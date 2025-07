Este estudiante de PNB obtuvo su maestría, a los 13 años

En un jueves reciente en un pequeño estudio de ballet del noroeste del Pacífico, 13 jóvenes bailarines practicaron una secuencia de pasos de “Swan Lake”. Uno por uno, se deslizaron por la habitación. Saltaron a las puntas de los dedos de los pies antes de saltar un pie y aterrizar en ambos pies.

Desde la parte trasera de la habitación, uno de los estudiantes, Andrew Stewart, siguió en silencio los movimientos del instructor. Manteniendo la barbilla en alto, el joven de 14 años levantó los brazos después de hacer un doble giro.

“Con el ballet, si algo es fácil, entonces eso probablemente significa que no estás trabajando lo suficiente, porque siempre hay espacio para mejorar con él”, dijo Andrew después.

Ese impulso para aprender y seguir mejorando no solo alimentó las ambiciones de ballet de Andrew: es uno de los 262 estudiantes matriculados en el programa intensivo de verano de PNB, de 1.125 que audicionaron. También le impulsó obtener una licenciatura a los 11 años, y una maestría, que recibió en mayo de la Universidad Cristiana de Texas, a los 13.

“Me gusta aprender mucho”, dijo Andrew, quien proviene de Columbus, Ohio. “No me concentro específicamente en una cosa. Me gusta aprender ampliamente”.

“Información de consumo vorazmente”

Los padres de Andrew notaron la precocidad de su hijo desde el principio:

A los 3 años, Andrew terminó su plan de estudios de jardín de infantes en un mes.

A los 5 años, durante un viaje familiar al parque temático Universal Studios en Orlando, Florida, mientras viajaba en la aventura del río Jurassic Park, no pudo evitar señalar que algunos dinosaurios animatrónicos, como T. Rex, Parasaurolophus y Velociraptor, no fueron del período Jurásico. “Este viaje da mucho miedo, ¡pero no es muy preciso!” Gritó justo antes de que su balsa hundiera 85 pies, recordó su madre, Caitlin Stewart.

Para Halloween, en lugar de convertirse en un fantasma o robot, Andrew se vistió como figuras históricas que aprendió de las novelas gráficas de “cuentos peligrosos” de Nathan Hale: el oficial militar y político francés Marquis de Lafayette un año, y el oficial de la Marina de la Unión William B. Cushing otro año.

“Simplemente mantuvo la información y el aprendizaje de consumo vorazmente, y mucho ha sido impulsado por él, no por nosotros”, dijo su madre. “Hemos tratado de prepararlo con (la) oportunidad de hacer lo que quiere hacer. Pero todo esto fue impulsado por Andrew”.

También fue su amor por el ballet.

A los 18 meses de edad, durante el intermedio en una actuación de “Cascanueces” en el Teatro Ohio, le dijo con entusiasmo a sus padres que quería hacer todos los saltos y girar.

A los 3 años, salió de su primera clase de ballet en un estudio local porque otros niños usaban camisetas y pantalones cortos de gimnasia, jugando y equilibrando animales de peluche en sus cabezas. Andrew quería aprender las cosas más serias: la técnica de ballet adecuada mientras usaba una camisa blanca ajustada, medias negras y zapatos de ballet.

Más tarde, sus padres lo inscribieron en la New Albany Ballet Company, en New Albany, Ohio, donde pudo perforar en la técnica correcta, usar el uniforme que quería y comenzar sus 11 años de entrenamiento. Bajo Balletmet Academy en Columbus, donde ahora toma clases cuando está de regreso a casa, Andrew actuó en el escenario en producciones como “Dorothy y el Príncipe de Oz” y “Alice”.

Este verano, está tomando de 18 a 21 clases por semana en el programa intensivo de verano de PNB para estudiantes de 12 a 19 años. Los participantes del programa deben tener un alto nivel de capacitación técnica debido a su riguroso plan de estudios, dijo Denise Bolstad, directora gerente de la escuela de PNB.

“Definitivamente construye una ética de trabajo, (de) trabajar súper duro”, dijo Andrew sobre su entrenamiento de ballet.

