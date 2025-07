‘Superman’ flexiona su poder en el segundo fin de semana con $ 57.3 millones

NUEVA YORK (AP) – “Superman” de James Gunn mostró poder de permanencia en su segundo fin de semana en las oficinas de North American Box, recolectando $ 57.3 millones en ventas de entradas y permaneciendo la película número 1 en los cines, según Studio Estimates Sunday.

Ninguno de los nuevos lanzamientos de la semana: “Sé lo que hiciste el verano pasado”, “Smurfs” y “Eddington”, estuvo cerca de tocar el éxito de los superhéroes de Warner Bros. y DC Studios. “Superman” cayó un 54% de su apertura nacional, una disminución promedio para una gran película de verano.

En dos semanas, “Superman” ha recaudado $ 406.8 millones en todo el mundo, un buen comienzo para la película DC Studios está depositando para reiniciar sus operaciones de películas. Una gran prueba se avecina el próximo fin de semana, cuando el Walt Disney Co. libera “The Fantastic Four: First Steps” de Marvel.

Los puntajes de audiencia sólidos y las buenas críticas deberían ayudar a impulsar el “Superman” presupuestado de $ 225 millones hacia la rentabilidad en las próximas semanas. Para Warner Bros. y DC Studios, “Superman” es clave para iniciar un plan de 10 años para el estudio de adaptación de cómics. Los co-encabezados Gunn y Peter Safra tuvieron la tarea de rehabilitar la operación de marcado. Los siguientes en Tap son las películas “Supergirl” y “Clayface” en 2026.

Pero “Superman” está lejos de volar solo en los cines en este momento. “Jurassic World: Rebirth” de Universal Pictures fue en segundo lugar este fin de semana, con $ 23.4 millones en su tercera semana de lanzamiento. La séptima película “Jurassic”, esta protagonizada por Scarlett Johansson, se defendió a pesar de la competencia de “Superman”. En tres semanas, acumuló $ 648 millones en todo el mundo.

Apple Studios y Warner Bros. ‘ “F1: The Movie” también ha mostrado piernas, especialmente internacionalmente. En su cuarto fin de semana, el drama Brad Pitt Racing cayó solo un 26% a nivel nacional, trayendo $ 9.6 millones en América del Norte y otros $ 29.5 millones en el extranjero. Su total global es de $ 460.8 millones.

Pero los dos nuevos lanzamientos más grandes, “Sé lo que hiciste el verano pasado” de Sony Pictures y los “Pitufos” de Paramount Pictures, cayeron de plano.

“Sé lo que hiciste el verano pasado” se abrió con $ 13 millones, un resultado justo para una película presupuestada en $ 18 millones, pero una apertura decepcionante para una conocida franquicia de terror. La película, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, se establece 27 años después del original de 1997. Los adolescentes interpretados por Madelyn Cline y Chase Sui Wonders vuelven a perseguir un accidente automovilístico.

Las reseñas de la película (38% “Fresh” en Rotten Tomatoes) fueron pobres para “Sé lo que hiciste el verano pasado” y el público lo calificó de manera similar. La película anotó un “C+” en CinemaScore. El original recaudó $ 72.6 millones en su carrera nacional en 1997.

Los “Pitufos” de Paramount Pictures debutan en el cuarto lugar este fin de semana con $ 11 millones. El último reinicio de la pantalla grande para las criaturas azules de Woodland presenta a Rihanna como la voz de Smurfette. Pero las revisiones (21% “frescas” en Rotten Tomatoes) fueron terribles. El público fue más amable, dándole un “B+” en CinemaScore, pero el lanzamiento presupuestado de $ 58 millones dependerá en gran medida de sus ventas internacionales. En 56 mercados en el extranjero, los “Pitufos” ganaron $ 22.6 millones.

“Eddington” de Ari Aster se abrió con $ 4.2 millones en 2,111 pantallas para A24. Desde su estreno en el Festival de Cine de Cannes, “Eddington” ha sido particularmente divisivo. El set de pandemia occidental presenta a Joaquin Phoenix como el sheriff de derecha de una pequeña ciudad de Nuevo México que enfrenta su alcalde liberal (Pedro Pascal).

Mientras que la primera película de Aster, la “Heredidad” de 2018 ($ 82.8 millones en todo el mundo contra un presupuesto de $ 10 millones) ayudó a establecer A24 como una potencia independiente, pero el lanzamiento menos que estelar de “Eddington” marca la segunda decepción de taquilla para Aster. Su película de 2023 “Beau tiene miedo” costó $ 35 millones para ganar, pero recaudó solo $ 12.4 millones en todo el mundo. “Eddington” costó alrededor de $ 25 millones para producir. El público le dio un “C+” en CinemaScore. Ninguna de las películas anteriores de Aster se ha calificado más alto.

Sin embargo, colectivamente, Hollywood está disfrutando de un muy buen verano. Según la firma de datos COMSCORE, la taquilla de verano 2025 ha aumentado un 15.9% durante el mismo período del año pasado, con las ventas del año que se extenderán un 15% antes de 2025. Las ventas de boletos de verano han acumulado alrededor de $ 2.6 mil millones a nivel nacional, según ComScore.

Top 10 películas de taquilla doméstica

Con las últimas cifras nacionales que se publican el lunes, esta lista factora en la venta de entradas estimadas de viernes a domingo en los teatros de EE. UU. Y Canadá, según ComScore:

1. “Superman”, $ 57.3 millones.

2. “Jurassic World Rebirth”, $ 23.4 millones.

3. “Sé lo que hiciste el verano pasado”, $ 13 millones.

4. “Pitufos”, $ 11 millones.

5, “F1: The Movie”, $ 9.6 millones.

6. “Cómo entrenar a tu dragón”, $ 5.4 millones.

7. “Eddington”, $ 4.3 millones.

8. “Elio”, $ 2 millones.

9. “Lilo y Stitch”, $ 1.5 millones.

10. “28 años después”, $ 1.3 millones.