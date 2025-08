5 espectáculos de teatro de Seattle no se pueden perder en agosto y septiembre

Selecciones de personal

Si esta es la calma antes de la tormenta (a lo que me refiero al comienzo de la temporada de teatro de otoño), entonces salga de las escotillas, porque será grande. Aquí están los programas que estamos más emocionados de ver este mes.

“El doble”

Si aún no has podido ver “The Double”, la adaptación de Testing Immersive de la novela de Dostoevsky en 1846 del mismo nombre, estás en suerte: el programa se ha extendido por segunda vez. Ahora corriendo a mediados de agosto en el espacio del segundo piso en Lit Inmersive, “The Double” invita al público a un espacio de oficina, abandonado a raíz de … algo.

Puede atravesar cajones de escritorio o explorar la cocina de la oficina, o puede sintonizar los elementos de rendimiento: un coro griego de bailarines-slash-co-trabajadores y dos deposiciones grabadas que se reproducen en pantallas en todo el espacio sobre los eventos que llevaron a esta oficina cerradas. Según la directora Charlotte Murray, “no hay una forma incorrecta de hacerlo”.

Hasta el 10 de agosto; Lit inmersivo, 1000 First Ave. S., Seattle; $ 42- $ 66.50; 206-317-4396, testigoMersive.com

“Ingvar! Una saga de muebles musicales”

IKEA, además de ser una prueba de relaciones laberínticas de artículos para el hogar asequible, ahora es un musical. O su fundador es, de todos modos. En “Ingvar! Una saga de muebles musicales”, un grupo de corredores de bolsa se reúne para contar la historia de Ingvar Kamprad, quien creció pobre en Småland pero lideró un imperio de muebles global. A medida que la admiración comienza a difuminar con el resentimiento, estos financieros cuestionan sus propios roles en una sociedad capitalista.

Este es un musical cantado, que técnicamente es una ópera, pero no nos vamos a ser atentos por todas las expectativas estéticas que Word puede tener y centrarse en lo que sabemos. Hay canto, hay baile y hay actores vestidos como muebles. “Ingvar!” es una producción de Latitude Theatre, uno de Teatros de teatro de Puget Sound.

Hasta el 24 de agosto; Center Theatre en Seattle Center Armory, 305 Harrison St., Seattle; $ 25- $ 50; latitudetheatre.org

“The Threepenny Opera”

A continuación en las óperas sobre el capitalismo: “The Threepenny Opera”, Bertolt Brecht y Kurt Weill en el musical de 1928 en Londres victoriano. Ahora con una nueva traducción (“Threepenny” está en el dominio público), la ópera cuenta la historia del notorio criminal Macleath y su matrimonio secreto con Polly Peachum, una mujer cuya familia se gana la vida explotando a los más pobres de los pobres.

La puntuación de Weill, que incluye canciones icónicas como “The Ballad of Mack the Knife” y “Pirate Jenny”, se presentará como una partitura de jazz recién adaptada, con la ayuda del tenor ganador del premio Grammy Robert McPherson como el Sr. Peachum, Ilia Isorelýs Paulino (“The Sex Lives of College Girls”) como Polly Polly Polly Peachum, y WellneNe, y WellneNe (“,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “,”, “. de nuestros dientes ”en Broadway) como Jenny.

14-31 de agosto; Batería de teatro en Kent Station, 438 Ramsay Way, Suite 105, Kent; gratis; theatrebattery.org

“Estacionamiento Jurassic”

Aquí viene la última parodia de gran éxito de la comedia Weirdos (complementaria) El hábito, los autores de “Titanish” y “A Muy Die Hard Christmas”. Ahora, están abordando la obra maestra de acción de 1993 de Steven Spielberg “Jurassic Park” y, según los materiales de la prensa, puede esperar “grandes risas, puesta en escena ridículamente de bajo presupuesto, dinosaurios extrañamente sexys, música en vivo y números de baile inapropiados”. Quién sabe qué más verás. ¿Quizás también un caótico sexy? ¿Un niño que se electrocutó? Al menos un personaje que dice: “¿Chica inteligente?” Solo hay una forma de averiguarlo.

22 de agosto al septiembre. 14; Seattle Public Theatre, 7312 W. Green Lake Drive N., Seattle; $ 10- $ 100; 206-524-1300, sattlepublictheater.org

“La obra que sale mal”

El representante de Seattle inicia su temporada 2025-26 con esta encantadora farsa detrás del escenario, dirigida por el director artístico DÁMAMASO RODRÍGUEZ. Aquí está el GIST: la Sociedad de Drama Politécnico de Cornley está haciendo una producción de “The Murder at Haversham Manor”, un escenario Whodunit al estilo de “The Mousetrap” de Agatha Christie.

Pero desafortunadamente para estos jugadores aficionados, todo lo que puede salir mal sale mal, y todos son conejillos de indias para probar hasta qué punto el caos en el escenario puede ser nevado. En su Revisión de 2017 en el New York Timesel crítico Ben Brantley calificó la obra “tan cerca de un derby de demolición como es probable que veamos en Broadway”.

28 de agosto al septiembre. 28; Representante de Seattle, 155 Mercer St., Seattle; $ 32- $ 125; 206-443-2222, Seattlerep.org