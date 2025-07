Los dinosaurios animatrónicos del Pacific Science Center se extinguen

No será un asteroide masivo que condene a estos dinosaurios de Seattle. El cielo no se oscurecerá en una neblina letal de roca vaporizada y hollín. Pero los dinosaurios animatronic del Centro de Ciencias del Pacífico son yendo. Para siempre.

Las bestias mesozoicas, los accesorios del museo desde 1990, se están desmoronando y son demasiado caras de reparar. El Pacific Science Center está cerrando su exhibición de dinosaurios permanentes y cerrará durante cinco semanas este septiembre para el mantenimiento y la reorganización de las instalaciones.

Todos menos uno de los 11 reptiles gigantes serán desmantelados. El Tyrannosaurus Rex regresará, aunque no está claro cuándo y cómo, ya que actualmente no es funcional.

“Después de casi 40 años de servicio fiel, nuestras exhibiciones de dinosaurios requieren mantenimiento y reparaciones cada vez más costosos que excedan su valor educativo”, dijo la portavoz Julie O’Mara. “Encontramos que el material ya no es reparable en su estado actual”.

El centro estará cerrado al público del 2 de septiembre al 10 de octubre, ya que el personal desmantela los dinosaurios y trabaja en el mantenimiento y la reorganización del campus. Cuando el Centro de Ciencias vuelva a abrir el 11 de octubre, su patio estará abierto libremente al público (con las cabinas de boletos retrocedidas) y el Edificio 4 algo subutilizado contará con una nueva exhibición sobre arañas. Los teatros Boeing y Paccar Imax y el cúpula láser permanecerán abiertas para las actuaciones nocturnas durante el cierre.

Las esculturas de dinosaurios de fibra de vidrio del patio están a salvo de este evento de extinción, al menos por ahora. Planes multimillonario Para renovaciones al patio deteriorado de PacSci y fugas de piscinasanunciado en 2023, no se han referido. Pero PacSci espera que “elimine a los dinosaurios de los estanques en una fecha posterior como parte del proyecto general para preservar y restaurar el patio mientras lo hace más accesible y sostenible. Esa línea de tiempo aún no se ha determinado”, dijo el presidente y CEO Will Daugherty.

En cuanto al espacio ocupado por los dinosaurios animatrónicos, algunos de los cuales tienen hasta 10 pies de altura y 16 pies de ancho, O’Mara dijo solo que “volverá a abrir en una fecha para determinar con experiencias y programas inmersivas e interactivas”.

Estas actualizaciones son parte de una evolución más amplia para la institución de Seattle de 62 años, que enfrenta vientos en contra financieros y un campus icónico pero envejecido.

A principios de este año, Pacific Science Center y Seattle Center anunciaron planes para colaborar, abriendo la puerta para más fondos de la ciudad para PACSCI. Los detalles aún no se han resuelto. Lo que es seguro: Daugherty cree que PacSci debería establecerse como un portal entre el centro y el Centro de Seattle, con una nueva entrada en el lado norte y el patio abierto al público.

Dijo en marzo que el Centro de Ciencias del Pacífico está considerando varios caminos hacia un futuro fiscal estable, incluida una venta de partes de su propiedad, un puñado de edificios alrededor del patio central más su domo láser y dos teatros IMAX, así como alquileres de edificios a largo plazo y otras asociaciones que podrían ayudar a revitalizar su campus. Cuando se le preguntó si alguna venta está pendiente, Daugherty dijo que PacSci no pudo comentar sobre las discusiones activas.

Daugherty dijo que está pensando en los Dinos como “retirarse” como una forma de agradecerles por su servicio. Pero es hora de “dejar espacio para nuevas experiencias”.

Y eso significa despedirse de algunos amigos desde hace mucho tiempo, incluido el Allosaurus de mandíbula muscular, el Parasaurolophus, con su distintiva cresta nasal en la parte posterior de su cabeza y el famoso Stegosaurus, con sus placas óseas sobre su columna vertebral. Estos dinosaurios vivieron entre 155 y 73 millones de años y también son antiguos en el tiempo del museo.

Fueron fabricados en 1986 por Dinamation para la exposición “Dinosaurios: un viaje a través del tiempo”, hecha de una combinación de silicona y espuma de látex sobre marcos de acero, que degradan con el tiempo. El movimiento neumático de los dinosaurios hizo que su piel se rasgara en solo unos pocos meses. Estas criaturas tienen una vida útil esperada de 15 años, pero con el parcheo y la costura de productos químicos, PacSci las ha mantenido vivos durante casi 40. Dinamation cerró y ya no puede reparar o crear nuevos dinosaurios, por lo que el Centro de Ciencias ha estado haciendo reparaciones internas.

Eso ha requerido cierta creatividad a lo largo de los años, incluida la cinta adhesiva y la cuerda. O’Mara agregó que el nivel de degradación del material básicamente hace que las bestias sean insalvables.

“Solo los marcos de acero pueden permanecer intactos. Tendrían que ser reconstruidos por completo, y los controles neumáticos reemplazados”, dijo. Especialmente “considerando que estos especímenes ya no son científicamente precisos”, no tiene sentido aferrarse a ellos para reconstruir.

PacSci también está desmantelando algunas de sus réplicas fósiles, incluida una gran réplica de una huella de pato que se puede subir, y un diente de triceratops “fosilizado” manchado de marrón. (Mantiene algunas réplicas “salvajes”, incluido un pie esquelético de T. Rex y un cráneo con manual)).

El personal del Centro de Ciencias está buscando formas de enviar adecuadamente a las bestias grandes y queridas: marque su calendario para una fiesta de más de 21 “Adiós, Dinos” a las 7 pm el 21 de agosto, y eso podría incluir vender, sortear o donar piezas o dinosaurios enteros. Una advertencia importante: la mayoría no está en buenas condiciones para ser vendidas o incluso trasladadas, y son muy costosos de transportar. Solo el Allosaurus está en condiciones “vendibles”, per O’Mara.

Entonces, si alguna vez quisiste adoptar un terópodo animatrónico del Jurásico tardío que pesa cerca de 1000 libras, esta es tu oportunidad de saltar.

