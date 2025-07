Tracee Ellis Ross, Jennifer Hudson, Magic Johnson y más reaccionan a la muerte de Malcolm-Jamal Warner

La muerte de Malcolm-Jamal Warner en solo 54 años fue llorada por los fanáticos y admiradores del actor, que interpretó al único hijo del Cliff Huxtable de Bill Cosby en la serie histórica “The Cosby Show” de 1984 a 1992 y también protagonizó la comedia de UPN “Malcolm & Eddie” con Eddie Griffin.

Warner murió el domingo en un ahogamiento accidental en una playa de Costa Rica, dijeron las autoridades allí el lunes.

El actor Tracee Ellis Ross, quien luego interpretó a la esposa de Warner en la comedia de situación de Bet “Reed entre líneas”, escribió que su “corazón es tan, muy triste”. Magic Johnson dijo: “Cada vez que me encontraba con Malcolm, tendríamos conversaciones profundas y divertidas sobre baloncesto, vida y negocios”. Jennifer Hudson dice que está “verdaderamente desconsolada” y Marlee Matlin lo llamó “el mejor tipo”.

Algunas reacciones de fanáticos y compañeros:

Tracee Ellis Ross

“Te amo, Malcolm. Primero te conocí como Theo con el resto del mundo, entonces tú fuiste mi primer esposo de televisión. Mi corazón es tan, muy triste. Qué actor y amigo eras: cálido, gentil, presente, amable, reflexivo, profundo, divertido, elegante. Hiciste que el mundo fuera un lugar más brillante. Enviando tanto amor a tu familia. Soy tan perdón por esta pérdida involuntaria.

Eddie Griffin

“Mi corazón está pesado en este momento … Descanse fácilmente, mi hermano, has ganado en la vida y ahora has ganado una felicidad eterna para siempre”. – Vía Instagram

Questlove

“Era un alma increíble que siempre se tomaba el tiempo para la escuela y hablara sobre sus experiencias en la vida y el negocio. Siempre intercambiamos música y listas de reproducción entre sí y, a pesar de todo lo que pasó en la vida, expresó cero cinismo o amargura en su viaje y constantemente vivía en el presente que dictaba su futuro, nunca fue el tipo atrapado en un glory días burbujas (pero siempre me hizo una mueca cuando me preguntaba a un gajillion de los que me pidieron las cuestiones de Gejillion de los que me pidió el tipo de los días. ¡¡¿entonces?!!’).” – Vía Instagram

Jennifer Hudson

“Devastado por esta noticia. ¡Realmente desconsolado! Descansa bien, rey”. – en x

Taraji P. Henson

“Este dolió. Malcolm, crecimos contigo. Gracias por el arte, la sabiduría, la gracia que nos diste !!!! – Vía Instagram

Magic Johnson

“Cookie y yo nos entristece escuchar sobre el fallecimiento de nuestro querido amigo Malcolm-Jamal Warner. Ambos éramos súper fanáticos del exitoso ‘Cosby Show’ y continuamos siguiendo su carrera en espectáculos como ‘Malcolm y Eddie’ y ‘The Resident’. Cada vez que me encontraba con Malcolm, tendríamos conversaciones profundas y divertidas sobre el baloncesto, la vida y los negocios.

Marlee Matlin

“Estoy muy triste de leer el fallecimiento prematuro de Malcolm Jamal Warner. Era el mejor tipo y fue un privilegio haber estado en la misma compañía con él, compartiendo un panel de directores junto con Howard Gordon y Michael Chiklis. Mi corazón sale con sus familiares y amigos. En X.

Jamie Foxx

“Sin palabras sobre este descanso en el poder, mi hermano”. – Vía Instagram

Vivica A. Fox

“Estoy atónito y entristecido al escuchar sobre el fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner. Gracias por YA Gifts, King. #Gonetoosoon #RestinParadise #RestInpeace”. – Vía Instagram

Jennifer Love Hewitt

“Esto me duele el corazón. Un caballero, un talento increíble y tuvimos mucha suerte de tenerlo en la familia ‘9-1-1’. Con el corazón roto y enviando amor a su familia”. – Vía Instagram

NAACP

″ #RestInpower to NAACP Image Award actor ganador, Malcolm-Jamal Warner. Su talento y espíritu tocaron muchas vidas, y su legado continuará inspirando. Gracias por los recuerdos y el impacto que tuviste en el mundo del entretenimiento. – en x

Zorro

“Todos en Fox están desconsolados por la trágica pérdida de nuestro amigo y colega, el extraordinario Malcolm-Jamal Warner. Mientras que sus roles icónicos, desde comedia hasta dramática, son inolvidables y atemporales, Malcolm será recordado más por su calor, el amable corazón y el impacto duradero que tuvo en sus amigos, familiares y fanáticos. – En una declaración

El centro de Martin Luther King Jr.

“Malcolm fue un artista brillante y multifacético y un dador inspirador. Estamos agradecidos por su amor por #TheKingCenter y el legado del rey. Y por las formas en que mostró su apoyo, incluso como coanfitrión de nuestros amados premios comunitarios … Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Malcolm durante este momento muy difícil”. – en x