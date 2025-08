Emmylou Harris y Brad Paisley se dirigen al Salón de la Fama de los compositores de Nashville

La superestrella country Brad Paisley y la potencia americana Emmylou Harris serán incluidas en el Salón de la Fama de los compositores de Nashville, anunció la organización el miércoles.

La nueva clase también incluye a Steve Bogard y Tony Martin en la categoría de compositor contemporáneo, Jim Lauderdale en la categoría contemporánea de compositor/artista y Don Cook en la categoría de compositor veterano. Serán incluidos formalmente el 6 de octubre durante el 55 aniversario del Salón de la Fama del 55 aniversario del Salón de la Fama del Nashville celebrada en el centro de la ciudad de Music.

Paisley, una superestrella de la música country ganadora del Grammy con 41 canciones en el Billboard Hot 100, es conocido por escribir muchos de sus propios éxitos. Esos incluyen “Él no tenía que ser”, “Alcohol”, “Lo voy a extrañar (The Fishin ‘Song)”, “Letter to Me” y “Record Me” un dúo con Carrie Underwood.

Harris, uno de los grandes cantantes folclóricos estadounidenses, compositores, con 13 Grammy a su nombre, es conocido por éxitos como “Boulder to Birmingham”, “White Line” y “Heartbreak Hill”. Fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Country en 2008.

Bogard es conocido por los alimentos básicos de radio como “Leting Away” de George Strait, “Prayin ‘para la luz del día” de Rascal Flatts y “cada milla un recuerdo” de Dierks Bentley.

Martin también escribió para Strait – “Baby’s Gotten Goody en Goodbye”, así como Jason Aldean (“un poco más de verano”) y Keith Urban (“Te ves bien en mi camisa”). El propio Urban fue incluido recientemente en el Salón de la Fama de los compositores de Nashville en 2023.

Lauderdale es conocido por sus propias canciones, como “I Feel Like Singing Today”, “Ella está mirando a mí” y “Mighty Lonesome”, pero también aquellos que escribió para los demás, como “Gonna a Get A Life” de Mark Chesnutt y “Halfway Down” de Patty Loveless “.

Cook es notable por “Ojalá podría lastimarme de esa manera” de T. Graham Brown, “Small Town Girl” de Steve Wariner y “Solo en América” de Brooks & Dunn.

El presidente de la junta directiva de la organización, Rich Hallworth, y Mark Ford, su director ejecutivo, hicieron el anuncio en el histórico Studio A. de Nashville A.

“La reunión como lo hacemos cada año, para revelar y dar la bienvenida a los miembros de nuestra clase entrante, es realmente uno de los aspectos más destacados de nuestro calendario”, dijo Hallworth en un comunicado. “Para estos sobresalientes compositores, decimos, gracias por compartir sus canciones y su arte con nosotros”.