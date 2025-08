Jeannie Seely, cantante de country conmovedora detrás de éxitos como ‘Don’t Touch Me’, muere a los 85

NUEVA YORK (AP) – Jeannie Seely, la cantante de música country conmovedora detrás de estándares como “Don’t Touch Me”, ha muerto. Ella tenía 85 años.

Su publicista, Don Murry Grubbs, dijo que murió el viernes después de sucumbir a las complicaciones de una infección intestinal.

Conocida como “Miss Country Soul” por su estilo vocal único, Seely era una pionera para mujeres en la música country, celebrada por su enérgica no conformidad y por una serie de éxitos innegables en los años 60 y 70.

Su segundo esposo, Gene Ward, murió en diciembre. En mayo, Seely reveló que se estaba recuperando después de someterse a múltiples cirugías posteriores, dos procedimientos de emergencia y pasar 11 días en la UCI. También sufrió un episodio de neumonía.

“La rehabilitación es bastante dura, pero cada día se ve más brillante y anoche, vi una luz al final del túnel. ¡Y era neón, así que sabía que era mío!” Dijo en un comunicado en ese momento. “La insinguible Seely está funcionando de regreso”.

Seely nació en julio de 1940, en Titusville, Pennsylvania, a unas dos horas al norte de Pittsburgh y se crió en la cercana Townville. Su amor por la música country fue instantánea; Su madre cantó y su padre tocó el banjo. Cuando era niña, cantaba en programas de radio locales y actuó en la televisión local. En sus 20 años, se mudó a Los Ángeles para iniciar una carrera, tomando una libertad de trabajo e imperial en Hollywood.

Ella siguió escribiendo y grabando. Nashville fue el siguiente: cantó en Porter Waggoner’s Show; Ella consiguió un acuerdo con los registros de monumentos. Su mayor éxito llegaría poco después: “No me toquen”, la balada cruzada escrita por Hank Cochran. La canción le valió a Seely su primer y único premio Grammy, a la mejor actuación vocal de Country & Western en la categoría femenina.

Cochran y Seely se casaron en 1969 y se divorciaron en 1979.

Seely rompió los límites en su carrera: en un momento en que la música country esperaba una especie de subordinación de sus artistas femeninas, Seely era un poco rebelde, conocida por usar una minifalda en el escenario de Grand Ole Opry cuando todavía era tabú.

Y ella tuvo varios éxitos en el país en los años 60 y 70, incluidos tres top 10 hits en lo que ahora se conoce como la lista de canciones country de Billboard: “Don’t Touch Me”, “I’ll Love You More More More (Than You Need) de 1967” y de 1973?

En los años posteriores, Seely continuó lanzando álbumes, actuar y anfitrión, apareciendo regularmente en la programación de música country. Sus canciones son consideradas clásicas, y han sido grabadas por todos, desde Merle Haggard, Ray Price y Connie Smith hasta Ernest Tubb, Grandpa Jones y Little Jimmy Dickens.

Y Seely nunca dejó de trabajar en la música country. Desde 2018, ha sido sede del “domingo con Seely” semanal en el canal Roadhouse SiriusXM de Willie Nelson. Ese mismo año, fue incluida en el Music City Walk of Fame.

Apareció casi 5,400 veces en el Grand Ole Opry, de la que ha sido miembro desde 1967. Grubbs dijo que el Grand Ole Opry Show del sábado se dedicaría a Seely.

Lanzó su última canción en julio de 2024, una portada de “Suffertime” de Dottie West, grabada en el mundo de RCA de renombre mundial B. La interpretó en el Opry el año anterior.