“Debería obtener un título de esto”

Como el voraz apetito de Andrew por el conocimiento lo llevó a leer cada vez más sobre la historia de la Guerra Civil, se interesó en aprender a nivel universitario, inscribiéndose en clases remotas a través de la Universidad Excelsior en Albany, Nueva York, mientras tomaba sus primeros cursos universitarios, Andrew hizo su trabajo escolar en la escalera de su estudio de ballet.

Durante las clases sostenidas en Zoom, Andrew a menudo se arregló el cabello cuidadosamente y se vistió con un abrigo deportivo para parecer mayor y reforzar su confianza. Todavía parecía joven, dijo su madre, pero ninguno de sus compañeros o profesores cuestionó su edad, y lo tomaron en serio durante las discusiones.

Después de asistir a algunas clases universitarias, Andrew decidió: “Oh, debería obtener un título de esto”, dijo. “Entonces tuve mi asociado cuando estaba (9). (La) pandemia definitivamente ayudó porque no tenía nada mejor que hacer. … Lo hice bastante rápido, luego hice mi licenciatura. Lo hice cuando tenía 11 años, y luego tomé un pequeño descanso”.

Él eligió seguir una maestría de artes liberales a través de la Universidad Cristiana de Texas en Fort Worth porque su abuelo había alentado a la madre de Andrew y a sus hermanos a ir a las escuelas de artes liberales, ya que “te enseñan cómo pensar”, dijo Andrew. En sus clases en línea, examinó temas de la música clásica en el cine hasta la escritura de la naturaleza.

“Cuando se mete en algo, aprende todo lo que hay que saber al respecto”, dijo su madre.

En una clase de TCU en línea llamada creatividad, imaginación e innovación, Andrew trabajó para abordar los problemas que encontró como bailarín de ballet.

Propuso una aplicación de teléfono inteligente de realidad aumentada para ayudar a los bailarines a encontrar su tamaño correcto para las zapatillas de ballet, ya que los gráficos de dimensiones pueden ser inconsistentes. Cuando llegó el momento de formar grupos para el proyecto final, dos de los compañeros de clase de Andrew le pidieron que estuviera en su equipo. Crearon medias de ballet con una cintura ajustable para bailarines masculinos, con Andrew a cargo de la cubierta de diapositivas y participando en el desarrollo del prototipo, el papel final y la presentación de video, según el profesor Dusty Crocker, el instructor de clase.

Crocker dijo que no sabía que Andrew tenía 13 años hasta que se graduó de TCU, y que Andrew expresó sucintamente y claramente sus ideas en clase.

“Era un estudiante sobresaliente independientemente de su edad”, dijo Crocker. “Él es solo uno que siempre recordaba por las ideas que se les ocurrió, la forma en que pensaba, la forma en que se presentó, todo eso lo convierte en un estudiante memorable”.

Durante el último semestre de Andrew en TCU, sobrecargó su horario de clase porque quería ser uno de los estudiantes más jóvenes en graduarse de la universidad. Al comienzo de TCU en mayo, Andrew subió al escenario con su regalía morada completa. Los graduados sentados a su alrededor le dieron los cinco y lo daron palmaditas en la espalda.

Fuera de académicos y ballet, Andrew es un clásico de 14 años: le gusta jugar videojuegos, salir con amigos, ver fútbol y hockey y andar en bicicleta en su vecindario. Pero también sabe exactamente lo que quiere ser cuando crezca: un bailarín de ballet profesional o, fusionando su amor por la danza con su lado más académico, alguien que trabaja en la administración artística, el lado comercial del ballet.

Andrew había probado los deportes desde el béisbol hasta el baloncesto, pero nada lo atrajo como lo hizo el ballet. Cuando se le preguntó por qué quiere ser un bailarín profesional, Andrew hizo una pausa y contempló. No lo había pensado mucho antes.

“Es más divertido que solo sentarse de 9 a 5 en un cubículo”, se rió Andrew. “Siempre quise que mi carrera sea una especie de deporte o arte de actuación solo porque el movimiento es muy divertido, y recibir un pago para hacer ballet también suena bien … ha sido algo que siempre he querido hacer”.