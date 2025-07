REVISIÓN: Morgan Wallen desigual en First Seattle Stadium Show

Morgan Wallen regresó al escenario principal cuando su banda atravesó un riffage arena de alta vatio de alta vatio para impulsar una séencia de Ozzy Osbourne de Ozzy. Después de un trío de números lentos y despojados, terminando con su característica balada de piano “Sand in My Boots” en un elevador por encima de la multitud, el actual campeón del hitma de la música country estaba lista para convertir la fiesta el viernes a mediados de su primer de los dos espectáculos de campo de Lumen este fin de semana.

El rockero de vejando “Up Down” llegó como un dodge donuts de Dodge Charger Soped-Up en un estacionamiento vacío. “Obtuvimos lo que obtuvimos, no necesitamos el resto”, cantó un Wallen revitalizado, saltando y deslizándose alrededor del escenario mientras su banda abofeteaba y golpeaba detrás de él. Rowdy y swaggering, como el propio Wallen, fue un golpe de fiesta de pueblo pequeño que se deleitaba en los buenos momentos en que todo lo que tienes es un cofre de hielo, algunos amigos y un CD quemado.

La estrella más grande y polarizante de la música country trajo mucho más que un Igloo y sus hermanos a Seattle, como lo demuestra el batallón de los semitruces estacionados fuera del estadio. Pero el enfáticamente subido “Up Down” también fue una metáfora bastante adecuada para su set de dos horas al alza cuando su “I’m the Problem Tour” se detuvo en el estadio de fútbol local.

Técnicamente, el viernes fue la primera vez que Wallen encabezó un estadio de Seattle, después de abarrotar su espectáculo del tamaño del estadio en el Tacoma Dome hace dos años. Como lo fue durante su última ronda, Wallen fue un poco inicial, al menos vocalmente. La superestrella del país salió corriendo en el escenario con chispas volando después de su exagerado video sin cita previa salpicada en las pantallas, haciendo su camino como un boxeador al ring. Los paseos de tipo duro han sido un éxito viral para la gira, con Wallen a menudo acompañado de celebridades locales, aunque hizo el viaje de Seattle solo. (¿Qué, estaba ocupado Adam Ray?)

La voz escarpada de Wallen rayó a través de una carrera de apertura que comenzó con un “Ain’t That Some” y un Playding, sobrevalorado “patearme”. Hasta cierto punto, probablemente era la adrenalina, ya que el cantante sacrificó el control vocal por la energía de la multitud, especialmente en este último. Era efectivo al menos, ya que la casa llena se encendía más rápido que un cigarrillo en el bar.

Esos rasguños vocales lentamente comenzaron a ser pulidos con un barrido “You Proof”, los tambores electrónicos de la canción se alisaron con la suave fuerza de la banda de respaldo de Wallen, mientras las pulseras iluminadas entregadas a los ventiladores en la puerta volvieron el estadio rojo y blanco. Wallen metió a los cinco primeros de “One Thing At A Theating” de 2023 en una sección frontal decepcionante en gran parte dedicada al material de su nuevo álbum, “Soy el problema”.

Proyectando un poco más sobre “If You Were Mine”, el empuje agregado no hizo mucho para el tono más delgado de Wallen, ni alcanzando un inestable casi falsetto. Durante toda la noche, la voz de Wallen cabalgó en la mezcla, que no suavizó los bordes más nítidos de su registro más nasal.

Si bien el sonido de banda completa dio una nueva vida encantadora a algunas de las melodías de trampa de Wallen, su presencia disminuida en el novato “Kisse Her Hele Crapear of You”, una canción que escanea como una zambullida en las feas emociones provocada por una ruptura o simplemente un tipo mezquino e inseguro que se contó en sí mismo, dejó la canción de Revenge Postbreak que se sintió hueca.

El punto de inflexión del programa llegó cuando Wallen se movió a una etapa auxiliar más pequeña en el extremo sur del estadio para un trío de números desnudos, en su mayoría acústicos, comenzando con una portada fiel e impecable de “Cover Me Up” de Jason Isbell.

