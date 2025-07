Discovery ‘Shark Week’ ha violado los blancos excelentes, mira hacia atrás a ‘Jaws’ y comienza con algunos bailes

NUEVA YORK (AP)-Hace cincuenta años, “Jaws” desbloqueó el temor en millones sobre tiburones que comen hombre. Este verano, ese miedo puede ser algo reducido a medida que se convierten en concursantes en un programa de baile de televisión.

El ex presentador de “Dancing With the Stars” Tom Bergeron se acelera para un golpe de marketing Masters de “Shark Week” de Discovery Channel: “Dancing With Sharks”, donde los humanos y los tiburones martillos de 20 pies de largo hacen un poco de mambo.

“Tuve una década y media experiencia de organizar un espectáculo de baile, pero este fue diferente”, dijo Bergeron a The Associated Press. “A menudo pensaba en ‘Dancing With the Stars’, ¿no sería genial si pudiéramos incorporar otra especie? Y aquí finalmente he hecho realidad mi sueño”.

En el programa, cinco manejadores de tiburones de buceo usan cebo para girar y guiar a varios tiburones en mini-waltzes, en lo que se anuncia como “la competencia de danza más peligrosa del mundo”.

Un concursante envuelve sus brazos alrededor de un tiburón nerf y lo cucharea. Otro se quita el tanque de aire y hace un doble volteo. Un tercero, un manejador de tiburones amante del hip-hop, hace un giro de la cabeza de la vieja escuela en el fondo del océano mientras los tiburones giran.

“Estos son algunos de los mejores manejadores de tiburones del mundo. Estas son personas que conocen los matices de los tiburones, saben cómo se mueven, saben cómo comportarse, saber cómo moverse con ellos de manera segura y están guiando a estos tiburones como lo haría con una pareja”, dice Kinga Philipps, un corresponsal de televisión y uno de los tres jueces. “Es tan fluido y hermoso, todo lo que realmente tenían que hacer era ponerle un poco de música y en realidad están bailando”.

Es un tiburón

“Dancing with tharks” inicia la semana de programación, que incluye espectáculos sobre cómo sobrevivir a un ataque de tiburones, por qué New Smyrna Beach en Florida se ha ganado el título de “la capital mundial de ataque de tiburones” y si un misterioso tiburón de piel oscura frente a la costa de California es un mako, mutante o posiblemente un híbrido blanco de mako y un híbrido blanco.

Las siete noches de nuevos espectáculos, y un podcast relacionado, terminan en la costa de Mozambique con un frenesí de alimentación de una vez un año que se convierte en un enfrentamiento entre los tiburones y su presa masiva, la gigante de Trevalmente.

Un punto culminante es “How To Surviving a Shark Attack” de Paul de Gelder, del cual tiene un conocimiento íntimo. Perdió la mano derecha y la pierna en 2009 durante un ataque de un tiburón toro en el puerto de Sydney.

“Si estás en las mandíbulas de un tiburón, quieres luchar por toda tu vida. Quieres ir por las partes suaves. Quieres ir por el globo ocular. Quieres ir por las branquias”, dice. “Pero si no estás siendo atacado por un tiburón y solo te encuentras con un tiburón, entonces solo quieres mantener la calma”.

De Gelder desacredita un mito: golpear a un tiburón de carga detendrá su ataque. “Si realmente quieres lastimar tu propia mano, sigue adelante”, dice. Un mejor enfoque es no golpear y redirigir suavemente al animal. “El secreto que me enseñaron hace muchos años fue no actuar como comida y no te tratarán como la comida”.

“Shark Week” se ha convertido en una parte clave del calendario de televisión de vacaciones de verano, un lugar donde los humanos seguros en la tierra pueden ver a los antiguos depredadores de Apex deslizándose desconcertantemente a la vista y abre sus mandíbulas.

Los aspectos más destacados de este año también incluyen la búsqueda de un gran blanco de 20 pies que puede saltar al aire: “Air Jaws: The Hunt for Colossus”, y un espectáculo sobre grandes blancos masculinos y femeninos que compiten en una serie de desafíos para determinar qué sexo es el depredador superior, naturalmente llamado “gran batalla de sexo blanco”.

Joseph Schneier, vicepresidente senior de producción y desarrollo de Discovery, dice que los espectáculos nacen al escuchar lo que la comunidad de buceo y científico está viendo, como los buzos profesionales que se mueven artísticamente con los tiburones mientras los alimentan, lo que lleva a “bailar con tiburones”.

“Nos dimos cuenta, bueno, hay algo aquí con lo que podemos ir más allá”, dice. “Tenemos suerte de que los tiburones continúen sorprendiéndonos. Lo que nos ayuda a obtener nuevas historias y cosas nuevas en las que centrarse. Ese ha sido el mantra para nosotros: los tiburones son las estrellas, no los humanos”.

Como siempre, hay un profundo respeto por las criaturas y la fuerte ciencia debajo de los títulos divertidos, juegos de palabras de tiburones, música dramática y títulos picantes como “Frankenshark” y “Tiburones alienígenas: Death Down Under”.

“Es como poner tus verduras en un postre”, dice Bergeron. “Obtienes todo el atractivo de un ‘baile con tiburones’ u otros espectáculos específicos, pero en medio de eso aprendes mucho sobre tiburones y ecología y la importancia de los tiburones en el ecosistema. Todo está en tu helado de fresa”.

La “Semana de los Tiburones” de Discovery tiene un rival: “Sharkfest” de National Geographic, que también tiene horas de contenido de tiburones. También está la comedia de terror de tiburón desconectada “Hot Spring Shark Attack” y una película a principios de este verano que agregó un asesino en serie a una película de tiburones: “Animales peligrosos”.

Nacido de ‘Jaws’

“Shark Week” nació como un contrapunto para aquellos que desarrollaron un miedo a los tiburones después de ver “Jaws”. Se ha convertido en un destino para los científicos ansiosos por proteger a un animal más antiguo que los árboles.

“‘Jaws’ ayudó a presentar este país y este mundo a un depredador que todos estamos fascinados”, dice Schneier. “Pero también sentimos que ‘Jaws’ fue demasiado lejos. Estas no son criaturas que dañan a los humanos de ninguna manera, pero han tenido más de 50 millones de años de evolución para llegar a este lugar donde son excelentes depredadores. Es divertido celebrar cuán buenos son en su trabajo”.

Kendyl Berna, quien cofundó el grupo de ecología más allá del arrecife, y es veterano en la “Semana de los Tiburones”, dice que estudiar las antiguas bestias puede enseñar a los humanos sobre los cambios en el planeta.

“Gran parte de la programación este año habla de lo que está sucediendo con el resto del mundo: el cambio climático y cuánto afecta dónde están los tiburones y cuándo están allí y lo que están comiendo”, dice ella. “Como depredador de apex Keystone, los tiburones establecen el tono de lo que está sucediendo”.

Bergeron dice que ser parte de la “Semana de los Tiburones” por primera vez y conocer a algunos de los buzos que interactúan con los tiburones realmente lo han hecho valiente.

“No creo que esté en un punto en el que podría ir allí con ellos y hacer que los tiburones giren a mi alrededor sin una jaula. Pero con una jaula, creo que estoy listo para hacerlo”, dice. “Simplemente no le digas a mi esposa”.