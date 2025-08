Zach Top es el rey de la casa de bienvenida del festival de cuenca del cuenca

Reseña de concierto

A pesar de crecer a una hora y media del anfiteatro de Gorge, Zach Top nunca había estado en el histórico lugar de Washington hasta que el festival de la cuenca de la cuenca reservó al prometedor artista country en 2024. Todavía están colocando en los campamentos o se enfrían en el “Parque acuático Redneck” del festival (también conocido como un tobogán para adultos).

No, este año, el niño de Washington que se convirtió en una de las nuevas estrellas más brillantes de Nashville ganó el segundo lugar de la facturación superior en la pizarra del sábado, jugando antes de que el principal amigo de la tour de Top) Dierks Bentley. (El festival de tres días continúa el domingo con el cabeza de cartel Bailey Zimmerman).

Es un indicador más cercano a casa de cómo ha ido a la cima el último año y medio, desde que el neotradicionalista salió a la fama en la fuerza de su primer álbum country, “Cold Beer & Country Music”. Podríamos recitar la lista de lavandería de elogios y los recuentos de transmisión con muchos ceros detrás de ellos, pero para los casuales de la música country, es suficiente decir que el tipo llegó a lo grande. O podrías tomar la palabra de Bentley cuando elogió a la parte superior como “El futuro de la música country” desde el escenario este fin de semana.

Por supuesto, el único barómetro que importaba en un sábado sofocante fue el rugido de la multitud duina de margaritas cuando el hombre del campo de retroceso llegó al escenario de la cuenca. Con un Jukebox de apoyo en el escenario, Top y su Band Ace se lanzaron a una interpretación de “Sounds Like the Radio” del primer país de 27 años y algo así como una declaración de misión de Tonkin ‘que introdujo a Top y su sonido de los años 90 y el sonido de los años 90 para el mundo de los country, chistes en línea, que el cantante de Alan Jackson de los años 90 es el hijo de Alan Jackson.

“Oh, Dios mío, muchas gracias”, dijo Top después de su recepción de apertura. “Es bueno estar en casa”.

Después de una pelea “una mujer que me gusta”, crepitando con los top de la guitarra de griddle de top, llevó a la banda a la “cerveza para el desayuno” de Moseying Loosie, que podría ser la canción temática no oficial del festival de fiesta. “¿Cuántos de ustedes tomaron cerveza fría para el desayuno esta mañana?” Top le preguntó a la multitud, cual Empacé el tazón inferior y se extendió por la ladera cubierta de hierba.

Basado en la respuesta, más de una pareja.

La parte superior puede encender una canción juguetona para beber con sus voces y tonos de guitarra profundamente ricos con lo mejor de ellos. Pero el devoto de Keith Whitley es tan útil con las cosas tristes y sentimentales de vaquero, como demostró desde el principio con un trío de números más lentos.

Incluso después de ser picado por una avispa que estaba sentada en su guitarra, deja que el acero del pedal haga todo el llanto de “Lonely For Long”, una canción de amor que mintía en el tiempo que ralentizó el ritmo. (Esas guitarras de acero que anhelan se volvieron extra tristes más tarde durante un catártico “Usar Me”, un top de corazón de corazón soldado para nivelar a la multitud adinerada y millones de espectadores en los Premios ACM de esta primavera, donde superó a otra estrella en ascenso local, Tucker Wetmore de Kalama, para ganar el mejor artista masculino nuevo del año y obtuvo un álbum de la nominación del año).

Mientras el sol dorado sobre el cañón se hundía lentamente en el nebuloso cielo de la temporada de fuego, el remolcador se alzaba en el remolcador de corazón “La tierra se convierte en oro”, un saludo sentimental a su ciudad natal que indudablemente golpeó más fuerte en el suelo de Washington. Las voces de registro superior de Top se lanzaban por el aire como esa molestia y amarilla, parada, comenzando y cambiando las inflexiones en un centavo en medio de “Existe el sol”, ya que una pareja cerca del frente del escenario se comprometió a mediados de la canción.

Después de una versión alegre de “Ramblin ‘Fever” de Merle Haggard, Top desechó su nueva daga Sad-Cowboy “South of Sinese”: el segundo sencillo de su nuevo álbum “Ain’t In It For My Health”, que llega el 29 de agosto. Es una balada de carretera, George, George, podría dar propina a su estetson, con la voz de la miel de miel de miel de la carretera.

Al igual que el rey del país, hay una calidad hecha a mano y construida en las canciones de Top que ha tocado un acorde con los fanáticos del país. A medida que la paleta moderna del país se ha expandido para extraer del hip-hop, hard rock, lombrices pop y producción hiperpolida, Top’s Purebred Appeal ha proporcionado un público contrapeso claramente listo para un resurgimiento en la popularidad más amplia de la música country.

El hecho de que Top llegó a un intérprete experimentado (gracias a sus comienzos de bluegrass) con las habilidades técnicas que la mayoría de los veterinarios de Nashville envidiarían solo su ascenso, ya que se ha ganado al público que se abriría para Bentley, Lainey Wilson y otros. Top jugará arenas por su cuenta este otoño, cuando se embarca en una gira principal que actualmente terminará con las fechas de noviembre en Oregon y Vancouver. No sería una sorpresa total si agregara un espectáculo de Washington una vez que la cuenca esté en los libros.

Top más tarde sería un par de cameos durante la fiesta nocturna de Bentley de un set, sobre todo unirse a la estrella veterana y su banda estelar para una versión ardiente de “Freeborn Man”. El clásico Destripador de Bluegrass estaba justo en la timonera de Top, mostrando sus habilidades de guitarra entre las vueltas vocales de round-robin. (Bentley podría ser mejor conocido por sus melodías de boy de fiesta, pero el hombre que nos dio “borracho en un avión” tiene un lado tradicionalista más rico que se infringe).

Pero el niño de la granja de Sunnyside realmente recibió una bienvenida a un rey de país de regreso a casa cuando su propio set alcanzó su punto máximo con “I Never Lie”, una de las canciones country más grandes del año pasado. La melodía suavemente oscilante explotó en un jubiloso Singalong en el primer coro, enviando a las vaqueras (e incluso a algunos vaqueros también) sobre los hombros de sus parejas.

Haciendo referencia al set de primera tarde de Top el año pasado, Bentley no salió exactamente en una extremidad que predice que la próxima vez toca el Washington Fest, será como titular.

Debería venir más temprano que tarde. El “futuro de la música country” ya ha llegado.