Este tutor de matemáticas sigue apareciendo en Wes Anderson Films

Michael Maggart pasa la mayoría de los días dirigiendo la compañía de tutoría en línea que fundó después de una década trabajando como profesor de matemáticas. Pero de vez en cuando, su amigo de la escuela secundaria Wes Anderson, el director, lo contacta de la nada, lo convoca a una película y lo envía al vestuario.

Está Maggart interpretando a un guardia de seguridad en “The Phoenician Scheme”, la última película de Anderson, que se estrenó en mayo. Anteriormente, interpretó a un detective en la película de 2023 de Anderson, “Asteroid City”, y un conserje de hotel en la segunda película de Anderson, “Rushmore” (1998). Sus créditos también incluyen una serie de comerciales de AT&T que dirigió Anderson, y el cortometraje de Anderson 2023, “La maravillosa historia de Henry Sugar”.

Maggart, de 55 años, que divide su tiempo entre Austin, Texas y la ciudad de Nueva York, no tiene capacitación formal o interés en seguir una carrera en la actuación. No tiene otros créditos de actuación y nunca habría aparecido en películas en absoluto si no fuera por un viejo amigo que resulta ser un célebre director de cine, uno que le gusta lo suficiente como para ponerlo en la cámara. Para Maggart, esto ha significado líneas con actores de la lista A con actores de la lista A como Tom Hanks, Bill Murray y Benicio del Toro.

“A veces me siento un poco culpable porque, por ejemplo, la escena en ‘El esquema fenicio’ que tengo son tres líneas”, dijo. “Y estoy seguro de que sería un gran momento para la carrera de un joven actor o cualquier actor para obtener esas tres líneas en lugar de mí. Pero solo pienso en eso brevemente y luego lo disfruto”.

Maggart no está seguro de por qué Anderson sigue pensando en él por partes de bits en sus películas. Anderson, de 56 años, que no respondió a una solicitud de entrevista, describió a su viejo amigo como un “colaborador crucial” en un mensaje de video para un evento en Houston celebrando el 25 aniversario de “Rushmore”.

Puede ser una comodidad para Anderson, quien ha colaborado con actores como Murray, Jason Schwartzman y Frances McDormand en repetidas ocasiones durante su carrera.

“Le gusta traer de vuelta a algunas de las mismas personas para diferentes películas”, dijo Maggart. “Hay mucha camaradería en el set. Todos están cenando juntos”.

Maggart y Anderson se conocieron en la escuela St. John en Houston, que luego se usó como lugar de disparo para “Rushmore”. Había unas 100 personas en su clase. Cuando eran personas mayores, el proyecto de estudio independiente de Maggart era escribir y realizar una obra de teatro. Anderson fue el director de escena.

“Esa es la última vez que le estaba diciendo a Wes qué hacer”, dijo Maggart.

Después de graduarse de Davidson College, Maggart regresó a la escuela de St. John para enseñar matemáticas. Él y Anderson se mantuvieron en contacto y Anderson le mostraron los primeros borradores del guión “Rushmore”. Anderson decidió filmar gran parte de la película en su alma mater, y Maggart actuó como una especie de enlace entre Anderson y la escuela, ayudando a encontrar estudiantes para jugar partes. Las audiciones se llevaron a cabo en el aula de Maggart. La escena de apertura de la película también fue filmada allí.

Anderson le pidió a Maggart que audicione para el papel de un conserje en la película. Maggart fue sorprendido por sorpresa: había actuado en obras de teatro y musicales en la escuela secundaria, pero no había expresado interés en estar en la película.

La audición fue lo suficientemente bien como para que Anderson lo pusiera en la película, en una escena con Murray que fue filmado en el vestíbulo de lo que entonces era el Hotel Warwick en Houston. Anderson aún no fue un problema lo suficientemente grande como director para cerrar el lobby para el rodaje, por lo que un conserje real trabajó cerca cuando se filmó la escena.

