Juez emite una orden judicial temporal contra las subvenciones de la Cancelación de Humanidades de la Administración Trump

WASHINGTON (AP) – Un juez federal en Oregon emitió una orden judicial el miércoles que detuvo temporalmente la cancelación masiva de la dotación nacional para las subvenciones de humanidades a los consejos de humanidades en todo el país, diciendo que las cancelaciones probablemente eran inconstitucionales.

El juez de distrito estadounidense Michael H. Simon, designado del presidente Barack Obama, emitió una suspensión temporal en acción tomada en abril por la dotación nacional de las humanidades, diciendo que las reclamaciones hechas por los demandantes en el caso eran “probablemente triunfar en su reclamo de que la retención de los fondos en este caso no es constitucional”.

La conducta de los acusados refleja una “decisión deliberada de burlar el comando del Congreso y negarse a gastar fondos apropiados”, dijo la opinión, señalando, “la Constitución de los Estados Unidos otorga exclusivamente el poder del bolso al Congreso, no al presidente”.

El Departamento de Eficiencia del Gobierno y la dotación nacional de las humanidades cancelaron docenas de subvenciones a los consejos de humanidades estatales y locales en abril como parte de los esfuerzos de reducción de costos del presidente Donald Trump.

La Federación de Consejos de Humanidades del Estado y el Consejo de Oregón para las Humanidades presentaron una demanda en mayo para revertir los recortes de fondos locales.

Adam Davis, director ejecutivo del Consejo de Oregón, calificó la decisión “alentadora y motivadora. Este es un paso, entre muchos que se necesitan, en el gran esfuerzo continuo de tejer nuestras comunidades y el país más cerca”.

La dotación nacional para las humanidades no respondió inmediatamente a una llamada telefónica o un correo electrónico para hacer comentarios.

Simon dijo al emitir la estadía que el registro contenía “evidencia desaprendida de daños irreparables”, y señaló que “cuando estos programas se cancelan, no puede haber OMS y ninguna reparación”.

El juez rechazó una solicitud del NEH de que se suspenderá la orden judicial. Dijo que el gobierno no había cumplido con los estándares para tal estadía.

Simon dijo que los acusados “probablemente violaban las obligaciones legales y los principios de separación de poderes que han existido durante décadas”.

La orden también impidió que el gobierno “desembolse, graves, prestes, otorgue o elimine los fondos comprometidos con los demandantes”.