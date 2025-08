Ahora un millonario, Seattle Teen vende un juego de cartas que creó a las 7

Alex Butler tenía solo 7 años cuando creó un éxito de ventas. No es un libro, no una película, sino un juego de cartas: Taco vs Burrito.

Ahora, Alex, de 15 años, es un grado de décimo grado en Ballard y listo para seguir adelante. Él, con el apoyo de sus padres, vendió el juego el mes pasado en un acuerdo en efectivo a Playmonster de la compañía con sede en Wisconsin.

“Nunca fue algo a lo que me haya apegado ni nada”, dijo Alex. “No es muy importante para mí. Simplemente quería obtener la mayor cantidad de dinero”.

Taco vs Burrito ganó poco menos de $ 1.1 millones en 2018, su primer año se vende en Amazon por $ 20 por juego. Desde entonces, ha vendido 1,5 millones de copias y fue clasificado como el juego superventas número 1 de Amazon en un momento.

La familia y Playmonster de Alex no revelaron el monto total de la venta.

Alex dijo que la idea se le ocurrió al azar. No le gustaban los tacos o los burritos en ese momento, pero pasó mucho tiempo jugando juegos de cartas como explotar gatitos con su familia.

Viene de una familia de negocios. Su madre, Leslie Pierson, se llama a sí misma una “emprendedora en serie” y ha estado detrás de varios proyectos, incluido uno llamado Goodhangups que promovió en “Shark Tank” en 2016.

Entonces, cuando Alex llegó a ella con la idea, Pierson decidió jugar. A su edad, pensó que eventualmente se aburriría y pasaría a otra cosa. Pero no lo hizo. En cambio, Alex caminaría con sus padres a Cafe Bambino en Ballard, donde jugarían prototipos tempranos del juego.

En el camino a casa, Pierson dijo que Alex encontraría otro giro o idea para agregar al juego. Finalmente, Alex también comenzó a jugarlo con otras personas, como sus amigos.

El objetivo del juego estratégico es crear la comida más valiosa, usando ingredientes, modificadores, acción y comodines. Algunas cartas, como dolor de barriga, restan los puntos. El jugador con la mayor cantidad de puntos en su comida al final del juego gana.

Para ayudar a cubrir el costo de producción, Pierson comenzó una recaudación de fondos en línea. En su primer día, le pidió a Alex que adivinara cuánto recaudaron. Apostó por $ 200, pero fue más de $ 1,000.

“Lo perdió, la mente soplada”, dijo Pierson.

Al final de la recaudación de fondos, y después de alguna promoción en el Comic Con de Seattle, el fondo había recaudado $ 25,000. Entonces decidieron llevarlo al siguiente nivel. El padre de Pierson y Alex, Mark Butler, creó Hot Taco Inc. para ayudar a administrar el negocio. Alex era dueño de la mayoría de la compañía hasta que se vendió a Playmonster.

Eligieron un fabricante que Pierson dijo “trató a Alex como un adulto” y puso alrededor de $ 25,000 a $ 30,000 en productos en Amazon.

El primer lote se agotó, luego el siguiente, luego el después de eso. Seguían recopilando el suministro, cada vez más grande, esperando que eventualmente pierda la tracción. Pero no lo hizo.

Con el tiempo, sin embargo, la familia decidió que querían llevar el negocio a la siguiente fase. Con Pierson corriendo la mayor parte de la logística, sabía que el juego se había vuelto demasiado grande para su pequeño equipo. Entonces comenzaron a buscar una empresa que pudiera llevar a Taco vs burrito al siguiente nivel de distribución.

Le habían ofrecido compras muchas veces antes, pero se negaron. Pero esta vez, se sintió bien.

“Nunca fue algo que quería hacer más tarde en la vida”, dijo Alex.

Pierson contactó a Playmonster, que posee otros juegos como Farkle y 5 segundos de regla, y comenzó a mirar las finanzas. Le gustó la visión de la compañía, y Alex estuvo de acuerdo. Vendieron la compañía, eligiendo una compra completa.

Jonathan Berkowitz, CEO de Playmonster, dijo que estaba interesado en el juego porque los “personajes son increíbles”, y proporciona diversión y competencia para todas las edades.

“Siempre es divertido cuando los niños pueden vencer a sus padres en un juego, pero los padres aún pueden disfrutar jugando”, dijo Berkowitz.

Playmonster planea expandir el juego a través de nuevas extensiones de línea y mercados. A partir de noviembre, lanzará una nueva versión del juego en una lata de coleccionistas, dijo Berkowitz.

Berkowitz dijo que cuando descubrió por primera vez el juego fue creado por un niño de 7 años, estaba conmocionado. Alex está trabajando con sus padres para invertir el dinero de su adquisición. Pierson dijo que todavía están discutiendo como familia cómo distribuir el dinero. ¿Pero lo único que Alex dijo que quiere comprar con el efectivo? “Un Lambo”.

A pesar del éxito del juego, Alex dijo que su futuro probablemente no estará en la industria de la fabricación de tarjetas o en un trabajo tradicional de nueve a cinco. Ahora le gusta la producción musical, los deportes y los videojuegos, dijo.

Pierson también está tomando un tiempo de inactividad desde la venta. La familia planea disfrutar de algunas vacaciones juntos en los próximos meses a medida que avanzan del querido juego Taco vs Burrito.