Maggart recordó que Murray, que interpreta al rico industrial Herman Blume, llegó sin conocer sus líneas y que prefería un estilo de improvisación, que tranquilizó a Maggart. A mitad de la sesión, dos sacerdotes católicos llegaron para registrarse en el hotel. Murray, sin previo aviso, se acercó a ellos para conversar.

“Con Bill, siempre está un poco fuera de control, pero en aquel entonces Wes no iba a evitar que Bill fuera y hablara con los sacerdotes”, dijo Maggart. “Así que tomamos un pequeño descanso y luego Bill deambuló después de un rato”.

La escena, en la que Maggart le pregunta a Herman cuánto tiempo se queda en el hotel, tomó 16 tomas. Cada dos meses, dijo Maggart, recibe un control de regalías por unos pocos dólares por su trabajo en “Rushmore”.

En 2007, casi una década después de “Rushmore”, Maggart recibió otra llamada de Anderson. ¿Estaría preparado para un comercial de AT&T? Anderson necesitaba seis actores para seis anuncios: cada uno sería el liderazgo de un lugar y aparecería en el fondo en los otros cinco. Después de una audición, Maggart no recibió respuesta durante cuatro días. Pensó que lo había volado. Entonces Anderson sonó con instrucciones.

“Vaya a la ropa occidental de Don, consigue una chaqueta de gamuza y traiga los recibos a Praga”, recordó Maggart a Anderson diciéndole. “Pensé, ‘Supongo que tengo la parte'”.

Anderson eligió a Maggart como empresario, tal vez, Maggart teoriza, porque estaba comenzando su propio negocio. Días después, Maggart estaba filmando en Praga. (Maggart apareció en los otros lugares en roles que incluían un vaquero, un oficial de policía y un árbitro de fútbol juvenil).

Para “Asteroid City”, Anderson voló a Maggart a España para interpretar a un detective, esta vez sin audición, junto con otro detective retratado por Fisher Stevens. Maggart sugirió que fue elegido principalmente porque es más alto que Stevens.

Maggart se quedó en España durante siete semanas, comiendo cenas nocturnas con el elenco, incluidos Hanks, Scarlett Johansson y Jeff Goldblum. Después de recomendar un elemento de menú que a Hanks le gustó, Maggart recordó a Hanks diciéndole: “Te seguiría al infierno”. En otra conversación de cena, Maggart estaba charlando con Goldblum sobre luchar con una tensión en la pantorrilla. Goldblum recordó que una vez tuvo un problema en el isquiotibial durante una sesión que causó un paro en la filmación.

“Él dice: ‘Bueno, estaba huyendo de estos dinosaurios'”, dijo Maggart. (La película fue “Jurassic Park”.

Maggart no es el único amigo de la infancia, Anderson ha lanzado en sus películas.

El Dr. Sanjay Mathew, profesor de psiquiatría en el Baylor College of Medicine, se reunió con Anderson en cuarto grado en la Escuela Día del Episcopal St. Francis en Houston y luego se encontraba entre un grupo de amigos de la escuela secundaria que incluía Maggart.

Anderson, Mathew dijo: “Siempre fue un poco creativo, muy brillante y siempre leyó e introdujo a las personas sobre las cosas de las que ninguno de nosotros había oído hablar, como el New Yorker.“

Mathew fue el capitán del equipo de tenis de St. John, lo que llevó a un papel en “The Royal Tenenbaums” (2001) como tenista llamado Sanjay Gandhi. Tuvo que cultivar un bigote delgado como un lápiz para jugar el papel, por lo que entregó una línea.

Años más tarde, Anderson voló a Mathew a la India para ser un extra en “The Darjeeling Limited” (2007). Mathew, quien era profesor asistente de psiquiatría en la Escuela de Medicina Mount Sinai en Nueva York en ese momento, nunca antes había volado la clase ejecutiva. Él supuso que Anderson irritaba a los productores al traerlo, una propuesta costosa.

“Era un poco de rareza que se volaría un extra desde Nueva York para hacer este papel no exigente”, dijo Mathew.