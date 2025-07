K-Pop Band 1verse debuta con 2 miembros del desertor norcoreano

SEUL, Corea del Sur (AP)-Con dos de cada cinco de sus miembros de los desertores norcoreanos, el K-Pop Group 1verse está abriendo un nuevo terreno mientras se estrena su álbum único el viernes.

La banda representa una convergencia inusual de antecedentes: el rapero nacido en Corea del Norte Hyuk y el cantante Seok se unen a Nathan de Arkansas, Kenny de Los Ángeles y Aito de Japón.

Si bien no es la primera Ley K-Pop que incluye los desertores norcoreanos, Be Boys ‘Hak Seong debutó a principios de este año, la diversidad de los miembros del grupo agrega una dimensión rara a la creciente diversidad global del género.

El grupo debuta el viernes con su álbum único “The 1st Versso” bajo el sello Singing Beetle con sede en Seúl. Su canción principal “Shattered” presenta letras coescritas por Hyuk y Kenny.

Desde el campo de fútbol y una fábrica hasta el estrellato

“Con los miembros de diferentes países, todos juntos como 1verse, pensé que ‘podemos hacer esto independientemente de los antecedentes’ en el futuro”, dijo Aito, el miembro más joven del grupo de Chiba, Japón.

Hyuk, que vivía en la provincia de Corea del Norte en Hamgyong hasta los 12 años, desertaron al sur en 2013. Su viaje al estrellato de K-pop comenzó mientras trabajaba en una fábrica en Corea del Sur, donde un encuentro casual con el CEO de un sello musical finalmente condujo a las lecciones de rap de fin de semana en Seúl.

“Fui a la universidad, pero luego las cosas salieron mal. Fue cuando Covid fue bastante severo, y ocurrió un mal incidente, así que no tuve más remedio que trabajar en una fábrica”, dijo.

Inicialmente escéptico, Hyuk pensó que la invitación para convertirse en una estrella del pop podría ser una estafa. Recordó haber pensado: “Realmente no tengo nada en este momento, incluso si me robas, ni siquiera saldría el polvo”.

Después de un año de reuniones en las que el ejecutivo musical le compró comidas constantemente y alentó su entrenamiento, Hyuk se unió a la agencia a fines de 2021.

El camino de Seok era igualmente poco convencional. Un ex jugador de fútbol que comenzó a jugar a los 8 años en Corea del Norte, desertó en 2019. Se negó a proporcionar detalles adicionales, citando preocupaciones de seguridad.

Después de llegar a Corea del Sur, jugó brevemente para un equipo semiprofesional antes de realizar estudios de educación física. Durante los juegos de fútbol de fin de semana se le acercó sobre un programa de entrenamiento de ídolo.

“Estaba comenzando música por primera vez, ¿verdad? Así que comencé con la mentalidad de que si no funciona, puedo parar y probar algo más”, dijo Seok.

Exposición limitada a K-pop creciendo

Las experiencias de ambos miembros reflejan realidades duras que dejaron atrás. Hyuk describió pasar de ocho a 10 horas al día recolectando leña cuando era niño solo para sobrevivir.

“Donde vivía, tuvimos que recolectar leña solo para cocinar arroz y sobrevivir día a día, era esencial”, recordó.

Hyuk no tenía mucho acceso a la música creciendo. “Desde que vivía luchando todos los días, vivía tan ocupado que me preguntaba si incluso tenía tiempo para escuchar música, no tenía ese lujo”, dijo.

Seok tuvo cierta exposición al K-Pop en Corea del Norte, escuchando ocasionalmente a “La Cha Ta” de F (X) y las canciones Super Junior a pesar de ser ilegal en Corea del Norte escuchar música de Corea del Sur. “Probablemente escuché a K-Pop de regreso en la escuela primaria. Pero no podía escuchar a menudo ya que era ilegal”, dijo.

Ganando tracción internacional

Los expertos y desertores dicen que K-Pop y otros productos de la cultura pop de Corea del Sur se han convertido en un desafío para el liderazgo de Corea del Norte, ya que constantemente ganaron popularidad entre el público.

El líder norcoreano Kim Jong Un ha intensificado las campañas desde la pandemia para eliminar la influencia cultural de Corea del Sur.

Nathan, de Arkansas, se encontró por primera vez con K-Pop a través de sus primos con sede en Texas que eran fanáticos de toda la vida. “Simplemente fingiría ser un enemigo, como Urgh, K-pop. Y luego me pareció el video musical ‘Growl’ de Exo en YouTube”, recordó.

Los diversos antecedentes del grupo se reflejan en su capacitación, que incluye cursos sobre ciudadanía global. “Queremos incluir la historia de todos, las situaciones actuales de todos en casa”, explicó Kenny.

Seok expresó emoción por conectarse con los fanáticos internacionales, particularmente en Estados Unidos. “Desde que vengo de Corea del Norte, es difícil ver a los extranjeros allí. Así que realmente quería ver personas de otros países”, dijo.

El grupo ya ha ganado tracción en línea. Seok describió la filmación de diarios de video emocional durante los primeros días de entrenamiento, a los que los fanáticos respondieron con mensajes de apoyo.

“Filmé ese video del diario con sentimientos un poco emocionales y un poco lacones. Y lo subí a Tiktok o YouTube, y los fanáticos me enviaron cartas reconfortantes”, dijo. “Tan pronto como vi la primera línea, salieron las lágrimas y realmente me conmovieron”.

Hyuk reconoció la atención que genera su origen norcoreano al tiempo que enfatiza la identidad colectiva del grupo.

“Estoy muy agradecido de que la gente nos esté prestando atención”, dijo. “Creo que está bien siempre que no se incline demasiado hacia un lado … no soy solo yo, sino que todos nuestros miembros también están aquí, es un viaje que estamos creando juntos”.

El álbum debut del grupo del grupo está disponible en todas las principales plataformas de transmisión.