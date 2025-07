Los reguladores federales aprueban el acuerdo de Paramount de $ 8 mil millones con Skydance, limitando los meses de agitación

NUEVA YORK (AP) – Los reguladores federales aprobaron el jueves la fusión de Paramount de $ 8 mil millones con Skydance, despejando el camino para cerrar un acuerdo que combinó el brillo de Hollywood con intriga política.

El sello de aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones se produce después de meses de agitación que gira en torno a la batalla legal del presidente Donald Trump con “60 minutos”, la joya de la corona de la red de transmisión de Paramount CBS. Con el espectro de la administración Trump potencialmente bloqueando el trato duro con Skydance, Paramount a principios de este mes acordó pagar un acuerdo de $ 16 millones con el presidente.

Los críticos del acuerdo lo criticaron como un soborno velado para apaciguar a Trump, en medio de la creciente alarma sobre la independencia editorial en general. También surgió una mayor indignación después de que CBS dijo que estaba cancelando el “show” de Stephen Colbert solo unos días después de que el comediante criticara bruscamente el acuerdo de la empresa matriz en el aire. Paramount citó razones financieras, pero los grandes nombres dentro y fuera de la empresa han cuestionado esos motivos.

En una declaración que acompaña a la aprobación del acuerdo, el presidente de la FCC, Brendan Carr, aclamó la fusión como una oportunidad para aportar más equilibrio a las CBS “una vez estancadas”.

“Los estadounidenses ya no confían en el Legacy National News Media para informar plenamente, de manera precisa y de manera justa. Es hora de un cambio”, dijo Carr.

Mientras buscaba la aprobación, la gerencia de Skydance aseguró a los reguladores que observará cuidadosamente cualquier sesgado percibido en CBS News y contratará a un defensor del pueblo para revisar cualquier queja sobre la equidad. En una presentación del martes, el asesor general de la compañía sostuvo que New Paramount encargará “una diversidad de puntos de vista en todo el espectro político e ideológico”, y también señaló que planea tomar una “revisión exhaustiva” de CBS para hacer “cualquier cambio necesario”.

La FCC aprobó la fusión por un voto de 2-1, y el regulador que se opuso expresó desdén por cómo se unió todo.

“Después de meses de capitulación cobarde a esta administración, Paramount finalmente obtuvo lo que quería”, dijo la comisionada de la FCC, Anna Gómez, en un comunicado. “Desafortunadamente, es el público estadounidense quien finalmente pagará el precio por sus acciones”. Gómez fue nombrado por el ex presidente Joe Biden.

Paramount y Skydance han dicho que querían sellar el trato para este septiembre, y ahora parecen estar en camino para que esto suceda para entonces, si no antes.

Durante el año pasado, la fusión ha parecido periódicamente que podría desmoronarse cuando las dos partes regatearon los términos. Pero las dos compañías finalmente alcanzaron un acuerdo que valoró a la compañía combinada en $ 28 mil millones, con un consorcio dirigido por la familia del fundador de Skydance David Ellison y Redbird Capital acordando invertir $ 8 mil millones.

Al señalar una sacudida acompañaría el cambio de guardia, Ellison enfatizó la necesidad de hacer la transición a un “híbrido tecnológico” para mantenerse competitivo en el panorama de entretenimiento actual. Eso incluye planes para “reconstruir” el servicio de transmisión Paramount+, entre los esfuerzos más amplios para expandir las ofertas directas al consumidor en un mundo con más opciones de entretenimiento y tramos de atención más cortos.

Ellison, que está a punto de convertirse en CEO del Paramount reestructurado, es hijo de Larry Ellison, Technology Titan y cofundador de Oracle. Además de poseer una fortuna estimada de $ 288 mil millones, Larry Ellison ha sido descrito como un amigo por Trump.

Si bien Paramount sudó la aprobación regulatoria de la fusión, uno de los programas más conocidos y más antiguos de la televisión se convirtió en una papa política política cuando Trump demandó a CBS por el manejo de una entrevista de “60 minutos” con su oponente del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales del año pasado, Kamala Harris. Trump acusó a “60 minutos” de editar la entrevista de una manera engañosa diseñada para ayudar a Harris a ganar las elecciones. Después de exigir inicialmente $ 10 mil millones en daños, Trump subió a la apuesta a $ 20 mil millones mientras afirmaba que había sufrido “angustia mental”.

El caso rápidamente se convirtió en una prueba muy vista de si una corporación respaldaría a sus periodistas y se enfrentaría a Trump. La edición por el bien de Brevity es común en el periodismo de televisión y CBS argumentó que las afirmaciones de Trump no tenían mérito. Pero los informes de ejecutivos de la compañía que exploraron un posible acuerdo con Trump luego se acumularon, particularmente después de que Carr, designado para liderar la FCC por Trump, inició una investigación a principios de este año.

A principios de julio, Paramount acordó pagar a Trump $ 16 millones. La compañía dijo que el dinero iría a la futura biblioteca presidencial de Trump y pagar sus honorarios legales, pero sostuvo que no se disculpaba o expresaba arrepentimiento por la historia.

El asentamiento provocó una protesta entre los críticos que ridiculizaron por Paramount por retroceder de la lucha legal para aumentar las posibilidades de cerrar el acuerdo de paracaidismo. La senadora estadounidense Elizabeth Warren, D-Mass, dijo que el acuerdo “podría ser soborno a la vista”, y pidió una investigación y nuevas reglas para restringir las donaciones a las bibliotecas presidenciales.

Las preocupaciones sobre la independencia editorial en CBS se habían acumulado incluso en los meses previos a que se anunciara el acuerdo, con Paramount supervisando las historias de “60 minutos” de nuevas maneras, así como periodistas en la red que expresan frustraciones sobre los cambios en un programa galardonado que ha sido un elemento básico durante casi 57 años durante casi 57 años.

En abril, el entonces productor ejecutivo de “60 Minutes” Bill Owens renunció, señalando que había “quedado claro que no se me permitiría ejecutar el programa, ya que siempre lo he ejecutado”. Otro dominó cayó en mayo cuando la CEO de CBS News, Wendy McMahon, también renunció, citando desacuerdos con la compañía “en el camino hacia adelante”, en medio de la especulación de Paramunt cerca de un acuerdo con Trump. Desde entonces, CBS ha designado a Tanya Simon como la principal productora en “60 minutos”, elevando a una fuente respetada en un movimiento que podría verse como una forma de calmar los nervios antes de los cambios que se espera que haga Ellison de Skydance.

—-

Liedtke informó desde San Francisco.