¿Qué hace uno en su último día como bailarina? Gillian Murphy saltó de un acantilado (con gracia)

NUEVA YORK (AP) – En cada carrera, hay muchas decisiones consecuentes. Y tienden a ser más consecuentes a medida que pasa el tiempo.

Así que fue cuando Gillian Murphy, una de las bailarinas estadounidenses más admiradas durante casi tres décadas, comenzó a contemplar no solo cuándo, sino cómo retirarse del American Ballet Theatre.

Sabía que quería salir con una nota alta. Murphy, a los 46 años, está en forma increíble; En un reciente ensayo, estaba saltando y girando como colegas de 20 años.

¿Pero en qué papel debería llevar su última reverencia, después de 29 años en ABT? ¿Debería ser como Julieta? Como Giselle? El primero de estos termina apuñalándose hasta la muerte. El otro se vuelve loco.

Resultó que la mejor (y más atlética) opción era saltar de un acantilado. Eso es lo que Odette, la reina del cisne, al final de la versión de ABT de “Swan Lake”, siguió en este dramático salto del príncipe que la ama, para reunirse alegremente en la vida después de la vida. (En la vida real saltan a un colchón fuera del escenario, desempolve y se trepan por el final).

Murphy, conocido por su Odette/Odile, especialmente esos Fouettés, el latigazo cervical de Odile se vuelve el latigazo diestro, se retiró con “Swan Lake” el viernes por la noche, terminando su carrera en un borrón de ramos, lágrimas y confeti dorado.

La multitud de la ópera metropolitana agotada era vocal en su agradecimiento, animando sus entradas y salidas y dándole una ovación de pie cuando terminó su variación de cisne negro.

Una vez que terminó el ballet, el escenario se llenó de los compañeros bailarines, maestros y otros colegas de ABT con flores. Mientras Golden Confetti derramaba de las vigas, Murphy abrazó a otros bailarines como Misty Copeland, quien misma se retirará de Abt con fanfarria en octubre.

También fue recibida por su esposo, el ex bailarín principal de ABT, Ethan Stiefel, y su hijo de 6 años, Axe, que acababa de verlo mamá actuar en la ópera por primera vez. Murphy levantó a Axe de sus pies y lo giró con alegría.

Murphy habló con Associated Press en los momentos apresurados entre ensayos, clases y trenes de cercanías retrasados en los días previos a la gran ocasión. La entrevista ha sido editada por longitud y claridad.

AP: Solo tenías 17 años cuando te uniste a ABT. Ahora tienes 46 años. ¿Te imaginaste una carrera tan larga?

Murphy: Nunca hubiera esperado bailar tanto tiempo, sinceramente. Creo que en mi mente siempre tuve 40 años como marco de tiempo. ¡Pero no esperaba sentirme tan bien en este momento! Realmente me ha encantado mi carrera en ABT, y me ha dado la oportunidad de bailar en todo el mundo. Así que estoy feliz de que sigo aquí “.

AP: Ballet toma una gran cantidad de habilidad atlética. Pero también necesitas ser actor. ¿Cómo se han desarrollado sus habilidades a medida que envejece?

Murphy: Siento que la experiencia de vida realmente sale en actuaciones. Y cuando contamos estas historias sobre el verdadero amor, el perdón y la pérdida, todos los temas dramáticos que salen en estos ballets, sí hace la diferencia cuando has experimentado esas cosas en tu vida.

AP: Hablando del amor verdadero: algunas bailarinas ABT han elegido a Juliet para su desempeño de jubilación. Has elegido un papel mucho más exigente físicamente: “Swan Lake”. Solo verte ensayarlo fue agotador.

Murphy: (riendo) No es más fácil, sí. Tengo tantos roles favoritos, pero “Swan Lake” incluye dos de mis favoritos, Odette y Odile. Siempre ha sido increíblemente desafiante, pero también muy satisfactorio. Cuando era niño, el papel de mis sueños era el cisne negro (Odile), en realidad. Entonces, en un momento de círculo completo, se siente especial terminar con este ballet que soñé en hacer cuando era niño, y por primera vez como un joven solista con ABT hace 24 años.

AP: No olvidemos que eres conocido por Fouettés de Odile (32 Whiplash gira en una pierna que realiza el cisne negro). ¿Sigues lanzando giros dobles?

Murphy: Bueno, solía lanzar triples, triples piruetas en medio de los Fouettés. Algo podría pasar el viernes por la noche, pero creo que solo quiero terminar con fuerza … y tomar riesgos en otro lugar. Probablemente intentaré hacer el 32, posiblemente con algunos dobles allí.

AP: Es una decisión tan difícil en cualquier carrera: ¿cómo tomaste la decisión de retirarse ahora?

Murphy: Nunca es una decisión fácil para ningún bailarín. Es un llamado desde una edad muy temprana … pero siempre he querido terminar fuerte y con mi propio sentido de agencia. Realmente disfruto cuando esa sensación de imaginación y experiencia de vida y arte está integrado con el fisicalidad, el atletismo, la técnica. Y siento que todavía estoy en ese lugar donde puedo hacer eso. Así que quiero terminar con esa sensación de plenitud.

AP: ¿Cómo ha logrado mantener su acondicionamiento tan fuerte, durante tanto tiempo?

Murphy: Nunca supe qué esperar en términos de cuánto tiempo podría hacer este trabajo que tanto amo. Pero siempre he tenido fuertes sentimientos sobre dormir y descansar mucho. Trato de mantener una práctica diaria de clase y, a veces, varias horas de ensayo, pero también tomar al menos un día libre de la semana para recuperarse. Y siempre he puesto una prioridad al estar lo más en forma y fuerte posible en términos de mi nutrición. Por lo tanto, tener una dieta realmente equilibrada y también disfrutar de postres y buena calidad, buena comida nutritiva, creo que eso ha ayudado con la longevidad.

AP: Parece que estás hablando de una actitud saludable hacia la comida.

Murphy: una actitud saludable hacia la comida, y también un sentido del humor sobre mí. Sabes, los bailarines no son robots. Como un atleta, podemos tener un día libre y (no debemos) dejar que eso sea demasiado desalentador. Eso es par para el curso.

AP: ¿Ha habido lesiones o contratiempos importantes en el camino?

Murphy: He sido bastante afortunado de recuperarse de las cepas musculares y cosas así. Diría que volver del embarazo y una cesárea de emergencia no fue fácil … pero pude poner en el escenario y hacer un “Giselle” de larga duración cuando mi hijo tenía 8 meses. Y luego, un par de semanas después de eso, la pandemia golpeó. Acababa de recuperar todo juntos.

AP: Entonces, cuando cuelgas esos zapatos de punta … ¿cómo imaginas pasar tu tiempo?

Murphy: Me voy a inclinar en el entrenamiento y la puesta en escena, especialmente la coreografía (de esposo) de Ethan, en el futuro inmediato. También quiero tomarme un tiempo para procesar esta gran transición y considerar opciones y pensar en lo que realmente quiero hacer. Me sorprendería mucho si no implica retribuir o trabajar de alguna manera en el mundo de la danza, porque es muy significativo para mí. Claramente, esta es una búsqueda de por vida.