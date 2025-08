Las galerías de Davidson, el centro de arte de Pioneer Square de mucho tiempo, está cerrando

Después de miles de espectáculos de arte en más de medio siglo en el negocio, una de las galerías de más larga duración de Seattle está cerrando sus puertas.

Davidson Galleries, un destino de aficionados a la impresión durante más de 50 años, está dejando de operar el 1 de septiembre. La galería pasó la mayor parte de su vida en Occidental Square y luego se mudó a través del vecindario en Pioneer Square a una ubicación más pequeña y asequible en Yesler Way el año pasado. Ese espacio cerrará el 9 de agosto.

La escena artística local sentirá profundamente el cierre debido a la dedicación única de la galería a las obras de arte en papel y su representación de artistas locales, pero no es una sorpresa del todo.

Sam Davidson, de 79 años, anunció su retiro e intención de vender el negocio en 2023. Dijo el martes que las consecuencias financieras de un rendimiento de incendios y ingresos modestos en el nuevo espacio en el nuevo espacio habían dificultado la venta del negocio, y continuando operando.

“Estoy listo para hacer menos”, dijo Davidson el martes.

Desde que abrió la galería en 1973, Davidson ha dejado una huella indeleble en Pioneer Square y la escena artística de la ciudad. Talló un nicho en Seattle dedicado al arte en papel, hecho en múltiplos a través de grabados, bloques de madera, grabados u otros “métodos de transferencia”, así como otros medios. También hizo olas con un enfoque exclusivo de exhibir y defender el trabajo de los grandes de la historia del arte junto con el arte de los artistas contemporáneos del noroeste del Pacífico, incluidos Michael C. Spafford, Mary Farrell, Ben Beres y John Grade.

Examinar las paredes, los cajones o las carpetas en Davidson significaba que podías encontrar algo que data del siglo XV hasta hoy, originado en los Estados Unidos o Japón, por un valor de $ 85 a más de $ 28,000.

“Hay pocas ciudades en los Estados Unidos que tienen una galería tan consecuente como las de Sam Davidson”, dijo el antiguo galerista de Seattle John Braseth de Woodside / Braseth Gallery.

“Simplemente poder dejar mi propia galería aquí en Seattle y dirigirme a Pioneer Square para ver que las exposiciones de Sam se sienten como si estuviera en una aventura en Europa”, dijo el martes. “¡Es como ir a un museo donde el arte está a la venta!”

Levantarse de tal institución, que tiene miles de impresiones en su poder, llevará tiempo más allá de septiembre. Davidson necesitará hacer algo de investigación para rastrear a las familias de personas ahora fallecidas que le consignaron obras de arte que terminaron sin vender, tal vez encontrar algunas subastas y devolver la obra de arte adecuada al artista adecuado. (La galería es un empleado a tiempo completo y tres empleados a tiempo parcial disminuirán las horas de trabajo en los próximos meses).

Pero la galería se acercará al público mucho antes. Permanecerá abierto para los visitantes hasta el 9 de agosto, incluida una última caminata de arte del primer jueves el 7 de agosto a las 8 pm, y el sitio web de la galería permanecerá abierto para compras en línea para la recolección local, así como el envío nacional e internacional hasta el 1 de septiembre.

Esa caminata artística será significativa: Davidson es uno de los miembros fundadores de la Asociación de Distribuidores de Arte de Seattle y el primer jueves Art Walk, un evento social donde los visitantes saltan de la galería a la galería.

“Ningún galerista actual en Seattle ha tenido más impacto en Pioneer Square, su historia de la galería y su alcance al público”, dijo el compañero galerista Greg Kucera.

“El amor por la impresión”

Después de una carrera de más de 50 años, Davidson fue uno de los pocos comerciantes de arte de Seattle, probablemente el único, todavía al frente de una galería que fundó. Esa es una hazaña rara.

Con los años, el negocio ha cambiado mucho, principalmente debido a Internet. La gente puede culpar a la pandemia, dijo Davidson, pero el tráfico peatonal había comenzado a disminuir antes. La gran mayoría de los clientes compraron arte de Davidson Online.

Es por eso que había planeado mover su galería desde su espacio insignia de Occidental Square a un espacio más pequeño a unas pocas cuadras, en Yesler Avenue, también en Pioneer Square, pero más pequeño. En enero de 2024, con su jubilación planificada y la venta aún no realizada, un incendio destripó la ubicación de Occidental Square y las obras de arte restantes allí.

Después de meses de recataloging y restauración de obras de arte, la Galería Yesler Way más pequeña, más brillante y moderna se abrió al público en septiembre del año pasado.

No recibió tanto tráfico peatonal como esperaba Davidson. Sin embargo, en su mayoría, las consecuencias financieras del incendio han sido un gran drenaje en las finanzas de la galería, dijo Davidson. (Se negó a dar números específicos). El seguro no cubrió todo lo que se perdió en el incendio y la galería continúa pagando a los artistas y las obras perdidas, dijo Davidson.

Ha sido un capítulo final desafiante de una carrera increíble. La pandemia. Un fuego devastador. Una venta que no se materializó. Pero, Davidson dijo: “En general, me ha encantado hacer lo que he hecho”.

Cuando se le preguntó sobre su legado, Davidson, amado entre los colegas por su conocimiento y amabilidad, se centró en las alegrías de trabajar con personas más que su propio impacto: comprender lo que hace que los artistas, consignadores y coleccionistas funcionen. Trabajando con otros galeristas.

“Estoy contento de haber estado involucrado con los otros con los que compartí la escena artística durante esos años”, dijo. “Y es el amor de la impresión. Eso ha sido principal”.

El material de los Archivos del Seattle Times se utilizó en este informe.

