‘The Osbournes’ cambió la imagen de Ozzy de espeluznante a tierno y cambió de realidad

LOS ÁNGELES (AP) – Había Ozzy antes de “The Osbournes” y Ozzy después de “The Osbournes”.

Durante gran parte de su vida, el fundador de Black Sabbath y legendario líder de Heavy Metal que murió a los 76 años el martes era conocido por gran parte del público como un proveedor oscuro de actos que van desde decadentes hasta francamente satánicos.

Las historias salvajes lo siguieron. El clero lo condenó. Los padres lo demandaron.

Pero con el debut de su reality show familiar en MTV, el mundo aprendió lo que aquellos que habían estado prestando más atención ya sabían: Ozzy Osbourne era suave y confusa bajo la oscuridad.

Durante su carrera relativamente corta de 2002 a 2005, “The Osbournes” se convirtió en un éxito fugitivo e hizo estrellas de su esposa Sharon y los hijos Jack y Kelly. Pero más que eso, hizo una estrella de la versión domesticada de Ozzy Osbourne, y en el proceso cambió la televisión de realidad.

En 2025, cuando prácticamente todas las variedades de celebridades han tenido un reality show, es difícil ver qué novedad era la serie. MTV lo vendió como la primera “comedia de realidad” de la televisión.

“Solo la idea del fundador de Black Sabbath, que siempre será conocido por morder la cabeza de un bate durante un concierto de 1982, como un hombre de familia parece extraño”, escribió el escritor de medios de Associated Press David Bauder en la víspera del estreno de “The Osbournes”. Pero en el programa, Osbourne fue “dulcemente divertido, y bajo todo se parece mucho a los papás que has estado viendo en las comedias de televisión por generaciones”.

Danny Deraney, un publicista que trabajó con Osbourne y era un fanático de toda la vida, dijo sobre el programa: “Viste a un tipo que tenía curiosidad. Viste a un tipo que estaba siendo divertido. Acabas de ver más o menos lo real”.

“Él no es el tipo que todos asocian con el ‘Príncipe de la Oscuridad’ y toda esta locura”, dijo Deraney. “Y la gente lo amaba. Se volvió tan afable para tanta gente debido a ese programa. Como fanáticos del metal, lo sabíamos. Sabíamos que era quién era. Pero ahora todos sabían”.

Los reality shows en ese momento, especialmente los populares espectáculos de competencia como “Survivor”, prosperaron en circunstancias elevadas. Para “The Osbournes”, no hay apuestas demasiado bajas.

Se sentaron en el sofá. Cenaron. La dieta de Ozzy tomada de Ozzy ahora, e instó a sus hijos a no disfrutar del alcohol o las drogas cuando salieron. Luchó para encontrar el canal de historia en su televisión por satélite. Se pelearon con los vecinos porque, de todas las cosas, su música a todo volumen estaba volviendo loca a los Osbournes.

“Estabas viendo esta tensión realmente fascinante, atractiva y extraña entre la personalidad pública de una celebridad y sus experiencias mundanas en casa”, dijo Kathryn Vanarendonk, crítica de Vulture y New York Magazine.

El tono de comedia de situación fue evidente desde sus primeros momentos.

“Enciendes este programa y obtienes esto como Little Jazzy Cover Theme Song of the Song ‘Crazy Train’, y hay todos estos colores brillantes y edición elegante, y solo tenemos que ver esto como un lado totalmente diferente de Ozzy de 180 grados de Ozzy, que fue sorprendente e increíble de ver”, dijo Nick Caruso, editor de TVLine.

Al igual que las comedias familiares, el afecto que sus clientes potenciales claramente tenían el uno para el otro era esencial para su atractivo.

“Por alguna razón, nos enamoramos de ellos de la misma manera que crecimos para amar a Ozzy y Sharon como una unidad matrimonial”, dijo Caruso.

Lo que fue quizás más extraño del programa fue cómo no se sentía. Los dos ozzies parecían fluidos en lugar de contradictorio.

“Te estás dando cuenta de que estas cosas son personas y que todas las personas son como mosaicos complejos elaborados de quién es una persona”, dijo Vanarendonk.

“Los Osbournes” tuvieron un efecto inmediato y a largo plazo en el género.

Tanto Caruso como Vanarendonk dijeron programas como “Recién casados: Nick y Jessica”, que siguió a las estrellas de la entonces pop Jessica Simpson y Nick Lachey después de casarse, era claramente un descendiente.

E innumerables programas sintieron su influencia, desde “The Kardashians” hasta “The Baldwins”: la serie de realidad recientemente debutada sobre Alec Baldwin, su esposa Hilaria y sus siete hijos.

“‘The Baldwins’ como reality show se modela explícitamente en ‘The Osbournes’ ‘, dijo Vanarendonk”. Es como si tuvieras estas personas famosas y ahora puedes ver cómo son sus vidas en el hogar, cómo son los padres, lo que están comiendo, lo que están tomando con ellos en las vacaciones, quiénes son sus mascotas, y son estos ondulantes, calientes, calientes y higuera “.”