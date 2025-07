Alan Bergman, letrista ganador de un Oscar que ayudó a escribir ‘The Way We Were’, muere a los 99 años

Alan Bergman, el letrista ganador de un Oscar que se asoció con su esposa, Marilyn, por una asociación perdurable y amorosa que produjo éxitos tan anticuados como “¿Cómo se mantiene la música tocando?”, “Puede ser tú” y el clásico “The Way We Were”, ha muerto a 99.

Bergman murió el jueves por la noche en su casa en Los Ángeles, dijo el portavoz de la familia Ken Sunshine en un comunicado el viernes. El comunicado dijo que Bergman, en los últimos meses, había sufrido problemas respiratorios “pero continuó escribiendo canciones hasta el final”.

Los Bergmans se casaron en 1958 y permanecieron juntos hasta su muerte, en 2022. Con colaboradores que van desde Marvin Hamlisch y Quincy Jones hasta Michel Legrand y Cy Coleman, fueron entre las asociaciones más exitosas y prolíficas de su tiempo, proporcionando palabras y música ocasional para cientos de canciones, incluidas las películas que se volvieron tan famosas como las películas. Frank Sinatra, Michael Jackson, Tony Bennett y muchos otros artistas realizaron su material, y Barbra Streisand se convirtió en un colaborador frecuente y amigo cercano.

Combinando el sentimiento del callejón de estaño y el pop contemporáneo, las letras elaboradas de Bergmans conocidas por millones, muchos de los cuales no habrían reconocido a los escritores si hubieran caminado junto a ellos. Entre sus obras más famosas: el dúo de diamantes Streisand-Neil “You Don’t Traing Me Flowers”, el bien nombrado favorito de Sinatra “Nice ‘n’ Easy” y los temas tópicos para las comedias de situación de los años 70 “Maude” y “Good Times”. Sus composiciones cinematográficas incluyeron “In The Heat of the Night” de Ray Charles de la película del mismo nombre; “Los molinos de viento de tu mente” de Noel Harrison, de “The Thomas Crown Affair”; Y “It May You Be You” de Stephen Bishop de “Tootsie”.

El mundo entero parecía cantar y llorar a “The Way We Were”, un favorito instantáneo grabado por Streisand para el drama romántico de 1973 del mismo nombre que coprotagonizó a Streisand y Robert Redford. Establecida en la tierna y agridulce melodía de Hamlisch, era esencialmente una canción sobre sí misma: una balada nostálgica sobre la nostalgia, una oda indeleble a la incertidumbre del pasado, comenzando con una de las estrofas de apertura más famosas de la historia: “Memorias / iluminan las esquinas de mis memorias de la mueca / muuuugurismo.

“The Way We Were” fue la canción más vendida de 1974 y trajo a los Bergmans uno de sus tres Oscar, los otros que vienen para “Windmills of Your Mind” y la banda sonora de “Yentl”, la película dirigida por Streisand de 1983. A veces, los premios de la Academia podrían confundirse con una exhibición de Bergman. En 1983, tres de los nominados a la mejor canción presentaban letras de los Bergmans, que recibieron 16 nominaciones en total.

Los Bergmans también ganaron dos Grammy, cuatro Emmy, se les presentó numerosos honores de logro de por vida y recibieron homenajes de artistas individuales, incluido el álbum de Bergman de Streisand 2011, “What Matters Most”. En “Lyricricamente, Alan Bergman”, Bergman manejó las voces él mismo. Aunque mejor conocido por su trabajo cinematográfico, los Bergmans también escribieron el musical de Broadway “Ballroom” y proporcionó letras de la sinfonía “Visions of America”.