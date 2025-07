Películas para ver en agosto de 2025 en el área de Seattle

Selecciones de personal

El verano está en pleno apogeo, lo que significa mucho tiempo para ver una película en una de las casas independientes de la ciudad. Aquí hay una selección de buenas películas para que lo revises en agosto.

La baliza

Arrata tu computadora y ponte guantes de hackers para Michael Mann “Negro“(1 de agosto, 6, 7), un thriller elegante y tonto protagonizado por Chris Hemsworth. Luego, se lanzará al rey del húmedo surrealismo armonía de Korine”Estudiantes de vacaciones de primavera“(1, 4 de agosto) y vea si las vacaciones de primavera realmente dura para siempre. Si bien no es tan chiflante como eso, Marzieh Meshkini” “El día que me convertí en mujer“(3-5 de agosto) es uno de los mejores del grupo de este mes. Un retrato poético y resonante de la vida para las mujeres iraníes se dividió en tres partes y todo hecho en silencio en el ojo de Meshkini, es una visita obligada para cualquier amante de la película. También son un duo de películas que protagoniza a Marlon Brando”, “Un tranvía llamado Desire“(3, 5, 5, 6) y”El tipo fugitivo“(24-25 de agosto), si desea obtener una dosis doble de uno de los actores más fascinantes de la historia. También puede ver”Gato en un techo de lata caliente“(17-18 de agosto) para seguir a la icónica Elizabeth Taylor y Paul Newman a través de un drama familiar para las edades. Entonces será mejor que lleve un largo viaje con David Cronenberg”Cosmopolis“(19-21 de agosto), una película en gran parte confinada a una limusina. Con Robert Pattinson en una forma rara desconcertante como un multimillonario cuya vida sin fricción se está desmoronando a su alrededor, es una adaptación fría, oscura y, en última instancia, catártica de la gran novela de Donillo.

4405 Rainier Ave. S., Seattle; 206-420-7328, theBeacon.film

Cine central

Una de las visiones cinematográficas modernas más emocionantes e intransigentes que puedas esperar ver, Jane Schoenbrun’s “”Vi el brillo de la televisión“(1 al 6 de agosto) es una película que ya se siente atemporal. Si la ciencia ficción es más su velocidad, puede aventurarse a través del espacio con el siempre grande Bruce Willis en”El quinto elemento“(1-6 de agosto). Entonces, vaya a una aventura de acción ridícula con John Carpenter”Gran problemas en la pequeña China“(8-13 de agosto) para ver a un asesino Kurt Russell y el legendario James Hong se enfrenta. Cuando se trata de divertida tarifa familiar este mes”, “Muppet Treasure Island“(15-20 de agosto) ofrece tesoros en abundancia, especialmente cuando se trata del rendimiento de Tim Curry. Luego cierre con”Cientos de castores“(31 de julio, 28 de agosto) Presentado por la Gran Ilusión, y experimente la maravilla silenciosa de una película.

1411 21st Ave., Seattle; 206-328-3230, Central-cinema.com

Foro de Cine del Noroeste

La serie de tributos “To Live Is to Dream”, en honor del difunto, gran David Lynch, continúa con más exhibiciones de su obra maestra “Mulholland Drive“(1-3 de agosto, 8-10). Luego hay una nueva restauración 4K de Yorgos Lanthimos” “Colmillo“(1 al 3 de agosto, 8 al 10 de agosto). Una película inquietante sobre la familia, el engaño y la violencia eventual que lo consume, es Lanthimos en su mejor momento, lo más inquebrantable. Continuando, hay otra película familiar de la familia en Laurynas Bareiša”Ahogamiento seco“(15-17 de agosto). Una exploración no lineal de una terrible tragedia de la que dos familias tratan de recoger las piezas, es una película silenciosamente evocadora y constantemente cambiante que finalmente se escapa. Otra película que se escapa sobre ti es”Por la corriente“(22-23 de agosto, 29-31), el último del cineasta de Corea del Sur, Hong Sang-soo, que entra en un escándalo en una universidad. Es una gran película para combinar con la serie de taller “Cinema de Corea del Sur: un curso accidental no convencional” (4, 11, 18, 25 de agosto) que cubrirán todo, desde “parásito” hasta “oldboy” y más.

1515 12th Ave., Seattle; 206-329-2629, nwfilmforum.org

Sif

Este mes es todo Akira Kurosawa en Siff Cinema Downtown con nuevas restauraciones 4K de “Trono de sangre“(1 de agosto, 8),”Alto y bajo“(2 de agosto, 3, 10, 13-14),”Ikiru“(1 de agosto, 11),”Perro callejero“(31 de julio, 2 de agosto, 5, 9), “Barba roja“(3 de agosto),”La fortaleza escondida“(31 de julio, 3, 8 de agosto), “Siete samurai“(4 de agosto, 10, 12),”Rashomon“(5, 11 de agosto),”Corrió“(6 de agosto, 9),”YoJimbo“(13 de agosto) y”Sanjuro“(13 de agosto). También hay una variedad de películas modernas del asombroso documental de Albert Serra”Tardes de soledad“(Presentado por la Gran Ilusión el 3 de agosto en Siff Film Center); The Local Sci-Fi Gem”Tim Travers y la paradoja del viajero del tiempo“(8-10 de agosto en el Centro de Cine con el cineasta de Washington Stimson Snead Asistencia para una Postfilm Q&A el 8 de agosto); la alegre animación de Julian Glander”Los chicos van a Júpiter“(Abriendo el 15 de agosto en el Centro de cine); el fuerte thriller de Kiyoshi Kurosawa”Nube“(Apertura el 15 de agosto en Siff Cinema Uptown); y la fascinante reinvención de Spike Lee de” High and Low “”,Más alto 2 más bajo“(Inaugurando el 15 de agosto en el centro). Si quieres más retrocesos para reducir un mes de cine ocupado, Best Go Dancing With Heath Ledger en el clásico de Gil Junger en el clásico localmente”10 cosas que odio de ti“(10 de agosto en la ciudad urbana), descubra la verdad con el excelente” de John Carpenter “Ellos viven“(13 de agosto en el centro de la ciudad) o sumergirse en el estelar de Steven Spielberg”Fauces“(Jugar al menos del 29 de agosto al 4 de septiembre en el centro).

Siff Cinema Downtown, 2100 Fourth Ave., Seattle; Siff Uptown, 511 Queen Anne Ave. N., Seattle; Siff Film Center, 167 Republican St., Seattle; 206-464-5830, siff.net