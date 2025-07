Solo los banjos en el edificio: Steve Martin co-anfitrión de los premios de música de Bluegrass 2025 IBMA

NUEVA YORK (AP)-Prepare esos banjos, porque esto no es una broma: la leyenda del actor y comedia Steve Martin co-anfitrión de los IBMA Bluegrass Music Awards por primera vez, junto con el músico de raíces ganador de Grammy, Alison Smith.

El show de este año tendrá lugar el 18 de septiembre a las 7:30 p.m. Eastern, en Chattanooga, Tennessee, en el Auditorio Memorial de Soldados y Sailors. Los fanáticos pueden comprar boletos a través de Ticketmaster.

“Estoy encantado de ser el anfitrión con Alison Brown, y conectarme con todos mis amigos de bluegrass en lugar de mis amigos de comedia tontos”, dijo Martin en un comunicado.

“El Show de los Premios de IBMA es siempre una de mis noches favoritas del año”, agregó Brown. “Me siento muy honrado de ser coanfitrión este año con mi amigo banjo Steve Martin”.

Martin es un amante de Bluegrass desde hace mucho tiempo, primero recogiendo el banjo cuando era adolescente. Ha lanzado una serie de álbumes e incluso creó el musical de Bluegrass “Bright Star” para Broadway, una compleja historia de amor ambientada contra el Sur Americano escrita por Martin y el cantante y compositor ganador del Grammy Edie Brickell.

Además de sus deberes de anfitrión, el sencillo colaborativo de Martin y Brown, “5 Days Out, 2 Days Bok”, ha sido nominado en tres categorías: Song of the Year, Music Video del año y grabación colaborativa del año.

IBMA es la Asociación Internacional de Música de Bluegrass.