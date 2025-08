Destiny 2: The Edge of Fate Review: New Expansion Un gran paso atrás

Revisión de videojuegos

Debería haberme dejado lo suficientemente bien solo.

El año pasado, cuando completé la expansión de la forma final para Bungie’s Destiny 2, con sede en Bellevue, puse mi controlador con una sonrisa en mi rostro. La conclusión de la saga de luz y oscuridad de 10 años de Destiny, que vio a los guardianes derrotar al testigo, un enemigo tan poderoso que amenazó a todo el universo, fue una experiencia completamente agradable que me recordó con un detalle vívido por qué había jugado el juego desde el primer destino lanzado el 9 de septiembre de 2014.

También fue un punto de salida perfecto; 10 años es mucho tiempo para jugar un juego, y a medida que pasaba el tiempo, estaba disfrutando menos. ¿Qué mejor momento para seguir adelante? Así que me acosté con los brazos de Solar Warlock y desinstalé el juego, contento para nunca regresar.

Avance rápido un año. Ahora, puede estar pensando: ¿qué me hizo reinstalar el juego para la nueva expansión, el borde del destino?

Por un lado, tuve una curiosidad mórbida con respecto al primer lanzamiento del juego que no es de Bungie en más de una década: el próximo maratón de tiradores de extracción en primera persona.

Originalmente, mi interés en el juego se centró únicamente en el hecho de que Bungie es un estudio de juegos local y conocido que sale con un nuevo juego (basado en una propiedad de Bungie más antigua de la década de 1990); El género del juego no es mi taza de té. Pero luego, a partir de abril de este año, el zumbido que rodea a Marathon comenzó a dirigirse hacia el sur, con jugadores generalmente no impresionados o indiferentes a la prueba de juego alfa del juego. Esto fue seguido en mayo por un Acusación del artista independiente Fern “Antireal” Hook Ese bungie usó su obra de arte en maratón sin pago o autorización. (No es la primera vez que la compañía se enfrenta a tales acusaciones).

El escándalo tenía el Comunidad Bungie (y personal) en un alboroto, especialmente después del estudio admitido Al uso no autorizado del trabajo del artista, culpando a un ex artista y diciendo que realizaría “una revisión exhaustiva de nuestros activos en el juego”. Desde entonces, el juego, originalmente programado para una fecha de lanzamiento del 23 de septiembre, se ha retrasado indefinidamentecon el estudio diciendo que se está centrando en abordar las preocupaciones de los jugadores de la prueba de juego Alpha.

Entonces, ¿cómo se conecta eso con Destiny 2 y el borde del destino? Tenía curiosidad por saber si la nueva expansión se mantendría. ¿Sería otra entrada sólida, o estaría claro que Bungie se estaba centrando en el maratón a expensas del destino? También me intrigó la premisa narrativa de la expansión, que comenzaría la saga Fate de Destiny y parecía estar inspirada por el control de Remedy (un juego que adoro).

Después de aproximadamente 25 horas en el borde del destino, tengo mi respuesta. Simplemente no es agradable.

Comencemos con la gracia salvadora de Edge of Fate: su historia, una fusión inesperadamente atrevida del pasado y el presente, con muchas pistas y posibilidades para el futuro. Teniendo lugar después de la forma final (y sus tres episodios de mini piso posteriores), el tutor controlado por el jugador se convoca a la nube Oort al final del sistema solar, donde nos presentan la nueva ubicación explorable de la expansión, llamada Kepler y nuevos personajes de Note, Lodi y Orin. Nuestra misión: evitar que una singularidad se derrumbe. (Los agujeros negros no son buenos, incluso en este universo mágico de ciencia ficción).

La campaña de la historia de 14 misiones, que tarda unas 10 horas en completarse, tarda un poco en ponerse en funcionamiento; Tener tantos personajes y nuevas amenazas para introducir hará eso. Pero una vez que lo haga, mantendrá su atención. Aprendemos más sobre los nueve, un grupo misterioso que aparentemente es mucho más poderoso de lo que los Guardianes fueron llevados a creer. Lodi y Orin son conversadores supremamente interesantes, aunque por razones muy diferentes. Lo que descubrimos sobre Ikora Rey, el Warlock Vanguard que ha existido desde los primeros días de Destiny, es llamativo, un verdadero resaltado en una historia ya convincente. Incluso las travesuras de viaje en el tiempo funcionan para profundizar la trama de manera interesante.

Eso, sin embargo, es donde termina el alcance de mi alabanza. El resto de Edge of Fate es una mezcla desarticulada de imágenes que no dejan una marca y una mecánica que se sube severamente.

Destiny ha sido durante mucho tiempo un aturdidor visual, lleno de hermosas opciones de color y diseños interesantes para sus mundos explorables. Kepler no tiene ninguno de esos. Aunque claramente destinan a resaltar elementos temáticos del pasado y el presente (viejos asentamientos humanos, tecnología moderna, estética alienígena, en su mayoría se siente como un remix sin inspiración de los lugares anteriores de Destiny, especialmente Titan y la costa enredada. No ayuda que Kepler esté generalmente sombreado en tonos enfermos de amarillo y verde. (La única excepción: las escenas prerenderizadas, que son algunas de las mejores de Destiny).

Empeorar las cosas es que la exploración en Kepler es una tarea absoluta. Los nuevos sistemas de recorrido de la expansión están subida y sin inspiración (con uno extraído directamente de la franquicia Metroid). Y porque se usan en todos lados En Kepler, incluso como soluciones de rompecabezas en muchas de las peleas enemigas, se vuelven más tediosos con el tiempo.

Hablando de enemigos: al menos el juego de armas, considerado durante mucho tiempo en su clase, todavía se mantiene al borde del destino, no sorprendente teniendo en cuenta que se quedó en su mayoría solo. Armor, por otro lado, obtuvo una gran renovación, con nuevos atributos y bonos establecidos para jugar. Se tarda un minuto en acostumbrarse a los nuevos números y cómo interactúan con sus habilidades, pero se vuelve intuitivo en poco tiempo.

Pero para aquellos que desean las mejores estadísticas y armas, abrochate una rutina mediocre. Edge of Fate ha eliminado la mayoría de sus actividades de estadísticas, eligiendo en su lugar ofrecer solo un puñado de contenido de años pasados que ayudarán a que su personaje sea más fuerte, hasta cierto punto, de todos modos. Si desea superar ciertos umbrales de potencia, tendrá que agregar modificadores de dificultad a ese contenido antiguo y volver a jugarlo. Es una rueda de hámster poco atractiva.

No puedo decir con certeza que Bungie priorizó el maratón sobre Destiny 2, pero con la obvia falta de esfuerzo puesto en el destino, no me sorprendería si ese fuera el caso. Dejando a un lado su narración convincente, los pocos elementos nuevos que ofrece no valen la pena de $ 40. Lo que debería haber sido una gran entrada al nuevo arco de la historia de Destiny se siente destinado por el desastre. Tal vez la forma final debería haber sido solo eso: el final.