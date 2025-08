Qué transmitir: Eddie Murphy y Pete Davidson se unen y ‘King of the Hill’ y ‘Miércoles’ regreso

La leyenda de Nueva Orleans, Big Freedia, regresando con un nuevo álbum de gospel y el trío de actuación de Eddie Murphy, Pete Davidson y Keke Palmer en equipo para la comedia de acción de camiones blindados “The Pickup” son algunos de los nuevos televisores, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de ti.

También entre las ofertas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: el animado “King of the Hill” regresa después de una pausa de 15 años, la primera mitad de la segunda temporada de “Wednesday” aterriza en Netflix apropiadamente el miércoles y el “Bienvenido a Wrexham” spin-off “Necaxa” con Eva Longoria.

Nuevas películas para transmitir del 4 al 10 de agosto

– Eddie Murphy y Pete Davidson son conductores de camiones blindados forzados a un atraco en la comedia de acción “The Pickup”. Keke Palmer interpreta a la mente maestra criminal que interrumpe su impulso de rutina. Eva Longoria, Andrew Dice Clay y Marshawn Lynch coprotagonizan la película, que fue noticia durante su producción de Atlanta después de que varios miembros de la tripulación resultaron heridos en una colisión durante la sesión. Se transmite en el video privilegiado el 6 de agosto.

– El último horror del cineasta Osgood Perkins “The Monkey” se transmitirá en Hulu a partir del jueves. El seguimiento de su éxito “Longlegs” se inspiró en una historia de Stephen King de 1980. Theo James interpreta a los hermanos gemelos cuyas vidas se convierten en el caos cuando un demoníaco Toy Monkey Stars causa muertes a su alrededor. En su revisión de Associated Press, Jocelyn Noveck escribió que se sentía “desigual”. Agregó que “seguramente habrá una audiencia para el gore creado. El resto de nosotros podemos sentir que se queda con un cuasi-desesperado ingenioso, visualmente deslumbrante y altamente inventivo en nuestras manos”.

— If you haven’t had enough Pedro Pascal this year, he’s a key part of Anna Boden and Ryan Fleck’s “Freaky Tales,” streaming on HBO Max on Friday, Aug. 8. The anthology action comedy follows four interconnected stories in Oakland, California, in 1987. Before the film’s Sundance debut in 2024, Boden told the AP that “It’s a movie lover’s movie … It has one foot in reality and then one foot Solo se lanza a la fantasía “.

– Escritor de cine AP Lindsey Bahr

Nueva música para transmitir del 4 al 10 de agosto

-La leyenda de Nueva Orleans, Big Freedia, la reina de la música de rebote (y un notable colaborador de Beyoncé, para que nadie se olvide del “Renacimiento” que cambia el espíritu de “), regresa con un nuevo álbum. Pero “presionando hacia adelante” es un nuevo territorio para el artista. Es su primer álbum de gospel y todavía logra inducir tanto botín como siempre. La diferencia esta vez es que sus vibrantes celebraciones sonoras tienen que ver con la fe. Comience con “Holy Shuffle” con Billy Porter o “Sunday Best” con Tamar Braxton. Es bueno para el alma.

-Desde hace varios años, uno de los nombres más emocionantes en la música de rock pesado ha sido Babymetal, el trío de metal kawaii japonés que combina la cultura del ídolo pop con riffs, voces de garganta completa, ritmos de explosión y lirismo bilingüe. Han inspirado fanfarria en todo el mundo, y el viernes, lanzarán su quinto álbum de estudio, “Metal Forth”. Cuenta con puntos invitados de Poppy, Spiritbox y Rage contra Tom Morello de la máquina. Claramente, no es para los débiles de corazón.

– Escritora de música AP Maria Sherman

Nueva serie para transmitir del 4 al 10 de agosto

– ¿Creerías que han pasado 15 años desde que “King of the Hill” salió del aire? La comedia animada regresa el lunes con una nueva temporada 14 en su nuevo hogar, Hulu. Los 10 episodes caen a la vez para atracones. El programa recoge o toma 10 años después de los eventos de la temporada 13. Hank y Peggy están retirados después de regresar de Arabia Saudita, donde Hank había estado trabajando. Sus hijos ahora han crecido. Ajustarse a la vida como jubilados y en el clima político actual en Estados Unidos presenta desafíos para la pareja.

– Otra larga espera llega a su fin el miércoles cuando la primera mitad de la segunda temporada de “Wednesday” se estrena en Netflix. El programa sigue a Addams de Teen Teen Wednesday (interpretado por Jenna Ortega) mientras estudia en un internado llamado Nevermore Academy. La entrega deliciosamente inexpresiva de Ortega le valió una nominación al Premio Emmy por su trabajo en la temporada 1. Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, los padres, Morticia y Gómez.

– Seth Rogen y Rose Byrne demostraron que sí, hombres y mujeres pueden ser solo amigos en la primera temporada de su comedia de Apple TV+ llamada “Platonic”. Los amigos codependientes, Will y Sylvia regresan con una nueva temporada el miércoles. Los conocemos nuevamente y Will está comprometido con su jefe, a quien no le gusta Sylvia. Y Sylvia está planeando su boda. Will está luchando por abrir su bar y el negocio de planificación de eventos de Sylvia aún no ha despegado.

-Hace más de dos años, AMC Networks se enchufó su comedia de ciencia ficción “Dembascus” como una medida de reducción de costos a pesar de que la producción ya se completó. Tubi ha rescatado el espectáculo, protagonizado por Okieriete Onaodowan, y se estrena el jueves. Se trata de un hombre que comienza a usar una tecnología experimental que le permite experimentar diferentes plazos de su vida.

– La precuela “Outlander” “Outlander: Blood of My Blood” debuta en Starz el viernes 8 de agosto. Se trata de los padres de Claire y Jamie de “Outlander”. A diferencia de su predecesor, “Blood of My Blood” no tiene material fuente de la autora Diana Gabaldon, pero su showrunner Matthew B. Roberts también trabaja en “Outlander” y está muy familiarizado con la tradición. El elenco ya está filmando una segunda temporada. Se transmite en la aplicación Starz o a través de plataformas como Hulu y Prime Video.

– El spin -off “Bienvenido a Wrexham” “NECAXA” se estrena el jueves en FX en Hulu. Después de su éxito, el propietario del equipo de fútbol galés Wrexham AFC, Ryan Reynolds y Rob McElhenney se unen a Eva Longoria y compran una participación en un club mexicano, Necaxa, “es más que juegos ganadores. Vamos a ganar corazones. Vamos a inspirar el orgullo. Vamos a empoderar al equipo”, dice Longoria en el trailer.

– Alicia rancilio

Nuevos videojuegos para jugar del 4 al 10 de agosto

– La serie de la mafia de 2k Games se mudó de la década de 1930 a la década de 1940, Nueva York a la década de 1960, Nueva Orleans, pero ahora se remonta al tiempo y al espacio. MAFIA: El antiguo país tiene como objetivo ofrecer una especie de historia de origen, que viaja a la década de 1900. Enzo Favara es un joven que ha sufrido una infancia difícil, y espera mejorar su estatus trabajando para la familia del crimen Torrisi. Eso significa lograr atracos, golpear a los rivales y matar a cualquiera que pueda amenazar al Don. Los autos pueden ser más lentos y las armas pueden no ser tan resbaladizas, pero si estás desanimado por tener que esperar el próximo Grand Theft Auto, es posible que desee pasar un tiempo con los gángsters originales. Llega el viernes 8 de agosto, en PlayStation 5, Xbox X/S y PC.

– Lou Kesten