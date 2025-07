Maestro de terror Kiyoshi Kurosawa para traer narración espeluznante a su primera película de Samurai

TOKIO (AP)-El director japonés Kiyoshi Kurosawa, conocido como un maestro de películas de terror ambientadas dentro del realismo neurótico de la época moderna, traerá su narración de narración de ventaja de los asientos a un género que nunca antes había abordado: la película Samurai.

“Quiero hacerlo una vez, y parece que podría estar realmente sucediendo, aunque las cosas aún son inciertas. Finalmente puedo hacer mi película de Samurai”, dijo a The Associated Press, señalando que todavía no podía dar muchos detalles.

Su próxima película de Samurai no tendrá escenas de pelea de espadas o tomas al aire libre llenas de acción que caracterizan el género, conocido como “Jidaigeki”. En cambio, será la misma narrativa espeluznante y tranquila de las películas de Kurosawa, donde la acción tiene lugar casi claustrofóbicamente, en este caso, en un castillo que se establece en la era de Samurai.

Ese concepto solo es suficiente para despertar el interés de un amante del cine.

El maestro de terror fue honrado en el Japan Cuts Film Festival de este año en Nueva York. El festival le presentó el premio Cut Above, el reconocimiento internacional que sigue al Lion Silver en el Festival de Cine de Venecia 2020 para “Esposa de un espía”, centrado en una pareja casada con problemas durante la Segunda Guerra Mundial.

Kurosawa, que no está relacionado con “Seven Samurai” y “Rashomon”, la directora Akira Kurosawa, dijo que las piezas del período son difíciles de hacer debido a los costos extraordinarios de los sets, los accesorios y el vestuario.

También dejó en claro que no está interesado en dirigir la ciencia ficción, sino que persigue el realismo. Sin embargo, reconoció fácilmente que sus películas están formadas, de hecho, “una mentira”.

“Tal vez esta es mi debilidad, o mi característica; quiero contar mis historias en un entorno de una sociedad moderna muy real, pero quiero entretener”, dijo. “Y así es una contradicción que apunto cada vez”,

“Creas una mentira, como un personaje horrible (en un marco realista)”, dijo.

Kurosawa, quien ha logrado producir una película un año durante su carrera de 40 años, invierte mucho tiempo investigando el escenario y el telón de fondo de sus películas, incluida mucha lectura, para hacerlo lo más realista posible.

En su thriller más reciente, “Cloud”, un hombre que tiene suerte, retratado por Masaki Suda, obtiene ganancias dudosas al revender artículos que encuentra en línea a precios mucho más altos. Comienza lo suficientemente inofensivo, excepto, a medida que la trama se espesa, el protagonista se enfrenta a las víctimas para venganza.

Kurosawa no es uno para contener la violencia, a menudo sangriento y extremo, pero bellamente filmado, a veces casi cómico en su extraña.

“Cure”, una película de 1997 sobre un detective policial que investiga una serie de asesinatos horribles, protagonizado por Koji Yakusho, utiliza tomas continuas a propósito sin recortes para resaltar las variadas emociones y la frialdad de los personajes, a veces cambiando visceralmente dentro de la misma escena, para explorar la locura.

A pesar de su insistencia en el realismo, Kurosawa, que cuenta con Alfred Hitchcock entre sus influencias, no descarta la adición de pequeños elementos irreales para ese efecto perfectamente sutil y misterioso. Pero sus películas nunca son felices, dijo.

“Todo lo feliz no es posible si comienzas con el realismo del Japón moderno”, dijo Kurosawa.

Kurosawa cree que si bien el cine suele ser un proyecto gigante confuso donde múltiples jugadores deben trabajar juntos, los productores que se preocupan por la taquilla y los actores preocupados por sus roles, en última instancia se trata de lidiar con lo que se siente correcto a su ser más profundo.

“Al final, todo se reduce a: Entiendo que hay muchas opiniones, pero debemos elegir lo que es correcto. ¿Qué significa ser correcto? Para resolver que es el trabajo del creador”, dijo.

___

Yuri Kageyama está en hilos: https://www.threads.com/@yurikageyama