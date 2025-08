Un artista australiano está creando un mural masivo en medio de una pequeña ciudad de Dakota del Norte

MINOT, ND (AP) – Alto encima de un ascensor de granos masivo en el medio de Minot, Dakota del Norte, el artista Guido Van Helten desliza una pared de concreto con un cepillo que parece más apropiado para pintar una cerca que crear un mural monumental.

De ida y vuelta, Van Helten cepillos, centrados en su trabajo y no molesto por la gran enormidad de su tarea mientras se encuentra en un ascensor de auge, a 75 pies (23 metros) del suelo y se centra en unos pocos pies cuadrados de una estructura que se extiende sobre la mayor parte de un bloque de la ciudad.

“Cuando usas estas viejas estructuras para compartir historias y usarlas como un vehículo para llevar una imagen de identidad, se convierte en parte del paisaje”, dijo. “Descubrí que la gente realmente los ha adoptado y se ha vuelto muy súper orgulloso de ellos”.

El trabajo en el antiguo Silos de Union es el último esfuerzo de Van Helten para pintar murales a una escala gigantesca, con proyectos anteriores en estructuras que van desde una presa en Australia hasta parte de una antigua torre de enfriamiento en la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania. Aunque ha creado murales en todo el mundo, los silos de granos en el medio oeste de los Estados Unidos han estado entre sus sitios más frecuentes.

“Disfruto de la oportunidad de descubrir historias que a menudo se consideran fuera del camino o comunidades elevadas”, dijo.

Van Helten ha estado creando murales durante años, trabajando cada vez más en los Estados Unidos en los últimos siete años y en todo el mundo. El interés del nativo de Brisbane de 38 años en las comunidades regionales comenzó en serio después de un mural que creó hace años en un silo en una ciudad australiana de 100 personas. La nueva idea, dijo, se interesó, y comenzó una serie de comisiones en Australia y los Estados Unidos.

Utiliza una pintura de silicato mineral formulada para absorber y unirse con concreto, y dura mucho tiempo. Mezcla tonos específicos del color de la pared y coloca sutilmente el trabajo para que se mezcle.

“Me encanta la coloración de estos edificios, así que no quiero pelear con ellos, no quiero cambiarlo, no quiero que sea brillante. Quiero que se convierta en parte del paisaje”, dijo.

No es un proceso rápido, ya que Van Helten se reúne inicialmente con los residentes para aprender sobre una comunidad y luego pasa meses transformando lentamente lo que suele ser la estructura más grande en una pequeña ciudad. Comenzó a pintar en Minot en mayo con planes para un mural de 360 grados que combina la fotografía con la pintura para representar a las personas y la cultura de un área.

El ascensor Minot y los silos se construyeron en la década de 1950 y fueron un centro económico durante años antes de que dejaran de operar a principios de la década de 1990.

Van Helten no está regalando demasiado sobre lo que representará su Minot Mural, pero dijo que se ha inspirado en conceptos de tierra y propiedad, mientras que en Dakota del Norte, desde la ganadería y el campo petrolero hasta las perspectivas de los nativos americanos. Minot es una ciudad de casi 50,000 personas y se sienta cerca del campo petrolero de Bakken y la reserva india de Fort Berthold.

“Realmente es cuando se reduce en muchos sentidos sobre la tierra y cómo las diferentes culturas interpretan eso y se conecta con él, y siento que es realmente interesante en Dakota del Norte porque es realmente una tierra tan grande y abierta”, dijo el artista.

Gran parte del mural todavía está tomando forma, pero las imágenes de un granero y figuras femeninas son visibles.

El propietario de la propiedad, Derek Hackett, dijo que el mural es “una excelente manera de tomar lo que es una especie de propiedad arruinada y poder darle un lavado de cara y resucitar su presencia en nuestro horizonte”.

Pronto el mural será visible desde casi cualquier lugar de la ciudad, dijo.

El proyecto Mural está completamente financiado por donaciones, que cuesta alrededor de $ 350,000, de los cuales aproximadamente el 85% ya está recaudado, dijo Chelsea Gleich, portavoz del proyecto.

“Es exclusivamente nuestro, es exclusivamente Dakota del Norte y nunca podrás encontrar una pieza como esta en ningún otro lugar”, dijo.