“Esta canción aquí, creo que es una forma elegante de hablar un poco (improperio)”, proclamó Wallen, antes de una libra esterlina “Estoy un poco loco”. La introducción de Wallen podría haber sido un poco e subestimación. Lo más destacado de la noche y su 37 pistas de un nuevo álbum, la canción tiene más profundidad emocional que casi cualquier otra cosa en su catálogo ya expansivo. Y fue muy potente el viernes, la multitud del estadio tan quieto como un cielo nocturno a cien millas de cualquier luces de la ciudad.

Wallen lo persiguió con ese elemento básico de la lista de set de Knock ‘Em Dead “Sand in My Boots”, una evocadora balada de piano lamentando un romance de una noche que podría haber sido más. Puede que no sea uno de los vocalistas poderosos del país, pero demostró ser más que capaz de golpear un acorde emocional, incluso en un estadio de la NFL.

Dos canciones después, Wallen se unió a la estrella de country Miranda Lambert para su éxito “Cowgirls”, armonizando y pavoneándose lado a lado por una larga pasarela. Un cabeza de cartel de Bona Fide Arena por derecho propio, Lambert entregó un set de una hora comercial antes de que Wallen se encendiera, disparando a través de 15 canciones como una Markswoman disparando botellas de cerveza de una línea de cerca.

Interpretando una ranura de apoyo para variar, el veterano Lambert pareció retroceder un poco su clásico espectáculo country. El Pro Complete Package se aflojó en una excelente interpretación en solitario de “Think You debes saber”, una canción que escribió para Wallen que suena como una carta a mamá, que resultó ser un éxito de no duda entre la multitud. “¡Vamos a mis bebés de los 80!” Ella gritó, mostrando la sonrisa de un artista después de ajustar una letra desde el ’93 hasta el ’83.

Lambert no fue el único acto de apoyo para hacer un cameo durante el set de Wallen, con el abridor Zach John King prestando una mano antes en “Up Down”. (Lambert se sentará el show del sábado como los grandes de los años 90 Brooks y Dunn se apoderan de su espacio).

Mientras que Wallen y su elenco de colaboradores se han convertido en compositores de country-pop de élite, catapultando a Wallen a una estratosfera enrarecida a medida que uno de los tres artistas más grandes del planeta (de cualquier género), su comienzo rocoso y sus limitaciones vocales el viernes muestran que tiene un camino a ser considerado entre tanta compañía como un intérprete.

Sin embargo, la superestrella que merodeó el escenario gigante con brazos y hombros hinchados terminó con destacados como “Thinkin ‘Bout Me”, un golpe de país triste que es una especie de Wallen. Su voz estaba en su más aguda y fuerte para una emocionante “gafas de whisky”, antes de la piedra angular previa al cultivo “Soy el problema”.

Cuando comenzó la canción, las grandes pantallas sobre el escenario atravesaron un noticiero de controversias y críticas que han perseguido e inadvertidamente avivado las llamas de su carrera al rojo vivo. (Aunque los titulares que lo llamaban “el problema de Estados Unidos” omitieron los detalles del gran, cuando Wallen fue atrapado en la cámara casualmente usando un insulto racial Después de una noche de fiesta con amigos en 2021.)

Wallen se ha inclinado en su personalidad como el chico malo del país, un género que ha apreciado durante mucho tiempo imágenes chirriantes entre sus estrellas ungidas. Si él es “el problema de Estados Unidos”, la prensa negativa no ha sido un problema para Wallen, al menos desde que intensificó la tormenta inicial.

A medida que continúa su ejecución de la conquista del estadio, Wallen se sienta como un pararrayos inquebrantable sobre la industria de la música. Para disgusto de sus detractores, y la alegría de las decenas de miles de fervientes partidarios que empacaron Lumen Field este fin de semana, no va a ninguna parte.