París presenta el mural de Josephine Baker para honrar su legado

PARÍS (AP)-París está reviviendo el espíritu del artista de los Estados Unidos y la activista de los derechos civiles Josephine Baker con un nuevo mural.

Cincuenta años después de su muerte, Baker ahora mira sobre un barrio diverso del noreste de París, gracias a la artista urbana FKDL y un festival de arte callejero destinado a promover el espíritu comunitario.

Nacida en St. Louis, Baker se convirtió en una megaestrella en la década de 1930, especialmente en Francia, donde se mudó en 1925 mientras buscaba huir de racismo y segregación en los Estados Unidos.

Además de su fama en el escenario, Baker también vio a los nazis para la resistencia francesa y marchó junto a Martin Luther King Jr. en Washington. Ella murió en París en 1975.

“Me siento conmovido y me siento feliz, porque esto es parte de un recuerdo de mi madre”, dijo su hijo Brian Baker a The Associated Press en la presentación del sábado mural. Era uno de los 12 niños Josephine Baker adoptó de todo el mundo que la llamó “tribu arcoiris” y lo que su hijo llamó “una pequeña nación unida”. “”.

El mural de Baker, destinado a simbolizar la libertad y la resistencia, se encuentra entre varios pintados en los últimos días en el vecindario y organizado por la Asociación París Colores Ourq.

El artista FKDL dijo que se enfoca en “traer a las mujeres de regreso al paisaje urbano”.

“Josephine Baker siempre ha sido, para mí, una figura algo icónica de esa época. Tanto salvaje como libre, pero también profundamente conectado con la música, los musicales y el baile”, dijo. “Ella era un personaje extraordinario, una mujer increíble”.

Baker fue la primera mujer negra incluida en el panteón de Francia, uniéndose a luminarias como filósofo Voltaire, la científica Marie Curie y la escritora Victor Hugo.

” A mi madre no le hubiera gustado palabras como icónico, estrella o celebridad. Ella habría dicho, no, no, mantengamos simple “, dijo su hijo.