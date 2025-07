Qué transmitir: Reneé Rapp, ‘El esquema fenicio’, Elvis Rarities, Anthony Mackie y Jason Momoa

Benicio Del Toro protagonizada por “The Phoenician Studio de Wes Anderson, y el segundo álbum de estudio de René Rapp son algunos de los nuevos televisores, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de usted.

También entre las ofertas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: Jason Momoa trae su proyecto de pasión “Chief of War” a Apple TV+, hay un videojuego de Hobbit Coxy en Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game y “Project Runway” intenta un nuevo hogar de la red para su 21 temporada.

Nuevas películas para transmitir del 28 de julio al agosto. 3

-El “El Esquema Phoenician” de Wes Anderson (transmitiendo ahora en Peacock) protagoniza a Benicio del Toro como Anatole “Zsa-Zsa” Korda, un industrial europeo rico y sin escrúpulos. Después del último intento de asesinato en su vida, decide dejar su patrimonio a uno de sus muchos hijos, Lisel (Mia Threapleton), un noviciado. Michael Cera coprotagoniza como un insecto noruego espera llamado Bjørn. En su reseña, Jocelyn Noveck de la AP escribió que la película encuentra a Anderson “convirtiéndose aún más en Wes Anderson que antes”.

-El romance de Netflix “My Oxford Year” (Streaming Friday) sigue a una joven estudiante estadounidense llamada Anna (Sofia Carson) en su largo tráfico de año en la Universidad de Oxford. Corey Mylchreest coprotagoniza como un interés amoroso local en la película dirigida por Iain Morris.

– Las bandas sonoras de películas jugaron una vez un papel mucho más en la cultura popular. Una nueva serie en The Criterion Channel recopila algunas de las películas de Heyday de la banda sonora, la década de 1990, cuando canciones de películas como “Trainspotting” (1996) y “Singles” (1992) dominaron las ondas y MTV. También se ejecutan este mes en Criterion “Grosse Pointe Blank” (1997), “Así que me casé con un asesino de hacha” (1993) y “Judgment Night” (1993).

Nueva música para transmitir del 28 de julio al agosto. 3

– El rey del rock ‘n’ roll ha regresado. El viernes, para celebrar lo que habría sido el año 90 de cumpleaños número 90 de Elvis Presley, se lanzará una colección masiva de 89 rarezas como una caja de CD de cinco discos, y en todas las plataformas digitales. Titulada “Sunset Boulevard”, la serie extrae de las sesiones y ensayos de grabación de Los Ángeles de 1970-1975 de Presley en los estudios de RCA. No hay mayor regalo para el aficionado de Elvis.

– Reneé Rapp lanzará su segundo álbum de estudio el viernes, el apropiado titulado “Bite Me”. El lanzamiento de 12 pistas está imbuido del espíritu nervioso y alegre de Rapp: abundan las canciones pegadizas de R & B-pop sobre rupturas malas y buenas conexiones. Pondrá un poco de PEP en tu paso.

Nueva serie para transmitir del 28 de julio al agosto. 3

– “Project Runway” ha tenido una gran vida desde que debutó en 2004 en Bravo. Después de sus primeras seis temporadas, el espectáculo de competencia sobre el diseño de moda se mudó a la vida durante 11 temporadas, luego de regreso a Bravo durante algunos años, y su nuevo hogar para la temporada 21 es Freeform. Christian Siriano, quien ganó la cuarta temporada del programa, es productor, mentor y juez ejecutivo. Se une a la presentadora de “Project Runway”, Heidi Klum, el estilista de celebridades extraordinaria Law Roach y la editora de moda Nina García. Se estrena el jueves y se transmite en Disney+ y Hulu.

-La comediante Leanne Morgan protagoniza su propia comedia de situación de múltiples cámaras para Netflix llamada “Leanne”, debutando el jueves. Inspirada por su propio stand-up, Morgan interpreta a una mujer cuyo esposo la deja para otra mujer después de más de tres décadas de matrimonio. Morgan protagoniza junto a los veterinarios de comedia Kristen Johnston y Tim Daly.

– El “Twisted Metal” de Anthony Mackie está de vuelta en Peacock para una segunda temporada de comienzo el jueves. El programa está adaptado de una popular franquicia de videojuegos y recoge unos 7 meses después de los eventos de la primera temporada.

—Jason Momoa lleva su proyecto de pasión “Jefe de guerra” a Apple TV+ el viernes. Ubicado a fines del siglo XVIII, Momoa interpreta a Kauai, un noble y guerrero, que juega un papel importante en la unificación de las islas hawaianas. La serie se basa en eventos verdaderos y se cuenta desde un punto de vista indígena.

Nuevos videojuegos para jugar del 28 de julio al agosto. 3

-Los juegos establecidos en la Tierra Media de JRR Tolkien generalmente quieren arrastrarnos de regreso al Monte Doom para otra confrontación con el Señor Oscuro. Pero, ¿qué pasa si eres un hobbit que solo quiere pasar el rato con tus amigos en tu pacífico pueblo? Esa es tu misión en Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game. Es un acogedor sim de Weta Workshop, la compañía detrás de los efectos especiales en las películas de Peter Jackson. Puede cultivar un jardín, ir a pescar, comerciar con sus vecinos y, lo más importante para un hobbit, cocinar y comer. Está tan lejos de Mordor como se pone, y puedes comenzar a decorar tu propio agujero Hobbit el martes en PlayStation 5, Xbox X/S, Switch o PC.

