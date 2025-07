Qué transmitir: Madonna, ‘Happy Gilmore 2’, la jueza Judy y Jenna Ortega y Paul Rudd se unen

El jugador de hockey de Adam Sandler convertido en el golfista Happy Gilmore regresando para una segunda película y el álbum de Madonna, “Veronica Electronica”, son algunos de los nuevos televisores, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de ti.

También entre las ofrendas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: Jenna Ortega y Paul Rudd interpretando a padre e hija en la comedia de terror “Muerte de un unicornio”, los jugadores obtienen una aventura pirata con Wuchang: Fallen Feathers y Judy Judy Reglas sobre el verdadero crimen en su nueva serie de Video de Prime, “Justice on Trial”.

Nuevas películas para transmitir del 21 al 27 de julio

-Han pasado casi 30 años desde que conocimos al jugador de hockey de Adam Sandler convertido en golfista Happy Gilmore, pero Sandler finalmente recuperó la pandilla para una secuela. “Happy Gilmore 2”, que llegará a Netflix el viernes 25 de julio, trae de vuelta muchas caras familiares, incluidas Julie Bowen, Ben Stiller y Christopher McDonald como Shooter McGavin, junto con un ejército de nuevos coprotagonistas de Bad Bunny a Post Malone, así como algunas caras familiares en el mundo del golf. Esta vez, Happy también tiene hijos, incluidos cuatro hijos de hockey interpretados por Ethan Cutkosky (“Shameless”), Conor Sherry (“Shake Shack”), Maxwell Jacob Friedman (un luchador profesional) y el recién llegado Philip Schneider. Esperamos que sea tan citable como el primero: hemos estado necesitando algunos sandlerismos nuevos.

– Noviembre, y “Wicked: For Good”, viene rápido. ¿Qué mejor momento para ponerse al día con “Wicked”, que comienza a transmitirse en el video privilegiado el viernes 25 de julio? En su revisión de The Associated Press, Jocelyn Noveck escribió que podría convertir a un amante no musical en una, pero que, “si las personas que se quebran en la canción se deleitan en lugar de flummoxmes, si los números de baile elaborados en los cuadrados de la aldea y los fantásticos clubes nocturnos y las ciudades de color esmerald tienen un sentido perfecto para ti, y especialmente si ya te encantan ‘malvados’, lo que te encantará esta película.

-Jenna Ortega y Paul Rudd interpretan a padre e hija en la comedia de terror “Muerte de un unicornio”, bueno, bueno, solo eso (y también multimillonarios de explotación). Fue recibido con críticas mixtas: algunos disfrutaron de la química de los personajes y la diversión que tiene con su trama extravagante, mientras que otros vieron esos esfuerzos como tensos y huecos. Puede decidir por usted mismo cuando llega a HBO Max el viernes 25 de julio. Richard E. Grant y Will Poulter también protagonizan.

– Escritor de cine AP Lindsey Bahr

Nueva música para transmitir del 21 al 27 de julio

– Es el material de la mitología de la música pop. El álbum de Madonna, “Veronica Electronica”, originalmente concebido como un compañero de remezcla del éxito de taquilla “Ray of Light” de 1998, finalmente llega el viernes 25 de julio. Es eso y más. Comience con la nueva demostración original de “Gone, Gone, Gone”.

– La segunda y última parte de una serie documental expansiva sobre la vida y la carrera de Billy Joel llega a HBO Max el viernes 25 de julio. Y tampoco es demasiado tarde para ponerse al día con la primera mitad de “Billy Joel: y también va”. Es una mirada en profundidad al querido cantante y compositor, repleto de imágenes de actuación nunca antes vistas y más.

– Fans de rock ‘n’ roll, escuchan. El viernes 25 de julio, la alineación original de la banda de Alice Cooper se reúne para lanzar “The Revenge of Alice Cooper”, el primer álbum en más de 50 años en presentar esa alineación original. Le da al álbum una especie de espíritu revivido: todos los riffs de alto octanaje.

– Escritora de música AP Maria Sherman

Nueva serie para transmitir del 21 al 27 de julio

– Judy Sheindlin, amada por su serie sindicada “Juez Judy” que terminó la producción en 2021 después de 25 años, reglas sobre el crimen verdadero en su nueva serie para Prime Video. En “Justicia en el juicio”, los casos de la corte penal reales son recreados por abogados litigantes de Sheindlin que presiden la sala del tribunal. ¿Encontrará la decisión correcta? Descubra el lunes cuando caen los ocho episodios.

– Malin Akerman y Brittany Snow Star en “The Hunting Wives” para Netflix. Está basado en una novela de misterio de thriller de May Cobb. Snow interpreta a Sophie, una mujer cuyo trabajo de esposo requiere comerciar la costa este por el este de Texas. Ella es un pez fuera del agua hasta que conoce a Margot (Akerman), la abeja reina de un grupo de mujeres conocidas como las esposas de caza. Estas esposas no intercambian recetas o toman té, les gusta la fiesta. Sophie considera que el estilo de vida y la confianza de Margot son intoxicantes hasta que la atrapan en una investigación de asesinato. Los ocho episodios caen el lunes.

– Una nueva miniserie de Hulu llamada “Washington Black” también se basa en un libro del mismo nombre, pero este fue preseleccionado para el Premio Booker en 2018. A principios de 1800, Wash – abreviatura de George Washington Black, nace a la esclavitud en Barbados. El talento de Wash para el arte y la curiosidad capta la atención de un científico llamado Titch (interpretado por Tom Ellis), quien alienta su educación y creatividad. Cuando golpea el peligro, titch y lave escapar en un globo de aire caliente que aterriza en Nueva Escocia. La serie sigue las aventuras de Wash mientras se convierte en un hombre interpretado por el recién llegado Ernest Kingsley Jr. Sterling K. Brown es un productor ejecutivo y también tiene un papel en el programa. Transmita los episodios a partir del miércoles.

– Un aclamado drama criminal británico llamado “Código de silencio” llega a Britbox el jueves. Rose Ayling-Ellis interpreta a una trabajadora de cafetería sorda que comienza a trabajar con la policía local debido a su capacidad para leer los labios. Este nuevo mundo es estimulante pero también peligroso. El espectáculo ya ha sido renovado para una segunda temporada.

– Alicia rancilio

Nuevos videojuegos para jugar del 21 al 27 de julio

– El mito negro del año pasado: Wukong convirtió el folklore chino en un juego de gran éxito, y otro estudio chino espera repetir ese éxito con Wuchang: Fallen Feathers. Cuenta la historia de un pirata que se despierta con amnesia y un mal caso de “plumón”, no solo está brotando el plumaje azul, sino que la está volviendo loca. La aventura tiene lugar durante el final de la dinastía Ming en el siglo XVII, y el desarrollador con sede en Chengdu, Leenzee Games, promete una mezcla de figuras históricas y monstruos sobrenaturales. Tome el vuelo el jueves, en PlayStation 5, Xbox X/S o PC.

– Lou Kesten