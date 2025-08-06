Revisión de ‘Freakier Friday’: la comedia Dumb Droga Down Body-swap Secela

Reseña de la película

¡Mirad! Han pasado 22 años desde que Anna (Lindsay Lohan) y Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) intercambiaron cuerpos en “Freaky Friday”, y aprendieron, oh, muchas lecciones sobre apreciarse unos a otros antes de ser cambiados. Y ahora están de regreso, y más extraño que nunca.

Desde entonces, la carrera de Tess como terapeuta-autor-podcaster prosperó, y Anna se convirtió en madre de Harper (Julia Butters) y renunció a sus sueños de estrella de rock para convertirse en un gerente de música aparentemente muy exitoso. Cuando Surfer Girl Harper, que ahora tiene 17 años, se mete en problemas en la fábrica de la escuela con una estudiante de transferencia británica atrapada llamada Lily (Sophia Hammons), Anna se encuentra con el padre de Lily, Eric (Manny Jacinto), en la oficina del director.

Pronto, la boda está encendida. Los adolescentes en guerra están furiosos. Y Gramma Tess preocupa que todo el grupo se mude a Londres y la deje atrás.

¡Pero entonces! En la despedida de soltera para todas las edades de Anna, se produce otra vamosa gracias a Madame Jen (Vanessa Bayer), un entrenador psíquico/de vida/practicante de Reiki y empleado de Starbucks que lee Palms y pone este intercambio en movimiento. (Bayer es una de las pocas mujeres infrautilizadas e hilarantes en esta película. Chloe Fineman interpreta a un intenso instructor de baile australiano y June Diane Raphael, una intensa jugadora de pickleball, al menos sí, sí; tiene tan poco tiempo de pantalla que era casi difícil de registrar).

Por la mañana, Anna y Harper han cambiado de cuerpos, al igual que Lily y Tess, haciendo este viernes, de hecho, 100% más extraño.

Los adolescentes, en cuerpos adultos, se propusieron sabotear la boda. Los adultos, en cuerpos adolescentes, engullen lácteos reales y se doblan sin que sus rodillas se agrieten.

El género del cine de intercambio corporal se basa en la tensión entre la apariencia y el comportamiento para la comedia, y el acceso directo a los zapatos de otra persona, por así decirlo, para el peso emocional.

Y esta película tiene muchos de ambos. Las cuatro damas principales son comediantes físicos expertos y toda la familia parece necesitar hablar de terapia como oxígeno. El guión se burla en el problemático incidente incitante de la película de 2003, se amplía en la trama con Jake (el rompecorazones del milenio Chad Michael Murray) siendo en realidad en Tess, y continúa la tradición de la comedia de tener personas mayores que se vistan con las modas de las personas más jóvenes. También le da a Jacinto una escena de baile de Patrick Swayze, coronado por un momento de risa de Lohan, que estoy seguro de que acumulará algunas vistas de YouTube (las mías) como un clip.

Sin embargo, de ninguna manera nos hicimos creer que alguno de estos personajes es un idiota, y finalmente se convirtió en una rejilla y aburrida que gran parte de la comedia de la película se basó en ellos haciendo opciones muy tontas, muy ilógicas para su situación. Claro, a Lily le encanta la moda, pero ¿Vestir a Tess como una paleta adolescente parece una buena manera de lograr sus objetivos? La comedia más inteligente siempre es una mejor comedia.

Ah, y hay una trama completa sobre una estrella pop desconsolada (y la cliente de Anna) llamada Ella (Maitreyi Ramakrishnan) que solo parece existir para que podamos tener un concierto final triunfante para Anna, exactamente como lo hicimos en la película de 2003.

Lo cual no fue, para el registro, la primera película de “Freaky Friday”. El original fue lanzado en 1976, protagonizado por Barbara Harris y Jodie Foster y escrita por Mary Rodgers (hija del titán Musical Theatre Richard Rodgers), quien también escribió el libro en el que se basó.

Que este “Viernes más extraño” es una continuación de la película de 2003 y no otro remake lo convierte en un ingrediente en la sopa de monocultivo convencional que todos estamos sorbiendo actualmente, con el objetivo de complacer a todos de todas partes a la vez y elaborados por los millennials que piensan que no envejecen.

Pero eso también hace que esta película, por tonta, tan tonta, sea una mirada interesante a cómo las expectativas de las mujeres han cambiado en los últimos 22 años.

Porque en los últimos 22 años, como Curtis solidificó su estatus como un tesoro nacional, nosotros, como cultura, brutalizamos absolutamente a Lohan.

La amamos en “The Parent Trap” y más tarde en “Mean Girls”, pero luego lagramos la crueldad de los paparazzi que le lanzó por la maquinaria de medios de la década de 2000, a la Perez Hilton. Lohan se mudó a Dubai a mediados de los 2010 y En entrevistas recientes citó las leyes de privacidad locales como una gran razón por la que los paparazzi son ilegales allí. Ahora está de vuelta en la pantalla grande, e Internet no puede dejar de arrullar lo caliente que está, y no es genial que haya regresado.

Es genial: Lohan fue, y es, una presencia de pantalla encantadora y divertida. Y si crees que todo esto no tiene nada que ver con la película, diría que te equivocas. La existencia de esta película se basa en nuestra nostalgia por la película original y nuestra relación parasocial con Curtis y Lohan, como dúo. Estos sentimientos importan.

Sobre todo, estoy feliz de que los actores más jóvenes de la película probablemente no tengan que soportar lo mismo que hizo Lohan y ser aplaudido solo por llegar al otro lado. ¡Y Lohan todavía puede hacernos reír! Esa es una habilidad mágica, y ella no necesita una señora Jen para lograrlo.