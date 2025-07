‘Fantastic Four: First Steps’ obtiene la primera apertura de taquilla de $ 100 millones de Marvel de 2025

LOS ÁNGELES (AP) – La primera familia de Marvel finalmente ha encontrado oro de taquilla. “The Fantastic Four: First Steps”, la primera película sobre los superhéroes realizados bajo la guía de Kevin Feige y Walt Disney Co., ganó $ 118 millones en su primer fin de semana en 4,125 teatros norteamericanos, según las estimaciones de Studio Sunday.

Eso lo convierte en la cuarta apertura más grande del año, detrás de “A Minecraft Movie”, “Lilo & Stitch” y “Superman”, y la mayor apertura de Marvel desde que “Deadpool & Wolverine” recaudó $ 211 millones de la puerta el verano pasado. A nivel internacional, “Fantastic Four” ganó $ 100 millones de 52 territorios, sumando a un debut mundial de $ 218 millones. Los números estaban dentro del rango que el estudio esperaba.

La película llegó a raíz de otro gran reinicio de superhéroes, “Superman” de James Gunn, que abrió hace tres fines de semana y ya ha cruzado $ 500 millones a nivel mundial. Esa película, del otro jugador principal en las películas de cómics, DC Studios, ocupó el segundo lugar con $ 24.9 millones a nivel nacional.

El éxito de la taquilla de “First Steps” y “Superman” significa “toda la noción de fatiga de superhéroes, que se ha hablado mucho, ¿puedo pensar que me pongan a descansar? Siempre digo que es una mala fatiga en la película, no a la fatiga de superhéroes”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior para la firma de datos.

“First Steps” es el último intento de llevar a la familia sobrehumana a la pantalla grande, luego de actuaciones mediocres para otras versiones. La película, basada en los cómics de Marvel originales, se desarrolla durante la década de 1960 en un mundo retro-futurista dirigido por Fantastic Four, una familia de astronautas convertidos en superhumanas por exposición a rayos cósmicos durante una misión espacial.

La familia está compuesta por Reed Richards (Pedro Pascal), que puede estirar su cuerpo en longitudes increíbles; Sue Storm (Vanessa Kirby), que puede hacer invisible; Johnny Storm (Joseph Quinn), quien se transforma en una antorcha humana ardiente; y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), que posee una tremenda fuerza sobrehumana con su carne de piedra.

La película tiene lugar cuatro años después de que la familia ganó poderes, durante los cuales los inventos de Reed han transformado la tecnología, y la diplomacia de Sue ha llevado a la paz global.

Tanto el público como los críticos respondieron positivamente a la película, que actualmente tiene un 88% en Rotten Tomatoes y respuestas prometedoras de la encuesta de salida de los compradores de boletos de fin de semana de apertura. Se estima que el 46% del público decidió verlo en pantallas premium, incluidos IMAX y otros formatos grandes.

La vez más imponente Marvel está trabajando para reconstruir el entusiasmo de la audiencia por sus películas y personajes. Sus dos ofertas anteriores de este año no alcanzaron las alturas de taquilla cósmica de “Deadpool & Wolverine”, que ganó más de $ 1.3 mil millones, o las de las “Avengers” -era. Pero críticamente, las películas han estado en repente desde el mal revisado “Captain America: Brave New World”, que finalmente recaudó $ 415 millones en todo el mundo. “Thunderbolts”, que subió a la temporada de películas de verano, fue mejor recibido de manera crítica, pero financieramente está limitando a poco más de $ 382 millones en todo el mundo.

Al igual que Deadpool y Wolverine, los cuatro personajes fantásticos habían estado bajo la bandera de 20th Century Fox durante años. El estudio produjo dos intentos críticamente detestados, pero decentemente rentables a mediados de la década de 2000, con el futuro Capitán América Chris Evans como la antorcha humana. En 2015, lo intentó nuevamente (sin éxito) con Michael B. Jordan y Miles Teller. Tuvieron otra oportunidad después de la adquisición de $ 71 mil millones de Disney de Fox’s Entertainment Activos en 2019.

Los resultados de la apertura del fin de semana de “Cuatro Fantásticos” fueron un poco menos que algunas proyecciones de estudio rivales, dijo Dergarabedian. No obstante, se espera que la película tenga ganancias de cine hasta bien hasta agosto.

Los remanentes dominaron el Top 10, pero otro recién llegado logró hacer el gráfico. La comedia romántica oscura “¡Oh, hola!” ganó $ 1.1 millones de 866 pantallas.

“Jurassic World Rebirth” llegó en el tercer lugar en su cuarto fin de semana con $ 13 millones, seguido de “F1” con $ 6.2 millones. La película Brad Pitt Racing también pasó $ 500 millones en todo el mundo. “Smurfs” completó los cinco primeros con $ 5.4 millones en su segundo fin de semana.

La taquilla actualmente ha aumentado más del 12% con respecto al año pasado.

Top 10 películas de taquilla doméstica

Con las últimas cifras nacionales que se publican el lunes, esta lista factora en la venta de entradas estimadas de viernes a domingo en los teatros de EE. UU. Y Canadá, según ComScore:

1. “Los cuatro fantásticos: primeros pasos”, $ 118 millones.

2. “Superman”, $ 24.9 millones.

3. “Jurassic World Rebirth”, $ 13 millones.

4. “F1: la película”, $ 6.2 millones.

5. “Pitufos”, $ 5.4 millones.

6. “Sé lo que hiciste el verano pasado”, $ 5.1 millones.

7. “Cómo entrenar a tu dragón”, $ 2.8 millones.

8. “Eddington”, $ 1.7 millones.

9. “Saiyaara”, $ 1.3 millones.

10. “¡Oh, hola!”, $ 1.1 millones.