No solo Big Bird: Cosas que saber sobre el Centro de Transmisión Pública y sus recortes de fondos

La Corporación para la Radiodifusión Pública, que ayuda a pagar por PBS, NPR, 1,500 estaciones locales de radio y televisión, así como programas como “Sesame Street” y “Finding Your Roots”, dijo el viernes que cerraría después de que el gobierno de los Estados Unidos retuviera fondos.

La organización dijo a los empleados que la mayoría de los puestos del personal terminarán con el año fiscal el 30 de septiembre. Un pequeño equipo de transición se quedará hasta enero para terminar cualquier trabajo restante.

La corporación privada sin fines de lucro se fundó en 1968 poco después de que el Congreso autorizó su formación. Ahora termina casi seis décadas de alimentar la producción de programación educativa de renombre, contenido cultural y alertas de emergencia sobre desastres naturales.

Esto es lo que debe saber:

Perder fondos

El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley el 24 de julio que canceló alrededor de $ 1.1 mil millones que habían sido aprobados para la transmisión pública. La Casa Blanca dice que el sistema de medios públicos es políticamente parcial y un gasto innecesario, y los conservadores han dirigido particularmente su ira en NPR y PBS.

Los legisladores con grandes circunscripciones rurales expresaron preocupación por lo que los recortes podrían significar para algunas estaciones públicas locales en su estado. Advirtieron que algunas estaciones tendrán que cerrar.

El Comité de Asignaciones del Senado reforzó el jueves el cambio de política al excluir los fondos para la corporación por primera vez en más de 50 años como parte de un proyecto de ley de gastos más amplio.

Como comenzó

El Congreso aprobó la legislación creando el cuerpo en 1967, varios años después del entonces presidente de la Comisión de Comunicaciones de Federales, Newton Minow, describió a la televisión comercial un “vasto páramo” y pidió programación en interés público.

La corporación no produce programación y no posee, opera ni controla ninguna estación de transmisión pública. La Corporación, PBS, NPR son independientes entre sí, al igual que las estaciones locales de radio y televisión pública.

Las estaciones rurales golpean mucho

Aproximadamente el 70% del dinero de la corporación fue directamente a 330 PBS y 246 estaciones de NPR en todo el país. Se espera que los recortes pesen mucho en los medios de comunicación públicos más pequeños lejos de las grandes ciudades, y es probable que algunos no sobrevivan. El presidente de NPR estimó que hasta 80 estaciones de NPR pueden cerrar en el próximo año.

La transmisión pública de Mississippi ya ha decidido eliminar un canal de transmisión que transmite la programación infantil como “Caillou” y “Daniel Tiger’s Neighborhood” las 24 horas del día.

El sistema de medios públicos de Maine está analizando un éxito de $ 2.5 millones, o alrededor del 12% de su presupuesto, para el próximo año fiscal. Los residentes rurales del estado dependen en gran medida de los medios públicos para actualizaciones meteorológicas y alertas de desastres.

En Kodiak, Alaska, KMXT estimó que los recortes recortarían un 22% de su presupuesto. Las estaciones de radio públicas en el estado en expansión, fuertemente rural, a menudo proporcionan no solo noticias, sino también alertas sobre desastres naturales como tsunamis, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas.

De los documentales de Big Bird a War

El primer episodio de “Sesame Street” emitido en 1969. Los niños, los espectadores, los adultos y las estrellas invitadas se engancharon al instante. A lo largo de las décadas, los personajes de Big Bird to Cookie Monster y Elmo se han convertido en los favoritos del hogar

La artista Carol Burnett apareció en ese episodio inaugural. Ella le dijo a The Associated Press que era una gran fan.

“Hubiera hecho cualquier cosa que quisieran que hiciera”, dijo. “Me encantó estar expuesto a toda esa bondad y humor”.

Sesame Street dijo en mayo que también recibiría ayuda de un acuerdo de transmisión de Netflix.

El profesor de Harvard, Henry Louis Gates Jr., comenzó a “Finding Your Roots” en 2006 bajo el título de “Vidas afroamericanas”. Invitó a prominentes celebridades negras y rastreó sus árboles familiares en la esclavitud. Cuando se acababa el rastro de papel, usarían ADN para ver de qué grupo étnico eran en África. Desafiado por un espectador para abrir el programa a celebridades no negras, Gates estuvo de acuerdo y la serie pasó a llamarse “Faces of America”, que tuvo que cambiarse nuevamente después de que se tomó el nombre.

El programa es el programa más visto de PBS en TV lineal y el programa no drama más transmitido. La temporada 10 llegó a casi 18 millones de personas en plataformas lineales y digitales y también recibió su primera nominación al Emmy.

La subvención de la organización sin fines de lucro también ha financiado alimentos, historia, música y otros espectáculos menos conocidos creados por estaciones de todo el país.

El documentalista Ken Burns, celebrado por crear los documentales “la guerra civil”, “béisbol” y “la guerra de Vietnam”, dijo a PBS Newshour dijo que la corporación representaba alrededor del 20% de los presupuestos de sus películas. Dijo que lo inventaría, pero los proyectos que reciben del 50% al 75% de sus fondos de la organización no lo harán.

Influencia de los espectáculos

La programación infantil en la década de 1960 estaba compuesta por espectáculos como “Capitán Kangaroo”, “Room Romper” y las violentas escaramuzas entre “Tom & Jerry”. “Señor. El vecindario de Rogers “enseñó principalmente habilidades sociales.

“Sesame Street” fue diseñado por profesionales de la educación y psicólogos infantiles para ayudar a los estudiantes de bajos ingresos y minoritarios de 2 a 5 años a superar algunas de las deficiencias que tenían al ingresar a la escuela. Los científicos sociales habían notado durante mucho tiempo que los niños blancos y de mayores ingresos a menudo estaban mejor preparados.

Uno de los estudios más citados sobre el impacto de “Sesame Street” comparó los hogares que obtuvieron el espectáculo con aquellos que no lo hicieron. Encontró que los niños expuestos a “Sesame Street” tenían un 14% más de probabilidades de estar inscritos en el nivel de grado correcto para su edad en la escuela intermedia y secundaria.

A lo largo de los años, “Finding Your Roots” mostró a Natalie Morales descubriendo que está relacionada con uno de los legendarios Piratas del Caribe y la ex estrella de “Saturday Night Live” Andy Samberg para encontrar su abuela y abuelo biológico. Reveló que Drag Queen RuPaul y el senador estadounidense Cory Booker son primos, al igual que los actores Meryl Streep y Eva Longoria.

“Los dos mensajes subliminales de ‘Finding Your Roots’, que se necesitan con más urgencia hoy que nunca, es que lo que ha hecho que Estados Unidos sea grandioso es que somos una nación de inmigrantes”, dijo Gates a la AP. “Y en segundo lugar, a nivel del genoma, a pesar de nuestras aparentes diferencias físicas, somos 99.99% iguales”.