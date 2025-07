‘Tron: Ares’ lleva la cuadrícula, los ciclos de luz y la banda sonora de Nine Inch Nails, a Comic-Con

SAN DIEGO (AP)-La cuadrícula se hizo cargo de Comic-Con el viernes, trayendo las estrellas de las nuevas películas de “Tron: Ares” para presentar imágenes y revelar la historia detrás de la tercera película de la franquicia.

La película está protagonizada por Jared Leto, Jeff Bridges, Greta Lee y Jodie Turner-Smith, ya que la historia lleva el entorno virtual de la red, completo con cylces ligeros, al mundo real.

Disney mostró varios minutos de metraje, incluida una escena de persecución de ciclo de luz en el mundo real y otro en la red de color rojo. Dirigir la acción en la pantalla es una banda sonora propulsora de Nine Inch Nails.

“Es divertido verlo en la pantalla grande por primera vez”, dijo el director Joachim Rønning.

Disney convirtió el panel del Salón en un espectáculo, con láseres rojos llenando la habitación y los personajes con trajes con luces rojas que ingresan al salón masivo.

Cuando se le preguntó qué le entusiasmó a unirse a la franquicia “Tron”, Lee respondió: “Solo quería montar un ciclo ligero”.

Leto habló cariñosamente sobre el dicho original: “Esta película me agarró de mí y me llevó a un lugar que nunca antes había estado. Sacó mi imaginación y me mostró lo que era posible en el mundo”.

Elogió a Bridges y Steven Lisberger, quienes crearon “Tron” y dirigió el original de 1982. Lisberger asistió al panel del viernes y presentó su caso sobre por qué la franquicia sigue siendo relevante.

“Mi sentimiento sobre ‘Tron’ es que lo más importante es que patamos esta tecnología artísticamente antes de que nos patea”, dijo Lisberger.

“Estoy cansado de escuchar todas las sombrías noticias sobre el futuro”, dijo, y la forma en que cree que se puede evitar es “inspirar a los jóvenes lo que se puede hacer con esta tecnología”.

El panel del viernes terminó con el estreno del video musical de “Tan Alive As You You Need Me To Be”, la primera canción de Nine Inch Nails de la banda sonora.

“Tron” nunca ha estado en el nivel superior de las franquicias de ciencia ficción. La película original de 1982 protagonizada por Bridges como Kevin Flynn, un hombre absorbido por un vórtice informático conocido como la cuadrícula, fue admirado por su innovador concepto y efectos, y fue un éxito modesto con críticas moderadamente buenas.

Quizás lo más importante, ganó un seguimiento de culto y se ha mantenido lo suficiente en la memoria cultural para seguir siendo una propiedad valiosa para Disney.

La película de 2010 “Tron: Legacy”, protagonizada por Bridges y Garrett Hedlund, ganó más de $ 400 millones en todo el mundo. Un programa de televisión que siguió, “Tron: Uprising”, duró solo una temporada.

Rønning ha dirigido otras películas de franquicias de Disney: “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” de 2017 y “Maléfica: Mistress of Evil” de 2019. El director de Norweigan dijo que estaba interesado porque soñaba con hacer una película de ciencia ficción y disfrutaba del giro de “Ares” que traía la red al mundo real.

Leto y Bridges son ganadores del Oscar, y Rønning es un nominado al Oscar. ___

El escritor de entretenimiento AP Andrew Dalton contribuyó a este informe.