Vandals prendió fuego a una estatua de ratón que es una estrella de televisión y mascota para una emisora alemana

BERLÍN (AP) – Los vándalos prendieron fuego a una estatua del ratón que es una estrella de televisión y mascota para la programación infantil en la emisora alemana WDR, dijo la estación de televisión el sábado.

El ratón de dibujos animados, conocido solo como “Die Maus”, es la estrella homónima de “Die Sendung Mit der Maus” (The Show with the Mouse) ya que se emitió por primera vez en Alemania Occidental en 1971. Cada episodio corto presenta otros idiomas y segmentos educativos.

La estatua, con el famoso cuerpo naranja del personaje con orejas marrones, brazos y piernas, saluda a familias y niños fuera de un edificio de medios en Colonia, Alemania.

Una recepcionista de WDR vio a varios jóvenes parados en la estatua en Colonia en una alimentación de cámara durante la noche del viernes hasta el sábado. Luego notó llamas y llamó al departamento de bomberos, dijo WDR.

El fuego ennegreció partes de la cara y el brazo del ratón, se muestran las imágenes. La estación dijo que una queja policial había sido presentada contra una persona no identificada.

Matthias Körnich, jefe de programación infantil para WDR, dijo que no es solo una figura que fue dañada.

“Un pedazo de infancia, un símbolo de alegría y unión ha sido atacado”, dijo. “El mouse pertenece a Colonia”.

La estatua del ratón no es el primer personaje de televisión alemán en ser atacado.

En 2009, la estatua de una deprimida barra de pan alemana llamada Bernd Das Brot (Bernd the Bread) fue robada de su lugar tradicional fuera del Ayuntamiento en Erfurt, donde se basa Kika en el canal de televisión público para niños alemanes.

Bernd, un clásico de culto en Alemania, fue retenido durante casi dos semanas antes de ser descubierto ileso en un cuartel abandonado.