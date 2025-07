Death Cab para los planes de Cutie Revisits ’20 años después

Hace dos años, Death Cab para Cutie se embarcó en una de las giras de indie rock más esperadas en la memoria reciente. El grupo La carrera de coeficiente con la banda de synth-pop del líder Ben Gibbard, el servicio postal, que marcó los 20 aniversarios de sus álbumes que definen la época “Transatlanticism” y “Give Up”, respectivamente, fue un gran éxito.

A medida que los espectáculos se agotaron, se agregaron más y más fechas y piernas de gira hasta que finalmente terminó el otoño pasado. Después de todo el Hoopla alrededor del servicio postal Reunion and Death Cab tocando lo que se considera ampliamente su álbum de obra maestra cada noche, yendo demasiado grande para el vigésimo aniversario de la banda Seguimiento de 2005, “Planes”, parecía exagerado.

“Al final de esa gira, estábamos muy contentos y nuestros corazones estaban llenos de la respuesta”, dijo Gibbard. “Pero sentimos que hacer más de eso podría ser un poco demasiado lejos para celebrar nuestra propia nostalgia”.

Además, los Titanes de Indie Rock de Seattle ya habían destinado gran parte de 2025 para trabajar en su próximo récord, un seguimiento de “Asphalt Meadows” de 2022. Aún así, Death Cab no pudo dejar pasar el hito de los “planes” sin “inclinar nuestra gorra” al debut de la banda de la banda, un álbum que Gibbard llama “nuestra gran fiesta de presentación”.

El 31 de julio y el 2 de agosto, Death Cab abre una racha limitada de shows de aniversario de “Planes” con una explosión del tamaño de una arena, tocando el álbum en su totalidad durante dos fechas de la ciudad en el clima Comedge Arena. Después del reventón de Seattle, Gibbard and Company se acomodará para carreras más largas en los teatros más pequeños en Chicago y Brooklyn, mezclando una fecha única en que los planes “respaldan mi romance químico en el estadio MetLife. (Los Juggernauts Pop-Punk recientemente comenzaron una exitosa gira de álbumes de la exitosa, celebrando su seminal “The Black Parade” con un inicio de Seattle diabólicamente exagerado).

Las giras de aniversario del álbum se han convertido en una tendencia cada vez más común, un movimiento que agita la emoción entre los acérrimos y los fanáticos casuales por igual. Por mucho que sea el servicio de admiradores, también es un marketing inteligente en medio de un panorama saturado de giras post-pandemia, como lo demostró el equipo de la Cab Cab de la Muerte.

Pero a nivel personal, revisando Cabón de la muerte Los álbumes seminales ofrecen al bajista y cofundador Nick Harmer la oportunidad de “reflexionar sobre cuán lejos hemos llegado”, llenándolo de gratitud por la longevidad de la banda.

“Está tan cerca de entrar en una máquina del tiempo como en mi vida”, dijo Harmer. “Estoy encontrando estos esfuerzos emocionales y espiritualmente satisfactorios”.

Si “Transatlanticism” era el álbum innovador de Death Cab y el trabajo más venerado críticamente, “Planes” empujó a la banda formada por Bellingham a la conciencia general en medio de un boom nacional de rock indie. La colección de piano-pesado, que también vio la grupo Tocando con elementos electrónicos y más técnicas de producción, generó algunas de sus canciones más grandes, incluida la lista de equipos de la lista “Soul Meets Body” y el tierno éxito acústico “I Will Follow You Into The Dark”. Los llevó a “Saturday Night Live” y condujo a su primera nominación al Grammy en 2006.

Concebido en una línea de tiempo condensada después de que el Cab de Muerte de gira más pesado había hecho en ese momento, “Planes” Fue un tiempo fundamental y torbellino para la banda, completado por el baterista Jason McGerr y el productor/guitarrista Chris Walla, quien dejó el grupo en 2014. Antes de los “planes” de los “planes” en Seattle, alcanzamos a Gibbard y Harmer por separado para discutir ese período transformador de la muerte por Cutie, Unglamory Gammys Moments y Rev Maying The Band, mientras se mantienen el camino de la banda y el pasado por el camino. Estas conversaciones han sido editadas por longitud y claridad.

Como banda, ¿Cómo se trata de equilibrar su pasado sin ser sumido en él?

Ben Gibbard: Hay muchas bandas que han sido muy buenas para encontrar ese equilibrio. La cura ha sido esa banda para mí.

Somos los primeros fanáticos de la música. Una de las pruebas de fuego que siempre nos damos al planear cualquier cosa como banda es, ¿qué querríamos de nuestras bandas favoritas? La cura es un ejemplo muy (bueno), como si sea el 30 aniversario de “desintegración” que pasa y usted dice: “Hombre, ¿qué me gustaría que hiciera la cura?” Quiero que vaya a jugar “Desintegración”, ¿sabes? Pero también quiero escuchar un nuevo disco.

Cuando pensamos en nuestras bandas favoritas y qué pasaría si pudiéramos sacar las palancas de su toma de decisiones, ¿qué haríamos como fanáticos? Tratamos de aplicar un nivel de eso a nuestra propia toma de decisiones.

Nick Harmer: Siento que hemos encontrado un buen lugar. Para nosotros, es un poco emocionante tocar un puñado de espectáculos y tocar este álbum en algunos lugares que son significativos y lo dejan así.

¿Qué te gusta de tocar estos shows de álbum completo?

Gibbard: Los amo porque la gente sabe lo que viene. Estoy seguro de que todos hemos tenido esta experiencia: vas a ver una banda que estás realmente emocionado y estás como: “Oh, hombre, espero que tocen esa canción de ese disco. Oh, no la tocaron esta noche”. Hay un juego de adivinanzas y anticipación sobre lo que la banda tocará esa noche. Pero la actuación en el álbum completo es muy divertido para nosotros porque puedes sentir que la audiencia sabe lo que vendrá después y puedes sentir esa anticipación y edificio de emoción, especialmente si estamos construyendo una canción que es una piedra angular en el disco.

