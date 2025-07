10 canciones para conmemorar a Ozzy Osbourne, el gran líder de Black Sabbath

NUEVA YORK (AP)-Hay figuras musicales pioneras, y luego está Ozzy Osbourne, el líder más grande que la vida de Black Sabbath, cuya mitología personal está eclipsada solo por la fuerza e inmortalidad de sus canciones.

Osbourne, un padrino y una fuerza de heavy metal, murió el martes a los 76 años, solo unos meses después de su última actuación.

La voz idiosincrásica y gutural del ícono inglés lanzó generaciones de metaleros, tanto a través de su trabajo en las riendas de Black Sabbath como en su carrera en solitario. En su repertorio, hay canciones con una ubicuidad global total e innovaciones menos conocidas con su calidad estética única y espeluznante.

Para celebrar la vida y el legado de Osbourne, hemos seleccionado solo unas pocas canciones que hicieron del hombre, desde canciones atemporales hasta algunas selecciones de centro izquierda.

Siga leyendo y luego escuche todas las pistas en nuestra lista de reproducción de Spotify.

1970: “Iron Man”, Black Sabbath

Sería un desafío nombrar un riff de guitarra más inmediatamente reconocible que el que lanza el megahit “Iron Man” de Black Sabbath de 1970. Trasciende el género de metal, un temporizador que se escucha en todo el mundo y en las tiendas de guitarra en todas partes.

1970: “Cerdos de guerra”, Black Sabbath

Una de las grandes canciones de protesta de la Guerra de Vietnam, “War Pigs” de Black Sabbath es un momento raro en el que los hippies y los metaleros pueden estar de acuerdo: “Los políticos se esconden / solo comenzaron la guerra / ¿Por qué deberían salir a pelear?” Osbourne canta en el puente.

1971: “Children of the Grave”, Black Sabbath

Las actuaciones más pesadas de Osbourne están al menos parcialmente en deuda con el bajista y letrista de Black Sabbath, Terry “Geezer” Butler, y tal vez no haya un mejor ejemplo que “Children of the Grave”, el sencillo del álbum de la banda de 1971, “Master of Reality”. “¿Debe el mundo vivir a la sombra del miedo atómico?” Osbourne encarna las palabras de Butler, un puño sonoro levantado en el aire. “¿Pueden ganar la lucha por la paz o desaparecerán?”

1973: “sábado sábado sangriento”, Black Sabbath

Black Sabbath estaba en una rutina creativa en el período de tiempo previo a “Sabbath Bloody Sabbath”, la canción de apertura de su álbum de 1973 del mismo nombre. Es casi difícil de creer ahora: la canción presenta uno de sus riffs más conocidos, y su coro presenta algunas voces verdaderamente ascendentes.

1980: “Train loco”, Ozzy Osbourne

¿Sabría el mundo cómo suena un vibraslap sin la introducción inmediatamente reconocible al primer sencillo en solitario de Osbourne, “Crazy Train?” Llamarlo un clásico es casi un mal servicio: es una melodía adictiva, completa con guitarras y temores de la era de la Guerra Fría.

1980: “Sr. Crowley”, Ozzy Osbourne

Otro recorte clásico del álbum debut en solitario de Osbourne, “Blizzard of Ozz”, lanzado un año después de que Osbourne fue despedido de Black Sabbath por sus legendarios excesos, el himno Arena Rock “Mr. Crowley” rinde homenaje al famoso ocultista Aleister Crowley y presenta el Don Airey de Deep Purple en el teclado.

1981: “Diary of a Madman”, Ozzy Osbourne

La canción principal y la coda del segundo álbum de estudio en solitario de Osbourne, “Diary of a Madman”, dura más de seis minutos, presenta grandes cuerdas y un coro tan teatral que parece que están anotando una película de guerra medieval. Quería grande, quería dramático, y lo clavó.

1991: “Mamá, estoy volviendo a casa”, Ozzy Osbourne

No sería inexacto llamar a “Mama, estoy volviendo a casa” una canción que suena hermosa. Es diferente a cualquier cosa en esta lista, una balada Power con letras escritas por el difunto líder de Motörhead Lemmy y una desviación bienvenida.

1992: “I”, Black Sabbath

Cuando Black Sabbath viene a la mente, la mayoría de los fanáticos saltan a una racha de álbumes impecables lanzados en los años 70 y principios de los 80. Pero “I”, un corte de Black Sabbath’s con demasiada frecuencia el 16 álbum de estudio, “Dehumanizer”, vale la pena. Y no solo porque es el primer álbum de Sabbath en presentar el cantante Ronnie James Dio y el baterista Vinny Appice desde “Mob Rules” de 1981, aunque es una ventaja obvia.

2019: “Toma lo que quieras”, Post Malone con Ozzy Osbourne y Travis Scott

Al final de la vida, Ozzy Osbourne fue generoso con su tiempo y talento, a menudo colaborando con artistas más jóvenes que idolatraban la leyenda del metal. Un ejemplo de ello es “Take What You Want” de Post Malone, que también presenta al rapero Travis Scott. Osbourne le da a la canción una ventaja gótica necesaria, validando el uso de la canción de otro modo balada de un solo de guitarra.