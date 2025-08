Post to Coast: New York Post planea un periódico de California

NUEVA YORK (AP)-El New York Post está lanzando un periódico sensacionalista de California y un sitio de noticias el próximo año, anunció la compañía el lunes, trayendo un accesorio asertivo, irreverente y amigable para el panorama de los medios de Apple al Estado Golden. En el proceso, está creando una rareza del siglo XXI: un nuevo periódico estadounidense con una sólida edición impresa.

Agregando otro título al imperio mediático de Rupert Murdoch, la Post de California se propone cubrir la política, las noticias locales, los negocios, el entretenimiento y los deportes en el estado más poblado de la nación, mientras se basa y se basa en la cobertura nacional del venerable New York Paper. Los planes para la llamada en papel con sede en Los Ángeles para una edición impresa los siete días de la semana más un sitio web, cuentas de redes sociales y piezas de video y audio.

“No hay duda de que la publicación desempeñará un papel crucial en los lectores comprometidos e esclarecedores, que están hambrientos de informes serios e ingenio risueño”, dijo Robert Thomson, director ejecutivo de Post Corporate Parent News Corp., en un comunicado. En la moda típicamente descarada y contundente, retrató a California como plagado de “periodismo ictericio y hastiado”.

Entra en un momento lleno de baches para su industria

Por audaz que sean sus intenciones, la empresa se está lanzando a una atmósfera turbulenta para el negocio de las noticias, particularmente para los periódicos impresos. Más de 3.200 de ellos han cerrado en todo el país desde 2005, según las cifras mantenidas por la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern. El mundo en línea generó nuevas fuentes de información e influencers, cambió los gustos y hábitos de los consumidores de noticias y volcó el mercado de publicidad en el que dependían los periódicos.

“Si bien es cierto que el panorama de los medios es un desafío, el New York Post ha encontrado el éxito a través de su voz única, lente editorial y cobertura de calidad. Esa misma fórmula está hecha a medida para California”, dijo el New York Post Media Group. Incluye la publicación y algunas otras propiedades de los medios.

California, con una población de casi 40 millones, todavía tiene cientos de periódicos, incluidos diarios en Los Ángeles y sus alrededores y otras ciudades importantes. Pero la segunda ciudad más popular de la nación no ha tenido un tabloide dedicado centrado en temas regionales en la memoria reciente, según Danny Bakewell, presidente del Club de Prensa de Los Ángeles.

“Realmente es un mercado no probado aquí”, dijo Bakewell, quien es editor en jefe del Los Ángeles Sentinel, un semanal enfocado en la población negra de la ciudad. “LA siempre está listo para los informes de noticias de buena calidad, y particularmente en este momento en que muchos otros documentos se están reduciendo y desaparecen, podría ser una oportunidad realmente única”.

La publicación es una bestia única

No hay periódico estadounidense como el New York Post de 224 años. Fue fundado por no menos luminaria que Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro del país, autor de The Federalist Papers, víctima de un duelo a manos del vicepresidente y la inspiración para el éxito de Broadway “Hamilton”. Murdoch, fundador de News Corp., y ahora su presidente emérito, compró el puesto en 1976, lo vendió una docena de años después, luego lo volvió a comprar en 1993.

La publicación es conocida por su enfoque implacable y asimetral para informar, su instalación con temas sensacionales o picantes, su columna de chismes de la página seis y los enormes y a menudo memorables titulares de la primera página del periódico, ver, por ejemplo, el “cuerpo sin cabeza en la barra topless” de 1983.

Al mismo tiempo, el Post es un jugador en la política local y nacional. Rutinariamente empuja, desde la derecha, en la “wokeness” y otros puntos de presión de la guerra cultural, y ha roto historias políticas como la saga del portátil Biden Hunter. La publicación tiene un ávido lector en el presidente Donald Trump, quien le dio a su podcast “Pod Force One” una entrevista tan recientemente como el mes pasado.

En los últimos años, el sitio web de la publicación y los sitios relacionados como Pagesix.com han construido una audiencia digital grande y remota, el 90% fuera del mercado de medios de Nueva York, según la compañía.

Con los lectores de Los Ángeles en segundo lugar solo al de Nueva York, la publicación de California “es la próxima manifestación de nuestra marca nacional”, dijo el editor en jefe Keith Poole en un comunicado. También participará en la supervisión del periódico de California con su editor en jefe, Nick Papps, quien ha trabajado con los puntos de venta australianos de News Corp. durante décadas, incluido un período como corresponsal con sede en LA.

La compañía no especificó cuántos periodistas tendrá la publicación de California.

___

El escritor de Associated Press, Jake Offenhartz, contribuyó desde Los Ángeles.