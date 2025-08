Desde un trabajo en una planta de procesamiento de carne hasta el estrellato de la música country, Bailey Zimmerman lo está calculando

NUEVA YORK (AP) – La suya es una historia de Cenicienta.

Antes de las grandes nominaciones al premio de Música y Música Country, Bailey Zimmerman estaba creciendo en la pequeña ciudad de Louisville, Illinois, trabajando en la planta local de procesamiento de carne y la colocación de gasolina. Luego, en 2020, decidió subir videos de sí mismo cantando a las redes sociales: “Stay” de Black Stone Cherry y, más tarde, un original.

Rápidamente obtuvo una base de fanáticos en Tiktok. No fue durante la noche, pero fue rápido. Pronto, firmó un acuerdo con Warner Music Nashville y lanzó su debut en pleno derecho, “Religiosamente. El álbum” de 2023. Allanó el número 7 en el gráfico Billboard 200 de All Genre y fue certificado dos veces Platinum por la Asociación de la Industria de Grabación de América. Ahora llega el viernes, cuando lo sigue con una oferta de segundo año, “Diferente noche del mismo rodeo”.

“No sé lo que estoy haciendo”, le dice Zimmerman, de 25 años, a The Associated Press a través de una sonrisa. “Me metí al azar en la música en 2020, 2021, y nunca antes había cantado. Nunca había escrito canciones antes”.

Después de “Religiosamente. El álbum”. Lo hizo bien, algo que no vio venir, Zimmerman se encontró tratando de recrearlo mientras escribía para su segundo álbum. “Simplemente no funcionó”, dice. “Me acabo de encontrar en realidad no escribiendo tan bien de las canciones porque estoy tratando de escribir otras canciones que ya se han escrito”.

Entonces, dio un paso atrás y se preguntó: “¿Qué estoy tratando de hacer con mi música? ¿Y cuál es el objetivo de este próximo álbum?” La respuesta fue simple: quería contar historias de su vida.

“No sabías lo que estabas haciendo la primera vez. Y no sabes lo que estás haciendo ahora”, se dijo a sí mismo. “Así que escribe canciones que amas e intente escribir canciones que sientas que la gente puede relacionar, ya sabes, historias de cosas que he pasado”.

En “Different Night Same Rodeo”, esas historias se cuentan en baladas de gran corazón (“Hell o High Water”), Good Time Stomps (“New to Country”) y variadas colaboraciones, incluso con la estrella del país Luke Combs (“Plan de respaldo”), la voz pop en voz alta The Kid Leroi (“Lost”) y Diplo (“Ashes”). Siempre ha estado abierto a colaboraciones tan eclécticas, ancladas en su tono ronco y carismático: la canción más alta de Zimmerman hasta la fecha es “All the Way”, un híbrido de país de hip-hop que aparece con el rapero BigxThaplug.

Para su segundo álbum, Zimmerman quería asegurarse de que trabajara con artistas con los que tenía relaciones verdaderas. Para Combs, sabía que el cantante sería perfecto para el ardiente “plan de respaldo”, simplemente nunca pensó que lo encontraría. Luego, Combs invitó a Zimmerman a actuar en su huracán Helene Relief Benefit “Concert For Carolina”. Se llevaron bien, y el resto es historia. El niño Laroi (“Somos como la misma persona”, dice Zimmerman) y Diplo (“a veces las cosas se sienten como el plan de Dios”, dice) fueron asociaciones que también ocurrieron orgánicamente.

“Cuando colaboro, solo quiero que sea una verdadera amistad”, dice. “Y quiero que se sienta real, porque no parece real cuando no lo es”.

Para un artista que se describe a sí mismo como “lidiar con un poco de síndrome del impostor”, parece saber, al menos intuitivamente, lo que funciona para sí mismo y sus fanáticos.

“La razón principal por la que escribo música es para que la gente sepa que no están solas y que he pasado por las cosas por las que han pasado también”, dice. “Creo que eso es en lo que comencé toda mi carrera, fue la gente que se relacionó conmigo como una” escritura de terapia “”, dice. “‘Noche diferente del mismo rodeo’: es la fluctuación de la vida. Son los altibajos y los bajos, las montañas, los valles, pero todavía estamos en un buen ambiente”.