¿Algún recorta más profundo de “planes” que esté emocionado de desempolvar?

Harmer: Hay algunas canciones que no creo que tocemos mucho en vivo, incluso cuando salió “Planes”. Siempre me ha encantado el álbum más cerrado, “Star Song”. No es la gran cosa más himno, eléctrica, como (el set frecuente) “transatlanticismo” o algo así. Pero me encanta su sentimiento. Es uno que probablemente no nos doblaríamos en un set en ninguna otra capacidad.

Gibbard: En cada disco, hay canciones que adoro absolutamente y las canciones de las que he llegado a ser ambivalente. Y luego hay un par de canciones que odio ahora. No voy a decirte cuáles están en “Planes”, por supuesto, pero diré que hay un par de canciones que realmente no me gustan y tengo mucha curiosidad por ver cómo pasan en vivo.

Después del éxito del “transatlantismo”, firmó con los registros del Atlántico y presumiblemente las apuestas y expectativas fueron más altas. ¿Cómo era su espacio en la cabeza cuando comenzaste a trabajar en “Planes”?

GIBBARD: En ese momento, realmente estaba tratando de vender la narración de que este es solo otro récord y sí, estamos en el Atlántico, pero lo que sea, solo estamos haciendo un récord y todavía es Cab de la Muerte. Y todo eso era cierto.

Pero el tiempo que tuve que escribir para ese disco se volvió realmente crujido. Realmente estaba quemando el aceite de medianoche, por así decirlo, tratando de escribir canciones para “Planes” y me sentía bastante inestable en ese disco. Sentí que teníamos el “golpe” que necesitábamos en “Soul Meets Body”. Cuando escribí ese, creo que le dije a alguien en la etiqueta de bastante gregaria, y tal vez un poco egoísticamente: “Tengo el golpe”. Pero resulta que lo hice. También pensé que “dientes torcidos” sería una especie de éxito y no lo fue.

Harmer: Definitivamente había este impulso que tenía su propia energía. Y mucho de eso éramos solo nosotros abrochándonos y montando ese impulso y yendo con el flujo de lo que parecía estar sucediendo orgánicamente con la trayectoria de nuestra banda en ese momento. No hablamos mucho del futuro en ese entonces. Nunca fuimos realmente como una banda orientada a objetivos que se sentó y dijeron: “Esto es lo que queremos lograr”. Y todavía no estamos en ese sentido.

¿Qué recuerdas de tu primera experiencia de Grammys?

Gibbard: Regalan como el 95% de los Grammys en Like A Conference Center antes del programa de televisión real, por lo que nuestro premio fue durante eso. Estábamos en Suecia de gira y volamos de regreso para los Grammys. La etiqueta es como: “Es realmente importante que estén allí”. Tuvimos trajes hechos.

Estábamos realmente emocionados, a pesar de que los Grammy nunca fueron algo que a ninguno de nosotros (improperio) le importó. Llegamos allí y estamos como: “Oh, Dios mío, no hay comida. Nos estamos muriendo de hambre”. Los tipos de fuego arcade eran como “¡Estamos (improperios) de hambre también!” Alguien fue y nos consiguió pizzas, y estábamos sentados juntos en el piso de este (centro de convenciones), ambas por el mismo premio, que perdimos con rayas blancas por “Get Behind Me Satan”, que no me importa perder ante las rayas blancas.

Pero la imagen que recuerdo, estas dos bandas, como, personas independientes que se sientan en el piso como: “¿Qué es lo que Dios es esto? Esto no es de donde venimos”.

¿Cómo fue adaptarse a estar en el ojo público?

Gibbard: Trabajamos muy duro promocionando ese disco. Cuando firmamos con Atlantic, (decidimos) no vamos a ser una de esas bandas firmadas con un sello importante y decidimos que nos sentimos más cómodos en nuestro pequeño mundo independiente haciendo nuestras pequeñas cosas independientes. Queremos hacer toda la prensa, el televisor, las cosas de radio. Y funcionó para nosotros.

Pero también, todo ese trabajo y todo ese afrontamiento, elegí hacer frente al alcohol, lidiando solo la gran cantidad de trabajo, tratando de bajar o tratar de levantarse o lo que sea. En ese momento, Seattle comenzó a sentir que me estaba acercando un poco. Empecé a sentirme un poco consciente de todos lados en todas partes porque no me sentía como una persona famosa, pero a veces me trataron como tal.

Hay, por supuesto, cosas bonitas que te suceden cuando te tratan como una persona famosa y también algunas cosas no tan amables. Y me encontré realmente derribado por las cosas negativas más de lo que fui levantado por los positivos.

¿Qué te consiguió sobre la joroba?

Gibbard: dejar de beber fue sin duda el número 1 (risas). Cuando salieron “planes”, tenía 29 años, y estaba inseguro de una manera que cuando todos los focos se brindan sobre ti, no necesariamente te construye. Te hace sentir aún más cohibido e inseguro.

Pero a lo largo de los años,, por supuesto, aprendí a entender que esto es solo parte del trato. Todos tuvimos suerte de tenernos. Todos lo superamos juntos, y realmente fortaleció el vínculo que teníamos juntos, incluso en los tiempos difíciles. A pesar de que Chris no ha estado en la banda desde 2014, todavía hablamos y todos son geniales. Fue un momento loco en nuestras vidas, y estoy muy contento de que tengamos la oportunidad de volver a visitarlo con las personas que estaban allí con nosotros o que tal vez nunca pudieron verlo en primer lugar.