo era único, eso era como el oro”.

La última aventura de Stirling es una habla motivadora, similar a los aviones que comparte con el público durante sus actuaciones.

“Siempre he hablado mucho en mis programas”, dijo. “Eso siempre ha sido algo importante para mí, compartir los mensajes detrás de las canciones. También siempre he sido muy abierto sobre mis viajes de salud mental (luchando contra anorexia, dislexia, depresión). Es importante para mí compartir eso, y estoy empezando a tener más oportunidades para hacerlo fuera de mis conciertos. Eso es emocionante para mí.

“Espero que cuando la gente viene a mi mundo, ya sea mi Página de Tiktok O canal de YouTube o un espectáculo “, continuó,” Espero que dejen mi pequeña sensación de esfera, ‘yo también puedo hacerlo. Puedo creer en mí mismo. Puedo encontrar mis sueños. Puedo levantarme hoy e intentarlo. “