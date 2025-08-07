Eddie Palmieri, músico de jazz latino pionero y ganador del Grammy, muere a los 88 años

Eddie Palmieri, el músico de vanguardia que fue uno de los artistas más innovadores de Rumba y Latin Jazz, ha muerto. Tenía 88 años.

Fania Records anunció la muerte de Palmieri el miércoles por la noche. La hija de Palmieri, Gabriela, le dijo al New York Times que su padre murió ese día en su casa en Nueva Jersey después de “una enfermedad extendida”.

El pianista, compositor y líder de la banda fue el primer latino en ganar un premio Grammy y ganaría siete más en una carrera que abarcó casi 40 álbumes.

Palmieri nació en el Harlem español de Nueva York el 15 de diciembre de 1936, en un momento en que la música era vista como una salida del gueto. Comenzó a estudiar el piano a una edad temprana, como su famoso hermano Charlie Palmieri, pero a los 13 años, comenzó a tocar Timbales en la orquesta de su tío, vencido con un deseo por la batería.

Finalmente abandonó el instrumento y volvió al piano tocando. “Soy un percusionista frustrado, así que lo saco del piano”, dijo una vez el músico en su sitio web Biography.

Su primera victoria en el Grammy llegó en 1975 para el álbum “The Sun of Latin Music”, y siguió lanzando música a sus 80 años, actuando a través de la pandemia de coronavirus a través de livestressreams.

En una entrevista de 2011 con Associated Press, cuando se le preguntó si le quedaba algo importante por hacer, respondió con su humildad habitual y buen humor: “Aprender a jugar bien el piano … ser un pianista es una cosa. Ser pianista es otra”.

La carrera temprana de Palmieri y el triunfo del Grammy

Palmieri incursionó en la música tropical como pianista durante la década de 1950 con la Orquesta Eddie Forrester. Más tarde se unió a la banda de Johnny Seguí y la de Tito Rodríguez antes de formar su propia banda en 1961, La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

La Perfecta fue la primera en presentar una sección de trombón en lugar de trompetas, algo raramente visto en la música latina. Con su sonido único, la banda se unió rápidamente a las filas de Machito, Tito Rodríguez y otras orquestas latinas de la época.

Palmieri produjo varios álbumes en las etiquetas de los registros de Alegre y Tico, incluido el clásico de 1971 “Vámonos Pa’l Monte”, con su hermano Charlie como organista invitado. Charlie Palmieri murió en 1988.

El enfoque poco convencional de Eddie sorprendería a los críticos y fanáticos nuevamente ese año con el lanzamiento de “Harlem River Drive”, en el que fusionó los estilos negros y latinos para producir un sonido que abarcaba elementos de salsa, funk, soul y jazz.

Más tarde, en 1974, grabó “The Sun of Latin Music” con un joven Lalo Rodríguez. El álbum se convirtió en la primera producción latina en ganar un Grammy.

Al año siguiente, grabó el álbum “Eddie Palmieri & Friends en concierto, en vivo en la Universidad de Puerto Rico”, considerado por muchos fanáticos como una joya de salsa.

Un embajador global de Latin Jazz

En la década de 1980, ganó dos premios Grammy más, por los álbumes “Palo Pa ‘Rumba” (1984) y “Solito” (1985). Unos años más tarde, presentó al vocalista La India al mundo de la salsa con la producción “Llegó la India Vía Eddie Palmieri”.

Palmieri lanzó el álbum “Masterpiece” en 2000, que lo combinó con el legendario Tito Puente, quien murió ese año. Fue un éxito entre los críticos y ganó dos premios Grammy. El álbum también fue elegido como la producción más destacada del año por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico.

Durante su larga carrera, participó en conciertos y grabaciones con Fania All-Stars y Tico All-Stars, destacando como compositor, arreglista, productor y director de orquesta.

En 1988, el Instituto Smithsonian grabó dos de los conciertos de Palmieri para el catálogo del Museo Nacional de Historia Americana en Washington.

La Universidad de Yale en 2002 le otorgó el Premio Chubb Fellowship, un premio generalmente reservado para jefes de estado internacionales, en reconocimiento de su trabajo en la construcción de comunidades a través de la música.

En 2005, hizo su debut en National Public Radio como el anfitrión del programa “Caliente”, que fue llevado por más de 160 estaciones de radio en todo el país.

Trabajó con músicos de renombre como Timbalero Nicky Marrero, el bajista Israel “Cachao” López, el trompetista Alfredo “Chocolate” Armentos, el trombonista Lewis Khan y el bajista puertorriqueño Bobby Valentín.

En 2010, Palmieri dijo que se sentía un poco solitario musicalmente debido a la muerte de muchos de los rumberos con los que le gustaba jugar.

Como embajador musical, trajo salsa y jazz latino a lugares tan lejos como el norte de África, Australia, Asia y Europa, entre otros.

El ex escritor de Associated Press, Sigal Ratner-Arias, es el autor principal de este obituario.