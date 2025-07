Kenneth Colley, 87, actor de ‘Star Wars’ con una presencia dominante, muere

Kenneth Colley, el actor de personajes británicos cuya representación fría de piedra del almirante Firmus Piett, el oficial de confianza de Darth Vader, en la película de Star Wars “The Empire Strikes Back” lo convirtió en un favorito de los fanáticos y le valió una llamada para “Return of the Jedi”, murió el 30 de junio en Ashford, Inglaterra. Tenía 87 años.

Su agente, Julian Owen, dijo en un comunicado que murió en un hospital por complicaciones de la neumonía después de contraer Covid-19.

Colley se convirtió en una presencia de pantalla memorable para el público internacional que podía reconocer su cara de dour y pedregosa, incluso si no sabían su nombre. Un actor de apoyo versátil, a menudo fue aprovechado para interpretar a detectives severos, militares y, en múltiples ocasiones, Adolf Hitler, y había estado activo durante casi dos décadas en el escenario y en la pantalla antes de su aparición en “The Empire Strikes Back” (1980).

En una entrevista de 2014, recordó que cuando entró en una oficina para encontrarse con Irvin Kershner, el director de “El imperio ataca”, Kershner le dijo que estaba buscando “alguien que asustara a Adolf Hitler”. Colley, con su cara demacrada y los ojos acerados, encajaba en la factura.

El almirante Piett es nombrado principal comandante de la flota imperial después de que su superior es asesinado por Darth Vader (cuya presencia física es interpretada por David Prowse) por su pobre juicio. Colley a menudo decía que veía al almirante Piett como un operador astuto que siguió las órdenes por el bien de la supervivencia en el mundo de Darth Vader. En su interpretación del personaje, reforzó la gravedad y la tensión que se sintieron en el campamento a medida que la alianza rebelde evade la captura.

La película recaudó más de $ 200 millones en su lanzamiento original, según la taquilla del sitio Mojo, con el almirante Piett emergiendo como un inesperado complaciente de la multitud.

Como a Colley le gustaba recordar, el creador de Star Wars, George Lucas, le pidió que regresara para “Return of the Jedi” (1983) después de recibir una avalancha de cartas de fanáticos curiosos sobre la historia de fondo del almirante Piett. Aunque el personaje no estaba incluido en el guión original, Lucas lo escribió en nuevas escenas mientras estaba en el set. En la película terminada, el almirante Piett lidera la flota imperial hasta que es derribado por un luchador rebelde en la Batalla de Endor.

Colley disfrutó la popularidad de su papel y apareció en convenciones y eventos de fanáticos en las décadas posteriores.

Continuó interpretando una amplia variedad de roles, incluido un periodista insolente de izquierda en una adaptación escénica de 1987 de la novela de espías de John Hale “The Whistle Blower” (1984), pero interpretó principalmente a los villanos, que, dijo a la revista Star Wars Insider en 1987, estaba “bien por mí”.

“Si puedes enterrar en profundidad y encontrar algo de vida allí”, dijo, “eso lo hace interesante, quieres saber más sobre este uniforme”.

Kenneth Colley nació el 7 de diciembre de 1937 en Manchester, Inglaterra. Comenzó a actuar en la Bromley Repertory Company, donde trabajó como asistente de administrador de escena, según The Guardian, y se unió al Teatro Living en Leicester a principios de la década de 1960. También se formó con la Royal Shakespeare Company y con la National Theatre Company de Laurence Olivier.

En la década de 1960, jugó papeles en varias series de televisión y producciones teatrales televisadas, incluida “ITV Play of the Week”; la serie dramática antología “Trey-Minute Theatre”, que se enfrenta a las partes de Charles I y Hitler; y “BBC Play of the Mes”. Interpretó a un acordeón de tartamudeo en “Pennies From Heaven” (1978), especialización en “The Danedyke Mystery” (1979) y Jesús en la película “Monty Python’s Life of Brian” (1979).

Colley se casó con Mary Dunne en 1962. Murió en 2018. La información sobre sus sobrevivientes no estaba disponible de inmediato.

Sus otras actuaciones notables incluyen al duque de Viena en “Medida for Medid”, una producción de Shakespeare de la BBC de 1979; Adolf Eichmann en “Wallenberg” (1985); y un recluso de mal humor en un renacimiento de Nancy Meckler 2000 de la obra de 1939 de Brecht “Mother Courage and His Childs”, un papel que “jugó brillantemente solo para una escena”, como escribió Sheridan Morley en el International Herald Tribune.

En una racha caliente durante la década de 1980, actuó en “Firefox” de Clint Eastwood (1982); “Giro City” (1982), como el vicemirio titular en la miniserie británica “Recuerdo Nelson” (1982); y junto a Gregory Peck en la película de televisión “The Scarlet and the Black” (1983).

“En un año, trabajé con Clint Eastwood, Gregory Peck y David Prowse”, recordó en 1987. “¡Tengo un crick en el cuello desde siempre mirar hacia las estrellas!”