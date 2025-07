La última novela de Silvia Moreno-García no es aterradora

Reseña de libros

¿Alguien está hablando de ti a la espalda? No te preocupes. Do como personaje sugiere en “The Bewitching” de Silvia Moreno-García:

“Es muy fácil lanzar un hechizo para evitar que la gente se cotille sobre ti … Toma la lengua de un animal pequeño y conduce un clavo en el suelo. Espolvorea una pizca de tierra del cementerio sobre él y ya estás”.

Peasoso, limón apretado: si eres una bruja (o un brujo) y no aprensivo.

Basado en algunas de las escenas más horribles en su última oferta, el “gótico mexicano” y “Velvet fue la noche“El autor no es el mínimo. Un mínimo de sangre, un puñado de cambio de forma pegajosa y una cucharada de muerte de melty agover en esta historia de brujería generacional que comienza en 1998 Massachusetts, viaja a 1908 México, y luego de regreso a Massachusetts en 1934 y de nuevo.

En los capítulos de 1998, Minerva es un estudiante graduado que investiga el trabajo de Beatrice Tremblay en la misma universidad, el ficticio escritor de terror asistió en 1934. Los capítulos de 1934 evolucionan de los documentos de Tremblay, relatando la desaparición de un amigo y compañero de clase que habla con fantasmas y crea pinturas espíritus.

La bisabuela de Minerva, Alba, es el tema de los capítulos de 1908, donde es una adolescente testaruda que codicia las mejores cosas de la vida, pero no del tipo que ofrece una granja, especialmente una granja que parecía haber atraído la mala suerte después de que su padre murió y su hermano se hizo cargo de manejarlo.

Cuando llega su guapo y glamoroso tío, Alba abraza felizmente la posibilidad de salir de la tristeza doméstica cotidiana de la vida agrícola. Él ofrece escape, pero luego una desaparición lo cambia todo, lo que obliga a Alba a enfrentar la maldición que ha sucedido a su familia, y el precio que tendrá que pagar para levantarlo.

Una desaparición desentraña la vida de Minerva también. Una estudiante bajo su supervisión como asistente residente ha dejado atrás las posesiones después de aparentemente abandonar antes de que comience las vacaciones de verano. Entonces las cosas extrañas comienzan a suceder, haciéndose eco de la experiencia de Alba y la de Beatrice.

Con tres líneas de tiempo para hacer malabarismos, Moreno-García tiene cuidado con la conspiración, tal vez demasiado, dejando “la hechiza” sintiéndose extrañamente leve y floja. El ritmo es lento hasta el final, cuando las historias paralelas comienzan a iluminar aspectos entre sí, pero para entonces es casi demasiado tarde.

En las páginas intermedias, se hace mucho de los personajes que sienten que estaban siendo observados o seguidos. Las espeluznantes luces y ruidos no de esta tierra son trotados en medio de la noche. Los bosques sombríos y amenazantes envían caminos que parecen cambiar a medida que se atraviesan. Y muchos y muchos portentos de algo malo por suceder se sienten a medida que los personajes se despiertan o comienzan sus días.

Lo que sucede, malo o de otro tipo, no es nada que no esperarías o descubrir, y a pesar de los bits sangrientos, “The Bewitching” no da miedo. Agregue todo y tendrá una historia lo suficientemente útil que no tiene bajo el peso de su estructura. En otras palabras, esta historia de brujas no es eso, ¿me atrevo a decirlo? ¡Oh sí! – Bechuos.

Nueva ficción

“The Bewitching” Silvia Moreno-García, Del Rey, 356 pp., $ 29

Más

© 2025 The Minnesota Star Tribune. Visitar Startribune.com. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC.