Paramount obtiene luz verde por una fusión de $ 8 mil millones. Pero, ¿cuál es el costo psíquico para la empresa?

Con la aprobación de la FCC de esta semana, se espera que la fusión entre Paramount Global y Skydance Media se complete en las próximas semanas con un valor de $ 8 mil millones. La pregunta para la nueva compañía es si el costo psíquico es mucho mayor.

Han sido unos meses particularmente difíciles en CBS, propiedad de Paramount, donde el acuerdo de una demanda sobre “60 minutos” y anunciado que el fin del espectáculo nocturno de Stephen Colbert ha llevado a los críticos a sugerir que los líderes corporativos se estaban inclinando ante el presidente Donald Trump.

Tras la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones el jueves, uno de los triunviratos de los actuales líderes primordiales, Chris McCarthy, dijo que dejaría la compañía. McCarthy ha estado a cargo de las propiedades de cable de desvanecimiento como MTV, Comedy Central y Nickelodeon, que se espera que asumiera la peor parte de un estimado de $ 2 mil millones en recortes de costos identificados por los líderes de Skydance.

Se espera que el jefe de Skydance David Ellison encabeze la nueva compañía, y ha identificado al ex ejecutivo universal de NBC Jeff Shell como el presidente entrante.

Se analizará la trayectoria de CBS News

Después de la fecha de cierre del 7 de agosto de la fusión, los nuevos líderes serán observados más estrechamente sobre cómo tratan con CBS News, particularmente dados los $ 16 millones pagados en un acuerdo de la queja de Trump de que la entrevista de “60 minutos” del otoño “se editó para que la oponente Kamala Harris se viera bien. Dos ejecutivos de noticias, la CEO de noticias, Wendy McMahon, y el productor ejecutivo de “60 minutos”, Bill Owens, renunciaron debido a su oposición al acuerdo.

El nombramiento de la respetada información privilegiada Tanya Simon para reemplazar a Owens esta semana fue visto como un signo positivo por las personas en “60 minutos”.

Días antes de la votación de la FCC, Paramount acordó contratar a un defensor del pueblo en CBS News con la misión de investigar las quejas de sesgo político. “En todos los aspectos, Skydance asegurará que los informes de CBS sean justos, imparciales y basados en hechos”, dijo Skydance en una carta al presidente de la FCC, Brendan Carr.

El papel de un defensor del pueblo, o editor público, que examina el trabajo de un medio de comunicación, a menudo es positivo, si se les da independencia, dijo Kelly McBride, una experta en ética que ha tenido ese papel en NPR durante cinco años. “Realmente quieres que la persona tenga lealtad solo a su propio juicio y a la misión periodística de la organización”, dijo.

Sin embargo, tener la única misión de examinar el sesgo podría ser problemático. Para ser justos, el trabajo de un periodista debe estudiarse de cerca antes de tomar esa determinación, no juzgada sobre la base de un informe o pasaje, dijo.

Carr, en una entrevista con CNBC el viernes, dijo que el rol “debería recorrer un largo camino para restaurar la confianza de Estados Unidos en los medios de comunicación”. Anna Gómez, una comisionada de la FCC que votó para rechazar el acuerdo el jueves, interpretó el acuerdo como una forma para que el gobierno controlara a los periodistas.

“Quieren que los medios de comunicación se informen sobre ellos en una luz positiva o en la luz que quieren”, dijo Gómez a MSNBC. “Por lo tanto, no quieren que los medios de comunicación hagan su trabajo, que es responsabilizar al gobierno sin temor ni favor”.

Cómo la fusión podría agitarse a través de las propiedades de Paramount

Según los informes publicados, Ellison ha explorado la compra de The Free Press, un floreciente sitio de noticias fundado por Bari Weiss quizás mejor conocido por un ex editor de NPR sobre el sesgo liberal en la transmisión pública. Una portavoz de Ellison no devolvió un mensaje en busca de comentarios el viernes.

CBS describió el despido de Colbert por la cámara lenta, que trabajará hasta el final de su contrato el próximo mayo, fue una decisión financiera como una decisión financiera dada la economía colapsante de la televisión nocturna. La implacable ridiculización de Colbert de Trump, y su crítica al asentamiento de “60 minutos”, lo que llevó a sospechar de esos motivos.

“¿Fue esto realmente financiero?” El cómic Jon Stewart se preguntó. “¿O tal vez el camino de menor resistencia para su fusión de $ 8 mil millones fue matar un programa que sabes que un presidente frágil y vengativo?”

La crítica profana de Stewart en su propio espectáculo supremo puede proporcionar su propia prueba para Skydance. “The Daily Show” es uno de los pocos programas originales que quedan en Comedy Central, y su contrato termina a finales de este año.

De una manera extraña, el “South Park” de Comedy Central afirma la afirmación de CBS de que la decisión de Colbert era financiera, no política. Los creadores Trey Parker y Matt Stone entregaron un episodio esta semana que representaba a un Trump desnudo en la cama con el diablo. Paramount acaba de firmar a Parker y Stone con un nuevo acuerdo de $ 1.5 mil millones que los ejecutivos de Skydance seguramente despejaron; Hace que toda la biblioteca “South Park” esté disponible para la transmisión en Paramount+. Una plataforma donde el show de Colbert no funciona tan bien.

Descubrir qué hacer con otros en las redes de cable de Paramount, o incluso las redes en su conjunto, será una decisión temprana para Ellison, hijo del cofundador multibillonario y Oracle Larry Ellison.

“Existe una clara oportunidad para mejorar el perfil de crecimiento de Paramount al dejar ir esos activos”, dijo el analista Doug Creutz de TD Securities a Investors Friday. “Por otro lado, sospechamos que los Ellisons no compraron Paramount para romperlo para piezas”.

La fusión también reúne al Paramount Movie Studio con uno de sus socios más regulares. David Ellison ha sido uno de los principales inversores y productores de la industria desde la fundación de Skydance en 2006.

Ellison también tiene un desafío aquí: años de incertidumbre sobre su futura y modesta inversión en su cartera de películas han reducido la cuota de mercado de Paramount para durar entre los principales estudios. El servicio de transmisión Paramount+ ha sido un Loser de dinero.

Para revivir Paramount, Ellison buscará renovar sus operaciones de transmisión, aprovechar sus franquicias e intentar reforzar el contenido familiar.

El escritor de cine AP Jake Coyle contribuyó a este informe. David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

cuánto de un costo psíquico se ha extraído.