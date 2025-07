El aclamado director Roger Norrington muerto a los 91 años

Roger Norrington, un director aclamado por actuaciones históricamente informadas durante más de un medio siglo, ha muerto orquestas líderes en Europa y Estados Unidos. Tenía 91 años.

Norrington murió el viernes en su casa, dijo su hijo Tom el sábado. Norrington vivía fuera de Exeter, Inglaterra.

Norrington realizó tanto instrumentos de época como orquestas modernas, pidiendo a ambos tipos que jueguen sin vibrato y generalmente a tempi más rápido que la práctica moderna.

“Era un dramaturgo extraordinario. Hizo que las cosas sucedieran emocionalmente”, dijo el sábado Myron Lutzke, una orquesta del violonchelista de San Luke que ayudó a persuadir a Norrington para que se convirtiera en director musical. “Tenía sus detractores, ciertamente, y algunos de ellos fueron algunos de mis mejores amigos. Pero para mí, sacó la música de la página. Hizo que la experiencia del concierto se transformara”.

Nacido el 16 de marzo de 1934, Norrington era hijo de Arthur, presidente de Trinity College, Oxford, y el ex Edith Carver. Roger violinista y niño en su juventud, Roger asistió al Royal Conservatory of Music en Toronto, Dragon School, Westminster School, Cambridge y el Royal College of Music, donde estudió con el director Adrian Boult.

En 1962, Norrington fundó el coro Schütz, originalmente dedicado a las obras de Heinrich Schütz. Se convirtió en director musical de Kent Opera de 1969-84, la Bournemouth Sinfonietta de 1985-89 y la Orquesta de San Lucas de Nueva York de 1990-94.

Fue director principal de Camerata Salzburg de 1997 a 2006, la Orquesta Sinfónica de Radio Stuttgart de 1998 a 2011 y la Orquesta de la Cámara de Zurich de 2011-16.

“Las orquestas generalmente no usaban vibrato hasta la década de 1930”, dijo Norrington a The Guardian en 2007. “Es una moda, como fumar, que llegó casi al mismo tiempo. Fumar ahora va, tal vez Vibrato también lo hará … He descubierto, todo el camino de Monteverdi a Mahler, es que cuando la música se reproduce como debería ser, el sonido es maravilloso, la expresión es maravillosa, y la expresión es y la expresión y el Instrumento.

Norrington fue nominado para cuatro premios Grammy y ganó en 2001 por una grabación del Concierto para violín de Nicholas Maw con Joshua Bell y la Filarmónica de Londres. Norrington se retiró después de realizar la Royal Northern Sinfonia en un concierto de All-Hadyn el 18 de noviembre de 2021.

“He disfrutado cada minuto de más de 50 años de hacer música con algunos de los músicos más maravillosos y talentosos del mundo”, dijo en un comunicado. “Ha llegado el momento de salir del podio”.

Su primer matrimonio, con Susan McLean May, terminó en un divorcio en 1982. Se casó con el coreógrafo Kay Lawrence a mediados de la década de 1980; Ella murió el año pasado.

Norrington fue nombrado soltero de caballero en 1997.

Le sobreviven Tom y dos hijos de su primer matrimonio, Ben y Amy.